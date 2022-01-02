"Пенсии выдавали одной купюрой на подъезд": 30 лет назад Егор Гайдар запустил в стране "шоковую терапию"

"У нас было разрушение государственности – советская была уничтожена, а российская только складывалась. И такое дело как ограничение монополий в чистом виде произойти не могло. Но даже попытка это сделать уменьшила бы скачок цен и тем спасла бы жизни многих россиян", - считает Михаил Делягин.

январе 1992 года?

"В январе 1992 года я работал в группе экспертов Ельцина, и нам дозвонился директор магазина «Электроника» на Ленинском проспекте. Они продавали жуткий дефицит – видеомагнитофоны и прочее. И он в совершенно истеричном тоне требовал прейскурант утвержденных государством цен, по которым он может торговать этим дефицитом. Разговор о том, что есть постановление о свободных ценах, он не воспринимал. Требовал справку из Кремля с печатью. Мы ему выписали справку из Кремля, но печати у нас не было, и мы взяли печать, которой опечатывали помещения, намазали ее чернилами, и с четвертой или пятой попытки нам удалось сделать какое-то подобие оттиска. И вот этот документ я повез к нему на троллейбусе. То есть даже директора крупных магазинов, очень продвинутые в рыночном отношении люди, не были готовы к тому, чтобы самим устанавливать цены. Они были уверены, что к вечеру их за это посадят".