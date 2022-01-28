Великий облом и развод: неудачливых Илонов Масков кинули на деньги в игре Minecraft

Люди умудряются продавать что угодно, и кто-то ведь у них это все покупает за огромные деньги. Например, индонезиец продал коллекцию NFT из собственных селфи за миллион долларов, а выдворенный из России комик Идрак Мирзализаде продал на NFT аукционе его аннулированный вид на жительство в России за 15 тысяч долларов.



Поэтому игроки, которые хотели "покопать" на сервере себе NFT-токены даже не смутились тому, что разработчики сервера продавали доступ к Blockverse за токены. То есть, чтобы зайти в игру и собирать NFT-токены, им самим сначала нужно было приобрести несколько токенов.



В итоге разработчики продали 10 тысяч гостевых NFT-аватаров, которые раскупили меньше чем за 10 минут. Получили более миллиона долларов и ушли с радаров. Просто пропасть из сети конечно нельзя, но авторы закрыли возможность для обратной связи на сайте и в социальных сетях. Последняя запись в твиттере проекта гласит, что сервер начал работать в Minecraft.