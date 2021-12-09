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Антуражные фотографии лихих 90-х, которые очень точно передают дух той России

Антуражные фотографии лихих 90-х, которые очень точно передают дух той России (21 фото)

Автор:
09 декабря 2021 10:22
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Лужники   Россия   грозный   ельцин   лихие 90-е   шоу бизнес   
18513
21
90-е - это были очень тяжелые годы для России и людей, которые являлись современниками того кошмара. Военные действия, бандитизм и борьба за кусок хлеба - все это было. Но так уж утроена наша память, что плохие воспоминания она стирает, оставляя только хорошие. При просмотре данных фотографий на вас может нахлынуть ностальгия и грусть.
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Метки: 90-е   Лужники   Россия   грозный   ельцин   лихие 90-е   шоу бизнес   
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4k
Том Сойер 6 часов назад
Тогда ещё думали, что этот продажный чёрт - совесть нации.....
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7k
Мариус 20 минут назад
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1k
Александр Полчаса назад
Как вспомню так вздрогну. Спасибо родителям за то что в такое время смогли нас с братом вырастить и выучить
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5k
Pashuta 2 часа назад
Ну за девушку на фоне ковра - за это лайк...
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17k
Vital Idol 2 часа назад
к чему эти раз в 2 дня посты-вздохи про 90-е, с повторяющимися фото?! почему нет про 60-70-80?! что за нагнетание?! афтар на подсосе?!
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11k
Голос Вселенной 2 часа назад
Не знаю, должно ли мне быть стыдно, но я только здесь из картинки узнал, что Лебедев сын Толстой...
Это, конечно, многое проясняет...
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8k
trak 3 часа назад
Не дай бог такое повторится .
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68k
Пётровыч 4 часа назад
Во время было, работы было много, батя одно время аж на трёх работах работал, правда платили только на одной, и то не каждый месяц.
А вот патологоанатомам платили вовремя, нехватка кадров однако, в морге вообще персонала не хватала.
Кстати, в девяностые, самый прибыльный бизнес был в похоронном бюро, но там бандитам большой процент платить надо было, проще было держать магазин, но магазин часто грабили, а это выгоднее, по этому молодые люди часто становились бандитами. Но и тут не всё так гладко, бандитов часто убивали и менты сажали в тюрьму. Но если награблено было много, то всегда можно было дать взятку и выйти по УДО.
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8k
Garpia121 4 часа назад
Про Артемия не знала, интересно.
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Комментарий удален
−20
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16k
Вася Александрович 4 часа назад
Комментарий к фото
Нелепый старик, он был уже никому не нужен. Приехал не оттуда и не вовремя.
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16k
Вася Александрович 4 часа назад
Комментарий к фото
Налогоплательщики в местный общак.
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3k
Sunny11 5 часов назад
Щас вылезут совкодрочеры с рассказами, как им 10 лет Ельцин не платил зарплату на заводе, стоял за спиной и подливал спирт Рояль в стакан на завтрак, обед и ужин.
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3k
Константин 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com


А я вот недавно клип нашел из родного района. Клип 97 года, сейчас все месте съемок иначе выглядят.
А группа, оказывается - местная.
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6k
Александр Зотов 5 часов назад
Немцов ухаживает на Ельциным во время их совместного посещения предприятий Нижнего Новгорода, 1992 год
-----
и Зюга там рядышком...
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617
Олег Шишкин 5 часов назад
Как хорошо, что цены на нефть скакнули вверх и 90-е сразу остались позади.
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177
cucumber Bill 3 часа назад
Балабол. Не было таких цен в 91 году на нефть. 40 максимум и то спекулятивно на месяц. А так ниже 20 баксов всегда в среднем была.
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24k
Владимир 5 часов назад
Как сейчас модно говорить, зато весь мир с нами дружил.. Как будто это самоцель какая то, дружить со всем миром. При этом этот мир тогда отгрызал от страны территории и пользовался её ресурсами, взамен иногда подкармливая "досираками" и ножками буша.
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17k
Александр 5 часов назад
90е, только так и воспринимаю, для меня ничего другого в целом мире не существовало. Ненавижу.

Столько пацанов полегло почем зря.
Ссылка www.youtube.com
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145
Javier Александр 4 часа назад
Радует, что берёза сдох таки как собака.
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167
Шурман 5 часов назад
Такая херня была по всей стране , Россия здесь ни причем , думаете в Прибалтике или Казахстане что то было по другому ?:)
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573
МаксимЪ 5 часов назад
Интересные фото, но очень много одних и тех же фото в подобных подборках.
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55k
Dominus 6 часов назад
Россию ожидает ПОЛНЫЙ КРАХ. Взгляд американца в 2001 году
Ссылка youtu.be
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