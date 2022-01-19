Наталья Поклонская отказалась стать послом в Кабо-Верде

Говорит, изменились личные обстоятельства.
Наталья Поклонская, три месяца назад назначенная чрезвычайным и полномочным послом России в западноафриканской республике Кабо-Верде, отказалась от должности, объяснив это личными обстоятельствами.
"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", - заявила экс-депутат Госдумы.
Самое интересное в этой истории, что Поклонскую готовили послом в Кабо-Верде с августа 2021 года. Указ о её назначении Владимир Путин подписал спустя 3 месяца - 23 октября. Ещё три месяца "посол" чего-то ждала и находилась в России. Есть предположение, что у Натальи Поклонской отсутствовал агреман - аккредитация от принимающей страны на назначение послом конкретного лица. Однако так ли это - неизвестно. Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова не ответила на вопрос журналистов о том, получала ли Поклонская агреман.
"Моя инициатива состоит в том, что я хочу работать по дипломатической линии. Для этого я обучалась в дипакадемии, написала магистерскую диссертацию, прошла стажировку в министерстве иностранных дел. Мне нравится эта работа. Я обещаю достойно выполнять свой долг и представлять свою страну в прекрасном государстве Кабо-Верде", - совсем недавно писала Поклонская по поводу своего назначения послом в Кабо-Верде.
Источник:
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Нет войны я все приму
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно в июле,
И желательно в Крыму.
Я про партак. Ибо:
"Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь [Бог ваш]" (Лев. 19:28).
"Не знаете ли, что телa ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии" (1 Кор. 19-20).
...Ну, или просто лицемерие как обычное проявление ПГМ.