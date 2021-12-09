Антуражные фотографии лихих 90-х, которые очень точно передают дух той России

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90-е - это были очень тяжелые годы для России и людей, которые являлись современниками того кошмара. Военные действия, бандитизм и борьба за кусок хлеба - все это было. Но так уж утроена наша память, что плохие воспоминания она стирает, оставляя только хорошие. При просмотре данных фотографий на вас может нахлынуть ностальгия и грусть.
1. Продавщица на Кузнечном рынке, 1991 год. Обратите внимание на весы - снизу подвешены вишенки для обвеса покупателей
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8. Ельцин в толпе народа в самые тяжелые дни радикальных экономических реформ. Брянская область, январь 1992 года
17. Немцов ухаживает на Ельциным во время их совместного посещения предприятий Нижнего Новгорода, 1992 год
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Метки: 90-е Лужники Россия грозный ельцин лихие 90-е шоу бизнес
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Это, конечно, многое проясняет...
А вот патологоанатомам платили вовремя, нехватка кадров однако, в морге вообще персонала не хватала.
Кстати, в девяностые, самый прибыльный бизнес был в похоронном бюро, но там бандитам большой процент платить надо было, проще было держать магазин, но магазин часто грабили, а это выгоднее, по этому молодые люди часто становились бандитами. Но и тут не всё так гладко, бандитов часто убивали и менты сажали в тюрьму. Но если награблено было много, то всегда можно было дать взятку и выйти по УДО.
А я вот недавно клип нашел из родного района. Клип 97 года, сейчас все месте съемок иначе выглядят.
А группа, оказывается - местная.
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и Зюга там рядышком...
"Лихие 90-е" случились не из-за нефти.
Я смотрю в хохляндию пришли и делают, ага. И в Россию никто не приходил и делать ничего не собирался.
Ты лично готов так работать ради своей страны? Сильно сомневаюсь, такие как ты слово "работать" вообще считают ругательным, и думают что им "с трубы должны платить".
Правда стоит отметить, что в развитие Японии и ФРГ довольно сильно вложились американцы. ФРГ развивали чтобы сравнить ее с ГДР и подчеркнуть преимущество капиталистической системы (Южная Корея - аналогично). Ну и менталитет что у немцев, что у японцев - они на работе готовы сдохнуть... Им дали возможность работать и что-то делать, они работали и что-то сделали хорошо. А у нас вот качество сборки автоваза показывает, что такие работящие люди работают поколениями через жопу.
Столько пацанов полегло почем зря.
Украина сможет чего-то хотеть для себя только тогда, когда управлять ей станет проукраинский человек в интересах Украины, а не США и/или Германии...
Жаль, что страдают от этого обычные люди, что этих людей и нас тупо стравливают...