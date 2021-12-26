Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени

Время было интересное, но очень непростое. Кто-то в 90-е сумел воспользоваться ситуацией и построить личную бизнес-империю, а кто-то - перебивался с хлеба на воду. С уверенностью можно утверждать лишь одно - это период в истории страны, о котором должен знать каждый.

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1. Перед казнью (путем расстрела) самого известного маньяка в новейшей истории России - Андрея Чикатило. 14 февраля 1994 года 0 Источник:

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2. Сигаретный ларек. 1999 год 0 Источник:

3. Будапештский меморандум. Отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности страны. 1994 год 0 Источник:

4. Вещевой рынок 90-х годов 0 Источник:

5. Юрий Никулин контролирует строительство своей дачи. Середина 90-х 0 Источник:

6. Молодые люди танцуют на дискотеке "У "ЛИС`Са"". Москва, 1992 год 0 Источник:

7. Эротика повлияла на демографию. 1992 год 0 Источник:

8. Москва спустя несколько дней после расстрела парламента. 10 октября 1993 года 0 Источник:

9. Бассейн "Москва" на месте снесенного храма Христа Спасителя. Москва, 1991 год 0 Источник:

10. Черный вторник. Курс доллара тогда за один день вырос с 2833 до 3926 рублей. 11 октября 1994 года 0 Источник:

11. Шамиль Басаев, Иосиф Кобзон, Ахмед Закаев. Грозный, 1994 год 0 Источник:

12. Принцесса Диана идет в Большой театр. Москва, 1995 год 0 Источник:

13. Первый актерский состав "Улиц разбитых фонарей". 1997 год 0 Источник:

14. Чета Собчак и Пугачевых. 1990-е 0 Источник:

15. Пустые прилавки накануне Нового года. Москва, декабрь 1991 года 0 Источник:

16. Встреча Ельцина с участниками рок-группы "АлисА". Москва, 1993 год 0 Источник:

17. Бездомные дети и их благотворительный обед. Москва, 1995 год 0 Источник:

18. Жириновский отмечает 50-летний юбилей. Москва, 1996 год 0 Источник:

19. Коза в коммунальной квартире. Москва, 1992 год 0 Источник: