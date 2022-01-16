Телефонные мошенники придумали новую схему обмана при помощи QR-кода и "Госуслуг"

Специалисты по безопасности предупредили россиян о новых методах обмана. По данным экспертов, афера связана с порталом "Госуслуги". Злоумышленники звонят по телефону, представляясь в качестве сотрудников службы поддержки государственного портала.
Мошенники предлагают привязать QR-код к профилю жертвы на сайте "Госуслуг", следом лже-сотрудники портала просят продиктовать код, полученный по СМС.
Таким образом преступники получают доступ к персональным данным жертвы.
«При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность», - заявил глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Люди ведутся на данную уловку из-за участившихся проблем, связанных с QR-кодами и повсеместным их применением.
Так как речь не идет о деньгах, люди не придают должного внимания предосторожности.
О том, зачем мошенникам нужны данные с портала "Госулслуг" рассказал специалист, который работает в "Информзащита", Павел Коваленко. Получая доступ к профилю на портале, злоумышленники имеют доступ к паспортным данным, банковским картам, документам на недвижимость и транспортные средства, а также к другим персональным документам.
В дальнейшем имея доступ к профилю на "Госулугах" и персональные данные, преступники могут легко оформить на пострадавшего кредиты и микрозаймы.
Источник:
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