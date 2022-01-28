Отчего «тепло на душе» у экс-безопасника Шакро Молодого?

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Бывший спецназовец ВДВ приговорен к 12 годам колонии строгого режима. За что, и почему он принял решение суда с радостью?
В Московском областном суде поставили точку в деле бывшего офицера, майора спецназа ВДВ и, по иронии судьбы, «кадровика» и организатора безопасности вора в законе Шакро Молодого.
«Разносторонний» человек — Батыр Бекмурадов. Многие центральные издания сегодня вспоминают его богатую событиями биографию. Участник боевых действий в Приднестровье, Абхазии, Югославии, отметился и в первой чеченской кампании. Награжден орденом «За личное мужество», медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу», имеет ряд других наград. Суд рассматривал, в частности, вариант лишения этих регалий бывшего спецназовца. Но в итоге они остались при нем.
После богатого боевого опыта Батыр занял высокое положение в группировке Шакро Молодого (Захария Калашова). Получил первый срок вместе с «боссом» по делу о вымогательстве. В 2018-м Калашов был приговоре к 9 годам и 10 месяцам заключения, Бекмурадов получил годом меньше.
«Разносторонний» человек — Батыр Бекмурадов. Многие центральные издания сегодня вспоминают его богатую событиями биографию. Участник боевых действий в Приднестровье, Абхазии, Югославии, отметился и в первой чеченской кампании. Награжден орденом «За личное мужество», медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу», имеет ряд других наград. Суд рассматривал, в частности, вариант лишения этих регалий бывшего спецназовца. Но в итоге они остались при нем.
После богатого боевого опыта Батыр занял высокое положение в группировке Шакро Молодого (Захария Калашова). Получил первый срок вместе с «боссом» по делу о вымогательстве. В 2018-м Калашов был приговоре к 9 годам и 10 месяцам заключения, Бекмурадов получил годом меньше.
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Второе уголовное дело открыли в 2019 году. Оно касается похищения американского бизнесмена Бориса Минахи на Рублевском шоссе. Злоумышленники угрожали предпринимателю расправой и требовали признать долг в $21 млн перед Давидом Якобашвили, основателем компании «Вимм-Билль-Данн». По версии похитителей, долг стал следствием сделки по продаже элеватора в одном из портов на Азовском море.
Исполнителей так и не нашли. А вот организаторами похищения следствие считает Бекмурадова и его подельника, бизнесмена Давида Мирзоева. Последний в качестве подстрекателя преступления по сегодняшнему решению суда получил 10 лет колонии.
Исполнителей так и не нашли. А вот организаторами похищения следствие считает Бекмурадова и его подельника, бизнесмена Давида Мирзоева. Последний в качестве подстрекателя преступления по сегодняшнему решению суда получил 10 лет колонии.
Второе уголовное дело открыли в 2019 году. Оно касается похищения американского бизнесмена Бориса Минахи на Рублевском шоссе. Злоумышленники угрожали предпринимателю расправой и требовали признать долг в $21 млн перед Давидом Якобашвили, основателем компании «Вимм-Билль-Данн». По версии похитителей, долг стал следствием сделки по продаже элеватора в одном из портов на Азовском море.
Исполнителей так и не нашли. А вот организаторами похищения следствие считает Бекмурадова и его подельника, бизнесмена Давида Мирзоева. Последний в качестве подстрекателя преступления по сегодняшнему решению суда получил 10 лет колонии.
Спецназовец признал свою вину лишь частично. Мол, работал «коллектором». Да и то только готовил «воспитание» иностранца. Сам в похищении не участвовал, вообще был в то время на отдыхе за границей.
Суд вынес приговор: 12 лет лишения свободы с сохранением наград. В ответ Батыр облегченно выдохнул и изрек, что стало «тепло на душе». Изначально-то сторона обвинения просила для него 17 лет. Так что еще один обвиняемый, по всей видимости, теперь считает наш суд самым гуманным в мире.
Исполнителей так и не нашли. А вот организаторами похищения следствие считает Бекмурадова и его подельника, бизнесмена Давида Мирзоева. Последний в качестве подстрекателя преступления по сегодняшнему решению суда получил 10 лет колонии.
Спецназовец признал свою вину лишь частично. Мол, работал «коллектором». Да и то только готовил «воспитание» иностранца. Сам в похищении не участвовал, вообще был в то время на отдыхе за границей.
Суд вынес приговор: 12 лет лишения свободы с сохранением наград. В ответ Батыр облегченно выдохнул и изрек, что стало «тепло на душе». Изначально-то сторона обвинения просила для него 17 лет. Так что еще один обвиняемый, по всей видимости, теперь считает наш суд самым гуманным в мире.
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Для тех кто прочитав , с первого раза не понял ключевая часть инфы продублирована.
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Какую-то из "компаний" можно назвать успешной? Или в каждой обосрались?
Я насчитал минимум два.