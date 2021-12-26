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Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени

Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени (21 фото)

Автор:
26 декабря 2021 17:53
Метки: 90-е   Время   Россия   девяностые   дети   ельцин   жить в россии   ностальгия   
1423
21
Время было интересное, но очень непростое. Кто-то в 90-е сумел воспользоваться ситуацией и построить личную бизнес-империю, а кто-то - перебивался с хлеба на воду. С уверенностью можно утверждать лишь одно - это период в истории страны, о котором должен знать каждый.
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Метки: 90-е   Время   Россия   девяностые   дети   ельцин   жить в россии   ностальгия   
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1k
Eugene 46 минут назад
Кому бассейн мешал?
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2k
Roman 4 минуты назад
Как то гуманно с Чикатило поступили ... просто расстреляли. Легко отделался.
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3k
RALEXXX 36 минут назад
"Будапештский меморандум. Отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности страны. 1994 год"
Начинаешь задумываться на фига все эти международные договора и гарантии, когда ими в лучшем случае можно только задницы подтереть.
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4k
ride 40 минут назад
Жуть. У меня мама не смогла пережить этого. "Не вписалась в рынок", сказали бы вы. Она долго болела и умерла в 55
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Иван 43 минуты назад
Знатно Ельцин на*бал хохлов.
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Richard

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