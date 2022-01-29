Как Макдоналдс и Илон Маск в шутку сделали кого-то миллионерами

Пранк, который вышел из-под контроля.
Это довольно забавная история о том, в которой есть случай, юмор, современные технологии и даже гигантская корпорация с миллиардными оборотами прибыли.
Но давайте по порядку. Начнем с того, что один из главных ньюсмейкеров современности, Илон Маск, то ли в шутку, то ли в качестве вызова McDonald's заявил, что съест на камеру «Хэппи Мил», если в сети ресторанов быстрого питания можно будет расплатиться Dogecoin. Естественно, после такого заявления стоимость монеты подскочила на 15 процентов.
Подумав некоторое время, официальный аккаунт в твиттере McDonald's ответил Маску, что сделает это, если Теслу можно будет купить за Grimace coin, которого даже не существовало на момент этого сообщения. Неудивительно, что кто-то сообразительный и находчивый быстро создал токен и его стоимость увеличилась на 285 тысяч процентов.
Позднее конечно стоимость монеты обратно упала, но кто-то успел неплохо навариться на шутке Макдоналдса. А может это была и не шутка, кто его знает.
На фоне глобального падения цен на криптовалюты, такой успех говорит, что отрасль эта все еще может быть прибыльной. Главное поймать нужную волну и вовремя принять верное решение.
Самое главное, что нужно сделать, если вы хотите разбогатеть — начать отслеживать, что пишут у себя в твиттере или говорят известные и богатые личности, такие, как Илон Маск. Потому что логики и анализа на криптовалютном рынке — с гулькин нос. А вот одни только слухи могут поднять ту или иную монету в цене.
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Когда форма стала важнее содержания!(
P.S Можете меня пинать маскодрочеры !
Просто я имел ввиду, что не экономика на первом месте, а именно политика.