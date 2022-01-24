"Отменяй заказ!": таксист отказался везти пассажирку за сумму, установленную Яндексом

Занимательная серия из долгоиграющего сериала про таксистов и пассажиров с разной степенью неадекватности. В этот раз не было избиений и мата. Жительница южного города пожаловалась в соцсетях на мужчину, который приехал на заказ, но отказался везти её за 224 рубля. Он хотел получить с неё в 2 раза больше – 500 рублей.



Встретились два упрямых человека. Таксист отказался везти даму за небольшую, по его словам, сумму и сказал ей отменять заказ. При этом, не забывая повторять, что авто – это его собственность, и он имеет какие-то риски. А женщина уперлась, говоря, что потеряла своё время, ожидая заказ, поэтому не хочет его отменять.