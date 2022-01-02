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"Пенсии выдавали одной купюрой на подъезд": 30 лет назад Егор Гайдар запустил в стране "шоковую терапию"

"Пенсии выдавали одной купюрой на подъезд": 30 лет назад Егор Гайдар запустил в стране "шоковую терапию" (5 фото)

Автор:
02 января 2022 13:34
Сообщество : Жить в России
Метки: 1992 год   Гайдар   ельцин   реформы   шоковая терапия   
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Рубрика "Этот день в истории". 2 января 1992 года вступил в силу указ Бориса Ельцина, который отменял государственное ценообразование на 90% товаров в стране. Это стало первым этапом программы реформ правительства Гайдара, которая получила в российской истории название «шоковая терапия».

В результате начатых реформ были сохранены фиксированные цены только на хлеб, молоко, водку, сахар, соль, коммунальные и транспортные услуги. В итоге, только за 1992 год цены в магазинах выросли в 26 раз, реальные доходы населения сократились на 47%, треть россиян оказалась за чертой бедности.

Следующими шагами стали указы о свободе торговли, свободном курсе рубля, либерализация экспорта и импорта, ваучерная приватизация.

Депутат Государственной думы, экономист Михаил Делягин рассказал "Комсомольской Правде" как начинался самый тяжелый год в новейшей истории России. Вот несколько цитат из интервью:

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"Все было сделано сознательно неправильно. Гайдару много раз объясняли самые разные люди, что в сверхмонополизированной экономике нельзя просто так отпускать цены. Либерализация цен должна сопровождаться мерами по ограничению произвола монополий. Но Гайдар принципиально отказался от этих попыток, потому что его политическая задача заключалась в том, чтобы рост цен был максимальным. Это должно было сжечь сбережения граждан и дать возможность получить экономическую власть в стране иностранным инвесторам и той части российских спекулянтов, которые переложились в валюту, то есть тоже были связаны с иностранцами. И этот план был успешно реализован".

"Я считаю дату 18 октября 1991 года, когда Шохин и Гайдар на пресс-конференции объявили о предстоящей либерализации цен, сравнимой с 22 июня 1941 года. Когда либералы показывают пустые полки и перед ними молчаливые толпы людей, то обычно эти фотографии сделаны в ноябре-декабря 1991 года. Разумеется, в эти месяцы торговля, зная, что скоро цены сильно вырастут, просто перестала продавать все, что могла спрятать. Ельцин, кстати, очень боялся освобождения цен, делать этого не очень хотел, колебался. Но Гайдар публичным объявлением этого решения, по сути, не оставили ему выбора".

"У нас было разрушение государственности – советская была уничтожена, а российская только складывалась. И такое дело как ограничение монополий в чистом виде произойти не могло. Но даже попытка это сделать уменьшила бы скачок цен и тем спасла бы жизни многих россиян", - считает Михаил Делягин.

январе 1992 года?

"В январе 1992 года я работал в группе экспертов Ельцина, и нам дозвонился директор магазина «Электроника» на Ленинском проспекте. Они продавали жуткий дефицит – видеомагнитофоны и прочее. И он в совершенно истеричном тоне требовал прейскурант утвержденных государством цен, по которым он может торговать этим дефицитом. Разговор о том, что есть постановление о свободных ценах, он не воспринимал. Требовал справку из Кремля с печатью. Мы ему выписали справку из Кремля, но печати у нас не было, и мы взяли печать, которой опечатывали помещения, намазали ее чернилами, и с четвертой или пятой попытки нам удалось сделать какое-то подобие оттиска. И вот этот документ я повез к нему на троллейбусе. То есть даже директора крупных магазинов, очень продвинутые в рыночном отношении люди, не были готовы к тому, чтобы самим устанавливать цены. Они были уверены, что к вечеру их за это посадят".

"В стране был жуткий кризис наличности. Цены взлетели, денег ни у кого не было. К середине 1992 года начали печатать 5-тысячные купюры. И пенсию выдавали одной такой купюрой на весь подъезд. Мол, ребята, извините, делите, как хотите, других денег у нас нет. Кстати, чеченский сепаратизм возник из-за того, что председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов закрыл землякам потребности в наличных деньгах. Во всей стране деньги тогда были только в Чечено-Ингушской АССР", - вспоминает Михаил Делягин.


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Метки: 1992 год   Гайдар   ельцин   реформы   шоковая терапия   
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5k
VL Час назад
эльцын чмо
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5k
Бу 2 минуты назад
К сожалению своей цели они добились.
У власти креатуры марионеток англосаксов.
(((
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43k
Элек Мек 16 минут назад
Мля ,а куда смотрел КГБ???
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15k
sssss3 17 минут назад
Да что Вы такое говорите ироды, зато с США дружили и санкции на нас не накладывали, и нашим руководителям рукоплескал "демократический цивилизованный мир"!!!!!!1
Вам любой либероид скажет - святые девяностые были, время успехов и замечательных перемен, и свободы!!!
Прям совки Вы какие-то, вишь что захотели, есть не впроголодь, вещи носить новые, в отопленных квартирах жить и зарплату за свой труд получать, вот ведь совки!!!
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13k
Владислав Грецов 20 минут назад
самое противное что сейчас те кто разрушал страну вылезают из своего тухлого долота и учат нас жизни....
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13k
Вася Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com


Фильм так и недосняли.. хороших копий фильма тоже нет.. слишком уж много намёков и правды показали, новым хозяевам такое совсем не нравилось, ибо стали себя узнавать
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39k
Alex Полчаса назад
Надеюсь эту жирую свинью там хорошо прожарили. Вместе с Борькой-алкашом
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679
Максим Максимов 37 минут назад
что "дедушка гайдар" беспределил в степях во время Гражданской войны, то внучок-у6людок в 90-е над народом экспериментировал. Яблочко от яблоньки недалеко падает
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125k
Аааа 59 минут назад
жаль, что эта жирная гнида, которая даже разговаривала причмокивая, своей смертью сдохла.
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31k
Растрелли В.В. Час назад
Совок развалился изнутри. Скажите спасибо руководящей роли коммунистической партии. Вчерашние комсомольские лидеры становились олигархами.
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463
Карл Такойто Mazter 53 минуты назад
Чубайс всё объяснил на этот счёт

Ссылка youtu.be
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