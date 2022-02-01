Какие ваши права? Потомки Пикассо не смогли продать работы художника в виде NFT

Задумке родственников не было суждено осуществиться, так как глава фонда Picasso Administration и сын знаменитого художника Клод Руис Пикассо не дал на этот аукцион свое согласие.

Теперь даже если Марина с сыном пойдут наперекор, NFT-произведения будут являться подделкой, так как авторские права останутся за фондом семьи Пикассо.

Возможно, это и к лучшему, а может быть, это самая большая ошибка Клода. Ведь он мог заработать миллионы долларов на продаже авторских прав на NFT-аукционе.