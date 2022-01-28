Отчего «тепло на душе» у экс-безопасника Шакро Молодого?

Второе уголовное дело открыли в 2019 году. Оно касается похищения американского бизнесмена Бориса Минахи на Рублевском шоссе. Злоумышленники угрожали предпринимателю расправой и требовали признать долг в $21 млн перед Давидом Якобашвили, основателем компании «Вимм-Билль-Данн». По версии похитителей, долг стал следствием сделки по продаже элеватора в одном из портов на Азовском море.



Исполнителей так и не нашли. А вот организаторами похищения следствие считает Бекмурадова и его подельника, бизнесмена Давида Мирзоева. Последний в качестве подстрекателя преступления по сегодняшнему решению суда получил 10 лет колонии.



Спецназовец признал свою вину лишь частично. Мол, работал «коллектором». Да и то только готовил «воспитание» иностранца. Сам в похищении не участвовал, вообще был в то время на отдыхе за границей.

Суд вынес приговор: 12 лет лишения свободы с сохранением наград. В ответ Батыр облегченно выдохнул и изрек, что стало «тепло на душе». Изначально-то сторона обвинения просила для него 17 лет. Так что еще один обвиняемый, по всей видимости, теперь считает наш суд самым гуманным в мире.