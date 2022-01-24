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Суд в Подольске вынес «мягкий» приговор убийцам 93-летнего ветерана

Суд в Подольске вынес «мягкий» приговор убийцам 93-летнего ветерана (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 17:33
Сообщество : Криминал
Метки: Подольск   бандиты   деньги   монеты   награды   приговор   суд   фальшивка   
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Сначала бандиты «кинули» пенсионера на деньги, а потом до смерти забили битой в его собственной квартире.

Два брата-уголовника: Николай и Алексей Марьенко. Занимались аферами с коллекционными монетами и искали жертв среди нумизматов. Специализировались на пожилых людях: подсовывали им фальшивки, забирали деньги и исчезали.

Схему повторяли несколько раз. Пока им не попался 93-летний Анатолий Борисович, ветеран и нумизмат со стажем. Сильно пожилой, со слабым зрением - вот такие беззащитные люди чаще всего и становятся жертвами упырей.

Сначала братаны впарили старику 60 фальшивых монет за 100 тысяч рублей. Попутно выяснили, что пенсионер живет один, и у него есть деньги, причем наличкой.

На следующий день братья вместе с сообщниками представились работниками ЖЭКа и вломились в квартиру пенсионера. Жестоко избили, забрали коллекционные монеты, награды и деньги. Просто отобрать и уйти им показалось мало и один из этих выродков ударил старика битой по голове. Носатый бандит на видео как раз об этом и рассказывает:

Через три дня Анатолий Борисович скончался в больнице.

Скоро Алексей Марьенко решил продать награды, тут-то его и приняли. И он сразу сдал остальных.

Теперь «изюминка на торте»: обоих зачинщиков ограбления и убийства приговорили к 6 и 12 годам. Суд принял во внимание, что оба-два многодетные отцы, поэтому смягчил приговор…

Надеемся, что его обжалуют и дегенераты надолго отправятся на зону.

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Метки: Подольск   бандиты   деньги   монеты   награды   приговор   суд   фальшивка   
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38k
Франц Лефорт 47 минут назад
И чему они научат своих детей? В данном случае нужна пожизненная изоляция детей от таких уродов!
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3k
VPJ 5 минут назад
Учитывая, что все судьи нумизматы современных злато-дорого-богато, можно пи....дить их по голове. А потом сослаться на прецедент. Ублюдки обе стороны и так, называемый закон, и те кто его, так называемый закон нарушил.
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14k
Роберт Шекли Полчаса назад
Тут надо давать минимум 20 и 30 лет строгого режима
Да и чем может научить своих детей отец-уголовник, кроме АУЭ?
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2k
владимир Полчаса назад
К сожалению пенсионер умер не сразу. Тогда было бы убийство группой лич по предварительному сговору из корыстных побуждений вторая часть 105 там от 8 максимум до пожизненного возможно. А поскольку он умер не сразу у них 4 часть 111 всего до 15 лет. Считается что нет умысла на убийство. Плюс многодетность как смягчающее. По итогу выродок нанесший удар битой 12 лет, его подельник 6 за разбой. Так что вряд ли им ужесточат приговор.
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117
zenon 38 минут назад
Надо узнать кто их подговорил. Наверное была большая пенсия и кое-кому это не понравилось.
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11k
Кыся 44 минуты назад
Суки, я б их лично пи*дил битой по яйцам, пока бита не сломалась бы. А потом бы сжег нахрен, медленно.
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39k
Андрей 45 минут назад
Как за.бали мрази, которые творят зло и горе другим людят, а прячутся за своих несовершеннолетних детей!!! Я категорически не согласен против с государством по этому вопросу. Такое впечатление, что государство даёт мразям по минимуму, лишь бы не кормить их волчат.
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34k
Нанук Паналык 50 минут назад
Да здравствует наш суд!
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