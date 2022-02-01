Какие ваши права? Потомки Пикассо не смогли продать работы художника в виде NFT

Когда речь заходит о цифровом искусстве, то многие не признают его, считая что в нем нет художественной ценности. Да и не все NFT-картины или арт-объекта покупаются за большие деньги. В большинстве случаев играет главную роль автор виртуального предмета искусства.
Так, например, коллекция Джони Деппа с его картинами на тему "Никогда не бойся говорить правды" или же NFT от Квентина Тарантино, одно из которых было продано за миллион долларов. Конечно, бывают и исключения, как в случае парнем из Индонезии, который продал свои селфи за миллион долларов.
Но в основном успешно продают работы на NFT-аукционах только известные люди. Однако не всегда даже им удается продать произведения искусства на NFT.
Яркий тому пример — история наследников Пабло Пикассо.
Внучка Марина и ее сын Флориан хотели выставить на аукционе Sotheby‘s более тысячи расписанных керамических работ в формате NFT коллекции.
К виртуальным копиям предметов искусства родные художника прилагали оригинал. По их мнению, такая акция могла стать неким мостом между миром физических предметов искусства и цифровым миром. В качестве бонуса правнук Пикассо прилагал свой трек. Флориан, хоть и творческая личность, но не пишет картины, он сочиняет музыку и является диджеем.
Задумке родственников не было суждено осуществиться, так как глава фонда Picasso Administration и сын знаменитого художника Клод Руис Пикассо не дал на этот аукцион свое согласие.
Теперь даже если Марина с сыном пойдут наперекор, NFT-произведения будут являться подделкой, так как авторские права останутся за фондом семьи Пикассо.
Возможно, это и к лучшему, а может быть, это самая большая ошибка Клода. Ведь он мог заработать миллионы долларов на продаже авторских прав на NFT-аукционе.
Источник:
- Босса мафии случайно поймали благодаря снимкам с Google Maps
- Как Макдоналдс и Илон Маск в шутку сделали кого-то миллионерами
- Миллион долларов за селфи: индонезиец удачно продал архив университетских фото
- Великий облом и развод: неудачливых Илонов Масков кинули на деньги в игре Minecraft
- Телефонные мошенники придумали новую схему обмана при помощи QR-кода и "Госуслуг"
Понравилось26
мастер заголовка, ълять.
внучка хотела навариться, а сын не разрешил - называется "потомки не смогли".
Администратор! Выдайте ему -100500 в карму за откровенный 3,14здёжь и лайкодрочество?