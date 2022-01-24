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Миллион долларов за селфи: индонезиец удачно продал архив университетских фото

Миллион долларов за селфи: индонезиец удачно продал архив университетских фото (4 фото)

Автор:
24 января 2022 17:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Эфир   индонезия   интересно   крипта   новости   селфи   фото   
1066
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Если вам кажется, что стать миллионером слишком сложно, вот вам пример того, как не обладающей выразительной внешностью молодой человек из Индонезии заработал миллион долларов. Он просто очень сильно себя любил на камеру. Нет, это не то, о чем вы подумали.

Индонезиец Султан Густав Аль-Гозали сделал 933 селфи за пять лет, чтобы смонтировать видео себе на память. Вместо видео молодой человек выложил фотографии в сеть на NFT-аукцион. По сути он продал историю о том, как проходил пятилетнее обучение в университете.

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Изначально стоимость каждого селфи проходила по минимальной ставке, но через некоторое время часть лотов NFT-коллекции стали стоить по 0,97 ETH (Эфириум - криптовалюта, стоимость одной монеты которой стоит сейчас 2.240,29 долларов), что в переводе на рубли на момент продажи равнялось примерно 240-245 тысяч.

Всю коллекцию молодому человеку удалось продать за миллион долларов.

Теперь по окончанию учебы у индонезийца будет не только диплом, но и миллион долларов.

Ко всему прочему, селфи Аль-Гозали превратились в интернет-мем, а он в одночасье стал известен во всем мире.

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Метки: Эфир   индонезия   интересно   крипта   новости   селфи   фото   
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19k
Serg2001 57 минут назад
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8k
Barachek_Obachek 44 минуты назад
Пока читал - на всякий случай начал фотографироваться
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42k
dima423 49 минут назад
и кто те люди которые по 2000+ баксов выкладывали за фотку немытого чучмека? вот интересно было бы послушать их мотивы для этой покупки)
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34k
Опаньки 53 минуты назад
это не такая же история, как кто-то в свое время купил пиццу за биткоины?

или это реклама эфириума перед его POS?
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