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Наталья Поклонская отказалась стать послом в Кабо-Верде

Наталья Поклонская отказалась стать послом в Кабо-Верде (4 фото)

Автор:
19 января 2022 13:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Кабо-Верде   Назначение   Наталья Поклонская   мид   отказ   посол   фото   
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4

Говорит, изменились личные обстоятельства.

Наталья Поклонская, три месяца назад назначенная чрезвычайным и полномочным послом России в западноафриканской республике Кабо-Верде, отказалась от должности, объяснив это личными обстоятельствами.


"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", - заявила экс-депутат Госдумы.


Самое интересное в этой истории, что Поклонскую готовили послом в Кабо-Верде с августа 2021 года. Указ о её назначении Владимир Путин подписал спустя 3 месяца - 23 октября. Ещё три месяца "посол" чего-то ждала и находилась в России. Есть предположение, что у Натальи Поклонской отсутствовал агреман - аккредитация от принимающей страны на назначение послом конкретного лица. Однако так ли это - неизвестно. Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова не ответила на вопрос журналистов о том, получала ли Поклонская агреман.

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"Моя инициатива состоит в том, что я хочу работать по дипломатической линии. Для этого я обучалась в дипакадемии, написала магистерскую диссертацию, прошла стажировку в министерстве иностранных дел. Мне нравится эта работа. Я обещаю достойно выполнять свой долг и представлять свою страну в прекрасном государстве Кабо-Верде", - совсем недавно писала Поклонская по поводу своего назначения послом в Кабо-Верде.

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Метки: Кабо-Верде   Назначение   Наталья Поклонская   мид   отказ   посол   фото   
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51  комментарий
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26k
Vazari Час назад
Хочет быть полезной своей стране. Почему-то вспомнилось:
Нет войны я все приму
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно в июле,
И желательно в Крыму.
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66
Капитан ФСБ 2 минуты назад
Раньше подобные назначения обозначали опалу
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12k
Голос Вселенной 2 минуты назад
Без обильного макияжа куда симпотнее выглядит, прям няша... Не идет ей яркая помада... Красота в простоте и от природы у нее...
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5k
Афанасий 9 минут назад
ну Натаха тормоз! Три месяца думала вместо того что бы сразу нах послать...
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15
Evgeniy Gkyra 11 минут назад
ну и пусть идет лесом, все равно ни какой пользы для простых россиян от чинуш - нету
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4k
Петрович 22 минуты назад
Ачканула прокурорша, ибо выдадут её ниггеры за горсть бусинок и новое кольцо в нос.
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4k
Дмитрий Полчаса назад
Всё скорее всего прозаичнее. Безопасность её не смогли гарантировать со 100 % вероятностью. Всё таки для всего мира она гражданка Украины. И случись что...ни кто слова не скажет...
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−3
буферизатор Полчаса назад
её е-бать не пере-еб-ать неграм ...
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21k
Mike Miller 41 минуту назад
Прокурор в одной стране, дипломат в другой....и это карьера за 7 лет.
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13k
Аристарх Похер 45 минут назад
Что ж теперь будет? Все застыли в изумлении...
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8k
Максим 47 минут назад
там не замироточит?
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823
Mixan 47 минут назад
Без макияжа я ее не узнал ..)))))) А по существу укроптеки там через сша подлянку сделали
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7k
portmen77 52 минуты назад
Вот! Наташка настоящий патриот. Всю себя была готова отдать интересам государства. Пошла бы на любые лишения. Хоть в тропическом раю, хоть в субтропическом. В тёплый океан вошла бы без страха! Но тут вмешались личные обстоятельства...
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22k
Inter 57 минут назад
вот писдаболка, такая должность-ссылка.. что она там делать то будет, с ума от скуки сойдет или сопьется.. отмазал кто то!
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3k
leto2016 Час назад
Что у нее за лисенок набит на руке?
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1k
Anton Chigurh Час назад
мне кажется нам просто чего то не раскрывают...
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12k
Хью́берт Час назад
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326
Гарик Шахназаров Хью́берт 41 минуту назад
ты то себе нашел уже?
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2k
Ertin Час назад
Опачки. Да она не только от должности отказалась. От крестоносцев походу тоже отмежёвывается.

Я про партак. Ибо:

"Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь [Бог ваш]" (Лев. 19:28).

"Не знаете ли, что телa ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии" (1 Кор. 19-20).

...Ну, или просто лицемерие как обычное проявление ПГМ.
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83
В-ий Час назад
кабовердцы
, кабовердки
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6k
klop Час назад
"Спокойная жизнь не для Наташки." Такой наверно у ней девиз.
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636
konstantinkaz2016 Час назад
Симпатичная она всё таки и фигурка отличная
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