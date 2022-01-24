Суд в Подольске вынес «мягкий» приговор убийцам 93-летнего ветерана

Сначала бандиты «кинули» пенсионера на деньги, а потом до смерти забили битой в его собственной квартире.
Два брата-уголовника: Николай и Алексей Марьенко. Занимались аферами с коллекционными монетами и искали жертв среди нумизматов. Специализировались на пожилых людях: подсовывали им фальшивки, забирали деньги и исчезали.
Схему повторяли несколько раз. Пока им не попался 93-летний Анатолий Борисович, ветеран и нумизмат со стажем. Сильно пожилой, со слабым зрением - вот такие беззащитные люди чаще всего и становятся жертвами упырей.
Сначала братаны впарили старику 60 фальшивых монет за 100 тысяч рублей. Попутно выяснили, что пенсионер живет один, и у него есть деньги, причем наличкой.
На следующий день братья вместе с сообщниками представились работниками ЖЭКа и вломились в квартиру пенсионера. Жестоко избили, забрали коллекционные монеты, награды и деньги. Просто отобрать и уйти им показалось мало и один из этих выродков ударил старика битой по голове. Носатый бандит на видео как раз об этом и рассказывает:
Через три дня Анатолий Борисович скончался в больнице.
Скоро Алексей Марьенко решил продать награды, тут-то его и приняли. И он сразу сдал остальных.
Теперь «изюминка на торте»: обоих зачинщиков ограбления и убийства приговорили к 6 и 12 годам. Суд принял во внимание, что оба-два многодетные отцы, поэтому смягчил приговор…
Надеемся, что его обжалуют и дегенераты надолго отправятся на зону.
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Да и чем может научить своих детей отец-уголовник, кроме АУЭ?