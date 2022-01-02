"Пенсии выдавали одной купюрой на подъезд": 30 лет назад Егор Гайдар запустил в стране "шоковую терапию"

Рубрика "Этот день в истории". 2 января 1992 года вступил в силу указ Бориса Ельцина, который отменял государственное ценообразование на 90% товаров в стране. Это стало первым этапом программы реформ правительства Гайдара, которая получила в российской истории название «шоковая терапия».
В результате начатых реформ были сохранены фиксированные цены только на хлеб, молоко, водку, сахар, соль, коммунальные и транспортные услуги. В итоге, только за 1992 год цены в магазинах выросли в 26 раз, реальные доходы населения сократились на 47%, треть россиян оказалась за чертой бедности.
Следующими шагами стали указы о свободе торговли, свободном курсе рубля, либерализация экспорта и импорта, ваучерная приватизация.
Депутат Государственной думы, экономист Михаил Делягин рассказал "Комсомольской Правде" как начинался самый тяжелый год в новейшей истории России. Вот несколько цитат из интервью:
"Все было сделано сознательно неправильно. Гайдару много раз объясняли самые разные люди, что в сверхмонополизированной экономике нельзя просто так отпускать цены. Либерализация цен должна сопровождаться мерами по ограничению произвола монополий. Но Гайдар принципиально отказался от этих попыток, потому что его политическая задача заключалась в том, чтобы рост цен был максимальным. Это должно было сжечь сбережения граждан и дать возможность получить экономическую власть в стране иностранным инвесторам и той части российских спекулянтов, которые переложились в валюту, то есть тоже были связаны с иностранцами. И этот план был успешно реализован".
"Я считаю дату 18 октября 1991 года, когда Шохин и Гайдар на пресс-конференции объявили о предстоящей либерализации цен, сравнимой с 22 июня 1941 года. Когда либералы показывают пустые полки и перед ними молчаливые толпы людей, то обычно эти фотографии сделаны в ноябре-декабря 1991 года. Разумеется, в эти месяцы торговля, зная, что скоро цены сильно вырастут, просто перестала продавать все, что могла спрятать. Ельцин, кстати, очень боялся освобождения цен, делать этого не очень хотел, колебался. Но Гайдар публичным объявлением этого решения, по сути, не оставили ему выбора".
"У нас было разрушение государственности – советская была уничтожена, а российская только складывалась. И такое дело как ограничение монополий в чистом виде произойти не могло. Но даже попытка это сделать уменьшила бы скачок цен и тем спасла бы жизни многих россиян", - считает Михаил Делягин.
январе 1992 года?
"В январе 1992 года я работал в группе экспертов Ельцина, и нам дозвонился директор магазина «Электроника» на Ленинском проспекте. Они продавали жуткий дефицит – видеомагнитофоны и прочее. И он в совершенно истеричном тоне требовал прейскурант утвержденных государством цен, по которым он может торговать этим дефицитом. Разговор о том, что есть постановление о свободных ценах, он не воспринимал. Требовал справку из Кремля с печатью. Мы ему выписали справку из Кремля, но печати у нас не было, и мы взяли печать, которой опечатывали помещения, намазали ее чернилами, и с четвертой или пятой попытки нам удалось сделать какое-то подобие оттиска. И вот этот документ я повез к нему на троллейбусе. То есть даже директора крупных магазинов, очень продвинутые в рыночном отношении люди, не были готовы к тому, чтобы самим устанавливать цены. Они были уверены, что к вечеру их за это посадят".
"В стране был жуткий кризис наличности. Цены взлетели, денег ни у кого не было. К середине 1992 года начали печатать 5-тысячные купюры. И пенсию выдавали одной такой купюрой на весь подъезд. Мол, ребята, извините, делите, как хотите, других денег у нас нет. Кстати, чеченский сепаратизм возник из-за того, что председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов закрыл землякам потребности в наличных деньгах. Во всей стране деньги тогда были только в Чечено-Ингушской АССР", - вспоминает Михаил Делягин.
Источник:
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У власти креатуры марионеток англосаксов.
(((
Вам любой либероид скажет - святые девяностые были, время успехов и замечательных перемен, и свободы!!!
Прям совки Вы какие-то, вишь что захотели, есть не впроголодь, вещи носить новые, в отопленных квартирах жить и зарплату за свой труд получать, вот ведь совки!!!
Фильм так и недосняли.. хороших копий фильма тоже нет.. слишком уж много намёков и правды показали, новым хозяевам такое совсем не нравилось, ибо стали себя узнавать