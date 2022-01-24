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"Отменяй заказ!": таксист отказался везти пассажирку за сумму, установленную Яндексом

"Отменяй заказ!": таксист отказался везти пассажирку за сумму, установленную Яндексом (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 09:01
Сообщество : Таксисты
Метки: деньги   краснодар   отказ   плата   поездка   такси   таксист   яндекс   
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Таксист из Краснодара приехал по очередному вызову, но отказался довезти пассажирку до пункта назначения.
Занимательная серия из долгоиграющего сериала про таксистов и пассажиров с разной степенью неадекватности. В этот раз не было избиений и мата. Жительница южного города пожаловалась в соцсетях на мужчину, который приехал на заказ, но отказался везти её за 224 рубля. Он хотел получить с неё в 2 раза больше – 500 рублей.

Встретились два упрямых человека. Таксист отказался везти даму за небольшую, по его словам, сумму и сказал ей отменять заказ. При этом, не забывая повторять, что авто – это его собственность, и он имеет какие-то риски. А женщина уперлась, говоря, что потеряла своё время, ожидая заказ, поэтому не хочет его отменять.
Неизвестно чем закончилась история, но она вызвала бурные обсуждения в комментариях к видео. Похоже, в Краснодаре такое поведение таксистов является уже чем-то обыденным, а комментаторы-таксисты стали выгораживать своего коллегу.
А у вас были случаи, когда таксисты отказывались везти за сравнительно небольшую плату?

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Метки: деньги   краснодар   отказ   плата   поездка   такси   таксист   яндекс   
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656
Valeri Nikolkin 2 часа назад
Я сам работаю в такси . Это не таксист а дол...еб!
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1
Igor Минуту назад
я недобросовестных водителей ставлю в блок ! и больше они не приезжают !
я считаю это хорошее решение проблемы .
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3k
Евгений 5 минут назад
В казани такого ге бывает никогда. Я когда сильно болел-не мог жо поликлиники дойти, хотя от дома пешком 10 мин. Вызывал такси. 60 р. Везли вообще без лишних разговоров. Даже помогали из машины выбраться
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208
Null Dev 8 минут назад
Был у меня почти смешной случай. Таксист мимо меня проехал по противоположной стороне и километра через 3 во дворах встал. На звонки не отвечал, счётчик ожидания включил.ждал видимо что я заказ отменю. Я принципиально делал скриншоты и ждал пока тот сам сбросит заказ, либо приедет. Минут через 30 тот не выдержал, и поехал назад. Проезжая мимо меня он сбросил заказ и с мну сняли деньги типа за ожидание и вызов. Я тут же в саппорт накатал претензию и приложил скриншоты. Минут через 10 саппорт уточнил некоторые детали, вернул деньги и накинул бонусов. После чего я сделал новый заказ и спокойно уехал. А водилу того, как сказали в саппоррте, отключили.
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653
Андрей Полчаса назад
Этот геннадий из скриншота тупикак дерево, и таких умников полно. Он не догоняет, что такой же клиент агрегатора как и пассажир, только пользуется "с другой стороны". Ему за деньги подгоняют клиентов с определенной суммой, не нравятся такие клиенты - вали с агрегатора (в другой магазин) или кидай претензии ему, а пасса как раз всё устраивает
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74
Юрий Алматы Полчаса назад
Здесь 50/50% вина Яндекса и таксиста. Если водитель будет изначально видеть всю информацию о поездке:
1) адрес подачи;
2) адрес назначения;
3) стоимость поездки,
то и проблем таких не будет (просто таксисты не будут принимать убыточные заказы). На личном авто работать себе в убыток ни один адекватный человек не будет, ведь не от хорошей жизни люди идут в такси работать.

Но вина водителя в том, что он увидев расстояние и стоимость поездки мог сам отменить заказ, не дожидаясь, когда пассажирка сядет в машину, а пассажирке, если она все же подойдет, спокойно сказать: извините, но за эту сумму я вас не повезу. Если пассажирка попросит аргументы, то объяснить, что пункт назначения и стоимость водитель может увидеть только прибыв на место подачи, увидев данные поездки считает, что для него данная поездка будет убыточной.
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6k
Николай 47 минут назад
За такие выкрутасы эти водители должны идти в парки и там пальцами гнуть, а яндекс в блок безсрочный
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598
Алексей 57 минут назад
Так чего он к агрегатору-то подключился, если не выгодно?
Однозначно ничего отменять нельзя. Даме сразу же нужно было звонить в поддержку и сообщать об этой ситуации. Отключат его от агрегатора и будет бомбить по своему прайсу самостоятельно.
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1k
pitsilver 59 минут назад
Такие и идут в Яндекс чтобы клиенты были, а потом пытаются свои цены устанавливать. Нужно блокировать навсегда и пусть ищет себе клиентов сам уже без помощи сети
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7k
Trenzel2003 Час назад
А как пассажиры в этих такси рискуют!..
Водилы в 90% случаев, гости с юга, где ПДД чисто формальные.
Самые страшные категории, с кем опасно встречаться. Водилы такси. Водилы маршруток.
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6k
kleyman Час назад
Обычно с яндекс-такси, проблем не было. Один единственный раз, послал водятла куда подальше. Он решил что 1500 это вот столько стоят его услуги. Изначально, я взял тачку за 350 рублей.
Я просто ушел из машины, когда приехал. Ибо нехер.
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2k
Игорь Час назад
"такси не основной доход" - ну да, так-то он директор банка, а таксует по вечерам для души
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9k
Павел Час назад
Было такое, доехал, заплатил сколько овцелюб попросил, связался с Яндекс, те разобрались в ситуации и сделали мне 1000р бонусов на поездки, а того
заблокировали. Всё.
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3k
ezhik Час назад
Взялся за гуж....
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5k
Денис Колосов Час назад
ну если она отменит заказ, с неё всеравно спишут за поездку... я смотрю что эта тема популярна у таксистов, я их посылаю -надо, отменяй..
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29k
Fat Lynx 2 часа назад
...Похоже, в Краснодаре такое поведение таксистов является уже чем-то обыденным... - да нет, что ты! Они просто о-ху-ели.
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58k
pynh 2 часа назад
Было еще до всяких уберяндексов, но уже с чеками. Таксюк счетчик не включил, и в конце поездки зарядил сумму раза в 2 больше чем было бы по счетчику (постоянно ездил, цены знал). За борзоту послан в лес искать чек =) т.к. я не в куррсе сколько платить, чека-то нет. Ай-яй-яй.
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32k
Рекламщик 2 часа назад
Ему бы такого клиента...два сапога пара
Ссылка youtu.be
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2k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Сталкивался с подобным! У агрегатора акция - Везем за 1 рубль! И водители начинают придумывать отмазки,что он приехал но на пустой улице ночью меня не видит! А вызвать другую машину не возможно! Потому что - АКЦИЯ!!!
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6k
SuperTroll 2 часа назад
Ему овец гонять, а не в такси работать
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296
Ринат SuperTroll 2 часа назад
всегда мечтал пасти овец в горах,такую жизнь надо еще заслужить)
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724
Егор Терентьев 2 часа назад
Ипать! Пусть тогда работает "от себя", о*уевшее рыло! Оборзели млять совсем
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