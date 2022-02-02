FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5674 поста • 834 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Екатеринбурге задержали двух мигрантов, укравших награды ветерана ВОВ

В Екатеринбурге задержали двух мигрантов, укравших награды ветерана ВОВ (4 фото)

Автор:
02 февраля 2022 10:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   екатеринбург   кража   мигранты   награды   полиция   уголовное дело   
1358
4

Грабителями оказались иностранцы из Средней Азии. По счастью, награды они продать не успели.

Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию, когда обнаружила, что из сейфа в ее квартире украдены ордена и медали ее деда. Награды ветерана ВОВ, умершего еще в 1970-х годах, были семейной реликвией. Женщина просила найти тех, кто украл памятные ее сердцу вещи.


Полицейские предположили, что грабители проникли в квартиру, подобрав ключи к входной двери. С места происшествия стражи порядка изъяли вещественные доказательства. Горе-грабители оставили следы обуви, также полицейские обнаружили орудие взлома сейфа. По этим уликам были задержаны два уроженца Средней Азии 18 и 23 лет.


×
×

У подозреваемых нашли и изъяли похищенные ценности. После завершения следственных мероприятий они будут возвращены родственнице ветерана.


В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранты дела заключены под стражу.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   видео   екатеринбург   кража   мигранты   награды   полиция   уголовное дело   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
38
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
38  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
592
Киса Кацман 2 часа назад
странно ... у медали ЗБЗ, колодка другого цвета должна быть
и причём тут левые значки (особенно октябрятский)?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147k
anthrax 4 минуты назад
И вот что с этой черномазой мразью делать? Надо чтоб менты в камере объяснили братве за что эта мразота туда попала,их рты станут вместо параши,и жопы тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Судя по их рылам, мамаши зачали их от своих братьев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MC 42 минуты назад
Проклятые мусульманские ублюдки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
yanmail yanmail 50 минут назад
Квалифицированные специалисты приехали... Пройтись бы по всей цепочке как в Россию въезжали. Но наверное никто это делать не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Лёха 50 минут назад
Как наказали гадёнышей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Максимов 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
* You All 59 минут назад
расстреливать за это надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванович Час назад
И опять обезьяны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−26
пуйл-о *-о Час назад
электорат путлерца - прогнившего подзалупца ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vlamir Час назад
Теперь их можно отдать в рабство потерпевшим!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Руслан Новак Час назад
А вот другое интересно. За какие такие боевые заслуги такой иконостас у генерал майора МВД? Каким местом подвиги совершала? Не позорились бы уже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Руслан Новак Час назад
Ну про медали очень громко сказано. Медальки да значки. Но при вынесении приговора это не нужно учитывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона Час назад
чюрькя ё.бяний!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
213
ОВКР КРТП Час назад
Только не вздумайте выдворять - лет на 5 этих тварей, да в колонию общего режима. Только зачем перемешали боевые награды с обычными советскими значками не понятно - они-то ценности не имеют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Varelik Час назад
Песня вспомнилась:
Какие добрые лица- быть беде...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Объект реальности Час назад
На абажур и сумочку этих выродков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ном-Номыч 2 часа назад
Позор то какой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Alex 2 часа назад
Грязные, вонючие свиньи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
onebibis 2 часа назад
"Грабителями оказались иностранцы из Средней Азии."
Да неужели?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
Показать ещё
Укладчица кирпичей: каково это работать женщиной-строителем (5 фото) Укладчица кирпичей: каково это работать женщиной-строителем (5 фото) В Екатеринбурге мужчине предложили "оформить подписку" на безопасную парковку у дома, а за отказ сожгли авто В Екатеринбурге мужчине предложили "оформить подписку" на безопасную парковку у дома, а за отказ... Директор строительного предприятия решил показать, как убирать сосульки, и погиб под упавшей льдиной Директор строительного предприятия решил показать, как убирать сосульки, и погиб под упавшей... В Москве "понаехавший" таксист вместе с подельником организовали кражу денег у пассажира В Москве "понаехавший" таксист вместе с подельником организовали кражу денег у пассажира Пьяный красноярец пришел на почту с автоматом и навел суету Пьяный красноярец пришел на почту с автоматом и навел суету На авторов ролика о вымышленном депутате Наливкине завели уголовное дело о хулиганстве На авторов ролика о вымышленном депутате Наливкине завели уголовное дело о хулиганстве
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

90668



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
45
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
На горнолыжном курорте "Шерегеш" охранник жестоко избил блогера
2
325
На горнолыжном курорте "Шерегеш" охранник жестоко избил блогера
Набирающие популярность в сообществах
20+ жутковатых фото из жизни, которыми поделились пользователи сети
1
29
20+ жутковатых фото из жизни, которыми поделились пользователи сети
Супер-куртка против зомбарей
3
13
Супер-куртка против зомбарей
Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом
Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сложно
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#животные#полиция#Приколы#аварии#новости#роль#Россия#картинки
#фото#прикол#история#дтп#Ynews#авто аварии#СССР#автомобили#интересное#космос
#Юмор#ватермарк#кино#подборка#фильм#люди#природа#Спорт#актеры#милота

На что жалуетесь?

Вернуться