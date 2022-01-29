Как Макдоналдс и Илон Маск в шутку сделали кого-то миллионерами

Самое главное, что нужно сделать, если вы хотите разбогатеть — начать отслеживать, что пишут у себя в твиттере или говорят известные и богатые личности, такие, как Илон Маск. Потому что логики и анализа на криптовалютном рынке — с гулькин нос. А вот одни только слухи могут поднять ту или иную монету в цене.