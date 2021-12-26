Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени

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Время было интересное, но очень непростое. Кто-то в 90-е сумел воспользоваться ситуацией и построить личную бизнес-империю, а кто-то - перебивался с хлеба на воду. С уверенностью можно утверждать лишь одно - это период в истории страны, о котором должен знать каждый.
1. Перед казнью (путем расстрела) самого известного маньяка в новейшей истории России - Андрея Чикатило. 14 февраля 1994 года
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3. Будапештский меморандум. Отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности страны. 1994 год
10. Черный вторник. Курс доллара тогда за один день вырос с 2833 до 3926 рублей. 11 октября 1994 года
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Начинаешь задумываться на фига все эти международные договора и гарантии, когда ими в лучшем случае можно только задницы подтереть.
Ах да, Крым украиной никогда не был.
Тут чисто самооборона :))
Крым это только робкое начало.
Дальше Донбасс, Русские город Одесса, Херсонсквая губерния, Николаевская, Русская казачья вольница Запорожье, Русский город Екатеринослав (Днепропетровск).... И далее далее далее...