Суд в Подольске вынес «мягкий» приговор убийцам 93-летнего ветерана

Два брата-уголовника: Николай и Алексей Марьенко. Занимались аферами с коллекционными монетами и искали жертв среди нумизматов. Специализировались на пожилых людях: подсовывали им фальшивки, забирали деньги и исчезали.

Схему повторяли несколько раз. Пока им не попался 93-летний Анатолий Борисович, ветеран и нумизмат со стажем. Сильно пожилой, со слабым зрением - вот такие беззащитные люди чаще всего и становятся жертвами упырей.