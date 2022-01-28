Никогда не бойся правды: Джонни Депп порадовал фанатов

Все это чуть не уничтожило любимого многими Джека Воробья, простите, "капитана Джека Воробья".

Но преданные фанаты никогда не отворачивались от него, даже несмотря на жуткие вещи, которые про него писали в СМИ. И это подтверждает успех продаж продукции компании Dior, которая несмотря ни на что не отказалась сотрудничать с Деппом. Фанаты скупали Sauvage Dior, в знак поддержки актера.