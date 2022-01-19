Наталья Поклонская отказалась стать послом в Кабо-Верде

Наталья Поклонская, три месяца назад назначенная чрезвычайным и полномочным послом России в западноафриканской республике Кабо-Верде, отказалась от должности, объяснив это личными обстоятельствами.





"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", - заявила экс-депутат Госдумы.





Самое интересное в этой истории, что Поклонскую готовили послом в Кабо-Верде с августа 2021 года. Указ о её назначении Владимир Путин подписал спустя 3 месяца - 23 октября. Ещё три месяца "посол" чего-то ждала и находилась в России. Есть предположение, что у Натальи Поклонской отсутствовал агреман - аккредитация от принимающей страны на назначение послом конкретного лица. Однако так ли это - неизвестно. Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова не ответила на вопрос журналистов о том, получала ли Поклонская агреман.