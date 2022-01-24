"Отменяй заказ!": таксист отказался везти пассажирку за сумму, установленную Яндексом

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Таксист из Краснодара приехал по очередному вызову, но отказался довезти пассажирку до пункта назначения.
Занимательная серия из долгоиграющего сериала про таксистов и пассажиров с разной степенью неадекватности. В этот раз не было избиений и мата. Жительница южного города пожаловалась в соцсетях на мужчину, который приехал на заказ, но отказался везти её за 224 рубля. Он хотел получить с неё в 2 раза больше – 500 рублей.
Встретились два упрямых человека. Таксист отказался везти даму за небольшую, по его словам, сумму и сказал ей отменять заказ. При этом, не забывая повторять, что авто – это его собственность, и он имеет какие-то риски. А женщина уперлась, говоря, что потеряла своё время, ожидая заказ, поэтому не хочет его отменять.
Встретились два упрямых человека. Таксист отказался везти даму за небольшую, по его словам, сумму и сказал ей отменять заказ. При этом, не забывая повторять, что авто – это его собственность, и он имеет какие-то риски. А женщина уперлась, говоря, что потеряла своё время, ожидая заказ, поэтому не хочет его отменять.
Неизвестно чем закончилась история, но она вызвала бурные обсуждения в комментариях к видео. Похоже, в Краснодаре такое поведение таксистов является уже чем-то обыденным, а комментаторы-таксисты стали выгораживать своего коллегу.
А у вас были случаи, когда таксисты отказывались везти за сравнительно небольшую плату?
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я считаю это хорошее решение проблемы .
1) адрес подачи;
2) адрес назначения;
3) стоимость поездки,
то и проблем таких не будет (просто таксисты не будут принимать убыточные заказы). На личном авто работать себе в убыток ни один адекватный человек не будет, ведь не от хорошей жизни люди идут в такси работать.
Но вина водителя в том, что он увидев расстояние и стоимость поездки мог сам отменить заказ, не дожидаясь, когда пассажирка сядет в машину, а пассажирке, если она все же подойдет, спокойно сказать: извините, но за эту сумму я вас не повезу. Если пассажирка попросит аргументы, то объяснить, что пункт назначения и стоимость водитель может увидеть только прибыв на место подачи, увидев данные поездки считает, что для него данная поездка будет убыточной.
Водилы в 90% случаев, гости с юга, где ПДД чисто формальные.
Самые страшные категории, с кем опасно встречаться. Водилы такси. Водилы маршруток.
Я просто ушел из машины, когда приехал. Ибо нехер.