В Екатеринбурге задержали двух мигрантов, укравших награды ветерана ВОВ

Грабителями оказались иностранцы из Средней Азии. По счастью, награды они продать не успели.
Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию, когда обнаружила, что из сейфа в ее квартире украдены ордена и медали ее деда. Награды ветерана ВОВ, умершего еще в 1970-х годах, были семейной реликвией. Женщина просила найти тех, кто украл памятные ее сердцу вещи.
Полицейские предположили, что грабители проникли в квартиру, подобрав ключи к входной двери. С места происшествия стражи порядка изъяли вещественные доказательства. Горе-грабители оставили следы обуви, также полицейские обнаружили орудие взлома сейфа. По этим уликам были задержаны два уроженца Средней Азии 18 и 23 лет.
У подозреваемых нашли и изъяли похищенные ценности. После завершения следственных мероприятий они будут возвращены родственнице ветерана.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранты дела заключены под стражу.
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и причём тут левые значки (особенно октябрятский)?
Какие добрые лица- быть беде...
Да неужели?!
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А эти чучмеки даже не знали что лежит в сейфе, они видимо делали у этой женщины ремонт, увидели сейф подумали что он полон золота и денег. Через некоторое время пришли на кражу. Вскрыли дверь и взяли всё что лежало в сейфе.
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Иностранцы в Екатеринбурге обокрали внучку ветерана Великой Отечественной войны
Дед свердловчанки участвовал в Великой Отечественной войне. Его награды внучка хранила в сейфе как реликвию. А не так давно медали и ордена пропали, два ордена Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и другие боевые награды принадлежали екатеринбуржцу, который скончался еще в 70 годах 20 века.
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Я не вкоем случае не защищаю грабителей, зло должно быть наказано по всей строгости закона!