Антуражные фотографии лихих 90-х, которые очень точно передают дух той России

90-е - это были очень тяжелые годы для России и людей, которые являлись современниками того кошмара. Военные действия, бандитизм и борьба за кусок хлеба - все это было. Но так уж утроена наша память, что плохие воспоминания она стирает, оставляя только хорошие. При просмотре данных фотографий на вас может нахлынуть ностальгия и грусть.

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1. Продавщица на Кузнечном рынке, 1991 год. Обратите внимание на весы - снизу подвешены вишенки для обвеса покупателей 0 Источник:

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2. Россия, 1998 год. Тогда еще "Доширак" назывался "Досираком" 0 Источник:

3. Борис и Наина Ельцины танцуют на митинге-концерте в Новосибирске, 1996 год 0 Источник:

4. Александр Лебедь во время избирательной кампании 1996 года 0 Источник:

5. Прогулка по разрушенному Грозному, 1998 год 0 Источник:

6. Борис Ельцин и Ясир Арафат, 1994 год 0 Источник:

7. Группа "Гражданская оборона" на улице Восстания в Санкт-Петербурге, 1998 год 0 Источник:

8. Ельцин в толпе народа в самые тяжелые дни радикальных экономических реформ. Брянская область, январь 1992 года 0 Источник:

9. Российские солдаты едут в кузове грузовика на штурм Грозного, 31 декабря 1994 года 0 Источник:

10. Начинающие бизнесмены на фоне своего предприятия, 1994 год 0 Источник:

11. Счастливые обладатели новенького японского музыкального центра, 90-е 0 Источник:

12. Группа "Руки Вверх" с фанаткой, 1998 год 0 Источник:

13. Ярмольник, Абдулов и Макаревич в начале 90-х 0 Источник:

14. Фотосессия мамы и дочки возле их новенького автомобиля, 90-е 0 Источник:

15. Алесандр Солженицын выступает в Госдуме первого созыва, 1994 год 0 Источник:

16. Открытие Макдональдса у метро Проспект мира, 1995 год 0 Источник:

17. Немцов ухаживает на Ельциным во время их совместного посещения предприятий Нижнего Новгорода, 1992 год 0 Источник:

18. Артемий Лебедев с мамой (Татьяной Толстой), начало 90-х 0 Источник:

19. Как выглядел вещевой рынок "Лужники" в 1996 году 0 Источник: