Телефонные мошенники придумали новую схему обмана при помощи QR-кода и "Госуслуг"

Так как речь не идет о деньгах, люди не придают должного внимания предосторожности.

О том, зачем мошенникам нужны данные с портала "Госулслуг" рассказал специалист, который работает в "Информзащита", Павел Коваленко. Получая доступ к профилю на портале, злоумышленники имеют доступ к паспортным данным, банковским картам, документам на недвижимость и транспортные средства, а также к другим персональным документам.