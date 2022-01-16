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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана при помощи QR-кода и "Госуслуг"

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана при помощи QR-кода и "Госуслуг" (5 фото)

Автор:
16 января 2022 18:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: qr-code   Телефон   госуслуги   интересно   мошенники   новости   обман   
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Специалисты по безопасности предупредили россиян о новых методах обмана. По данным экспертов, афера связана с порталом "Госуслуги". Злоумышленники звонят по телефону, представляясь в качестве сотрудников службы поддержки государственного портала.

Мошенники предлагают привязать QR-код к профилю жертвы на сайте "Госуслуг", следом лже-сотрудники портала просят продиктовать код, полученный по СМС.

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Таким образом преступники получают доступ к персональным данным жертвы.

«При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность», - заявил глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Люди ведутся на данную уловку из-за участившихся проблем, связанных с QR-кодами и повсеместным их применением.

Так как речь не идет о деньгах, люди не придают должного внимания предосторожности.

О том, зачем мошенникам нужны данные с портала "Госулслуг" рассказал специалист, который работает в "Информзащита", Павел Коваленко. Получая доступ к профилю на портале, злоумышленники имеют доступ к паспортным данным, банковским картам, документам на недвижимость и транспортные средства, а также к другим персональным документам.

В дальнейшем имея доступ к профилю на "Госулугах" и персональные данные, преступники могут легко оформить на пострадавшего кредиты и микрозаймы.

Источник:

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Метки: qr-code   Телефон   госуслуги   интересно   мошенники   новости   обман   
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Лесоповал и рудники ждут с нетерпением этих хитропопых.
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2k
kca-opa 12 минут назад
Что за ибиня в уши льют? Меня госуслуги и не спрашивали, без подтверждения по смс я туда ПЕРВЫЙ раз зайти не мог, но мне проще, я 99% за компом и QR мне до промежности, ну а кого имеют, совет мозг включить
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534
Бвлад Брюховецкий Полчаса назад
Наша властная структура сначала загоняет народ в цифровое стойло, а потом ... живите как можете, мы вас охранять не будем. Мы таксиста и его озерко охраняем.
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1k
alex Полчаса назад
кто поддельники? Кто придумал гос услуги и QR-код? Задумались
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11k
Василий Сургайло 49 минут назад
Кто-то указал мою почту на сайте госуслуг, может ошиблись одной буквой или типа того... Написал в техподдержку об этом... Ответили недели через 2 вопросом, есть ли у меня еще проблемы)))
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13
Егор Терентьев Час назад
Всеобщая цифровизация полным ходом! А что же будет, если уроды решат вообще Все данные человека на одну карту записать, как уже планируется?! "577 уровней защиты..., надёжная защита данных...бла-бла" Хрен вам, правительственные твари!!
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