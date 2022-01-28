Никогда не бойся правды: Джонни Депп порадовал фанатов

Джонни Депп последние пять лет переживает не самые лучшие времена. Развод с Эмбер Херд и ее обвинения в насилии, подробности, которые вскрылись во время судебных процессов, изгнание из франшизы "Пиратов карибского моря" и отречение от него практически всего мира кино.
Все это чуть не уничтожило любимого многими Джека Воробья, простите, "капитана Джека Воробья".
Но преданные фанаты никогда не отворачивались от него, даже несмотря на жуткие вещи, которые про него писали в СМИ. И это подтверждает успех продаж продукции компании Dior, которая несмотря ни на что не отказалась сотрудничать с Деппом. Фанаты скупали Sauvage Dior, в знак поддержки актера.
И это, безусловно, уберегло Деппа от бедности.
Но сейчас у Деппа началась белая полоса в актерской карьере. Пусть его не вернули в проекты и Disney с Warner Brothers не стремятся вернуть актера к его ролям, но в скором времени Депп сыграет короля Франции Людовика XV в исторической драме.
Остается надеяться, что после того, как в суде стало ясно, что в истории с обвинениями Деппа в насилии не все так однозначно, актер полностью вернется в кино и будет дальше радовать поклонников с экранов кинотеатров.
В это вселяет надежду и настрой голливудской звезды. Недавно, спустя практически десять месяцев молчания в своем инстаграме, актер опубликовал снимок, на котором он пишет красками фразу "Никогда не бойся правды". Публикация тут же стала одной из популярных в сети и набрала более 2 миллионов лайков.
Но чем занимался актер за время творческого простоя, помимо бесконечных судебных тяжб?
Выяснилось, что фото с холстом появилось неспроста. Актер довольно основательно увлекся цифровым искусством и за время вынужденного отпуска нарисовал десятки тысяч картин. Теперь он продает коллекцию, которая называется так же, как и надпись на холсте из последнего поста Деппа в инстаграме, на NFT аукционе.
Среди работ много портретов людей, включая самого Деппа. Также актер изобразил свою дочь Лили-Роуз, своего друга Тима Бертона и многих других знаменитостей. Хотя среди картин есть изображения и выдуманных персонажей, например Банниман.
Сам актер заявил, что искусство всегда было с ним, но раньше это было лишь способом выразить чувства и эмоции.
"Мои картины окружают мою жизнь, но раньше я держал их при себе и тем самым ограничивал себя. Никто никогда не должен себя ограничивать", - заявил Депп.
Часть полученной выручки от продажи NFT картин будет пожертвована на благотворительность, в частности, в фонд Элизабет Тейлор по борьбе со СПИДом. Ее портрет также есть в коллекции работ Деппа.
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