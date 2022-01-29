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Как Макдоналдс и Илон Маск в шутку сделали кого-то миллионерами

Как Макдоналдс и Илон Маск в шутку сделали кого-то миллионерами (6 фото)

Автор:
29 января 2022 12:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: NFT   Илон Маск   интересно   крипта   макдак   
1162
6

Пранк, который вышел из-под контроля.

Это довольно забавная история о том, в которой есть случай, юмор, современные технологии и даже гигантская корпорация с миллиардными оборотами прибыли.

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Но давайте по порядку. Начнем с того, что один из главных ньюсмейкеров современности, Илон Маск, то ли в шутку, то ли в качестве вызова McDonald's заявил, что съест на камеру «Хэппи Мил», если в сети ресторанов быстрого питания можно будет расплатиться Dogecoin. Естественно, после такого заявления стоимость монеты подскочила на 15 процентов.

Подумав некоторое время, официальный аккаунт в твиттере McDonald's ответил Маску, что сделает это, если Теслу можно будет купить за Grimace coin, которого даже не существовало на момент этого сообщения. Неудивительно, что кто-то сообразительный и находчивый быстро создал токен и его стоимость увеличилась на 285 тысяч процентов.


Позднее конечно стоимость монеты обратно упала, но кто-то успел неплохо навариться на шутке Макдоналдса. А может это была и не шутка, кто его знает.


На фоне глобального падения цен на криптовалюты, такой успех говорит, что отрасль эта все еще может быть прибыльной. Главное поймать нужную волну и вовремя принять верное решение.

Самое главное, что нужно сделать, если вы хотите разбогатеть — начать отслеживать, что пишут у себя в твиттере или говорят известные и богатые личности, такие, как Илон Маск. Потому что логики и анализа на криптовалютном рынке — с гулькин нос. А вот одни только слухи могут поднять ту или иную монету в цене.

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Метки: NFT   Илон Маск   интересно   крипта   макдак   
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7  комментариев
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5k
Бу 38 минут назад
Эпоха пустых перемен.
Когда форма стала важнее содержания!(
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1k
Mixan 7 минут назад
Маск тот еще мошенник и пиарщик ..
P.S Можете меня пинать маскодрочеры !
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3k
sedoisever 12 минут назад
Когда мне в очередной раз кто-то ноет про то, как упал рубль, я просто вспоминаю, что колебание валют сейчас зависит не столько от экономики, сколько от политики и обычного хайпа. И мне пофиг ...
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4k
ron Полчаса назад
Курс валюты, не обусловленный ничем, кроме шуток Илона Маска и Макдональдса, должен, наконец, вразумить даже самых упёртых... но нет! ))
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6k
Горец Ю Полчаса назад
Масса дебилов, ужасающая масса..
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