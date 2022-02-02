В Екатеринбурге задержали двух мигрантов, укравших награды ветерана ВОВ

Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию, когда обнаружила, что из сейфа в ее квартире украдены ордена и медали ее деда. Награды ветерана ВОВ, умершего еще в 1970-х годах, были семейной реликвией. Женщина просила найти тех, кто украл памятные ее сердцу вещи.

Полицейские предположили, что грабители проникли в квартиру, подобрав ключи к входной двери. С места происшествия стражи порядка изъяли вещественные доказательства. Горе-грабители оставили следы обуви, также полицейские обнаружили орудие взлома сейфа. По этим уликам были задержаны два уроженца Средней Азии 18 и 23 лет.