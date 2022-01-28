Как вас могут жестоко обмануть на деньги в игре.
Великий облом и развод: неудачливых Илонов Масков кинули на деньги в игре Minecraft
Если вы не знаете, что такое Minecraft, то эта новость все равно вам может показаться интересной. Потому что тут речь не про игру, а про красивый развод.
Но для общего понимания все же стоит рассказать, что из себя представляет эта игра, которую создал шведский программист Маркус Перссон.
Если говорить простым языком, то Minecraft — это компьютерная игра, в которой нет какого-либо сюжета. Минималистичный дизайн и практически безграничный мир, в котором появляется персонаж. Далее все отводится на волю фантазии игроков, который выполняя определенные действия получает инструменты и возможности.
К слову, персонаж не бессмертен, ему нужно есть и восстанавливать свое здоровье после падения или нападения других игроков. Популярность среди пользователей Minecraft получила как раз-таки из-за безграничных возможностей. Кто-то здесь устраивает стрелялки, кто-то создает копии архитектурных зданий из реальности. Но с появлением возможности заработать на NFT в Minecraft запустили сервер Blockverse, на котором пользователи могли добывать эти самые NFT-токены, которые в последствии можно было бы продать на специальных биржах. Простыми словами NFT - это права владения на цифровые предметы.
Люди умудряются продавать что угодно, и кто-то ведь у них это все покупает за огромные деньги. Например, индонезиец продал коллекцию NFT из собственных селфи за миллион долларов, а выдворенный из России комик Идрак Мирзализаде продал на NFT аукционе его аннулированный вид на жительство в России за 15 тысяч долларов.
Поэтому игроки, которые хотели "покопать" на сервере себе NFT-токены даже не смутились тому, что разработчики сервера продавали доступ к Blockverse за токены. То есть, чтобы зайти в игру и собирать NFT-токены, им самим сначала нужно было приобрести несколько токенов.
В итоге разработчики продали 10 тысяч гостевых NFT-аватаров, которые раскупили меньше чем за 10 минут. Получили более миллиона долларов и ушли с радаров. Просто пропасть из сети конечно нельзя, но авторы закрыли возможность для обратной связи на сайте и в социальных сетях. Последняя запись в твиттере проекта гласит, что сервер начал работать в Minecraft.
Пользователи же утверждают, что игровой сервер так и не заработал. Кинутые игроки объединились в сообщество начали разыскивать своих обидчиков.
После безуспешных поисков в беседу к обездоленным добавился пользователь под ником Kashx и заявил, что является одним из разработчиков. Он уверил игроков, что никто не собирался их кидать, а сервер не был запущен и социальные сети были закрыты из-за шквала негатива и угроз расправы.
Kashx заявил, что в качестве компенсации разработчики готовы передать права на выручку от перепродажи пользователям, а 1,2 миллиона долларов, которые команда разработчиков уже получила никто возвращать не будет. Kashx считает, что это справедливая плата за работу над так и не запустившимся сервером и материальная компенсация за поступающие угрозы.
Пользователи кинулись продавать свои NFT-аватары. Но покупали их уже не так охотно. Однако общая стоимость перепродажи составила 2,1 миллиона долларов. Возможно, для кого-то эта история и закончилась без потерь, но шанс разбогатеть играя в
Minecraft остался неосуществимой мечтой.
Источник:
Понравилось29
Обманывать нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь