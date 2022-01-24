Миллион долларов за селфи: индонезиец удачно продал архив университетских фото

Если вам кажется, что стать миллионером слишком сложно, вот вам пример того, как не обладающей выразительной внешностью молодой человек из Индонезии заработал миллион долларов. Он просто очень сильно себя любил на камеру. Нет, это не то, о чем вы подумали.
Индонезиец Султан Густав Аль-Гозали сделал 933 селфи за пять лет, чтобы смонтировать видео себе на память. Вместо видео молодой человек выложил фотографии в сеть на NFT-аукцион. По сути он продал историю о том, как проходил пятилетнее обучение в университете.
Изначально стоимость каждого селфи проходила по минимальной ставке, но через некоторое время часть лотов NFT-коллекции стали стоить по 0,97 ETH (Эфириум - криптовалюта, стоимость одной монеты которой стоит сейчас 2.240,29 долларов), что в переводе на рубли на момент продажи равнялось примерно 240-245 тысяч.
Всю коллекцию молодому человеку удалось продать за миллион долларов.
every #NFT photo I take has a story behind— Ghozali_Ghozalu (@Ghozali_Ghozalu) January 11, 2022
This photo was taken during the second corona vaccine https://t.co/pZfJKoKuc9
Теперь по окончанию учебы у индонезийца будет не только диплом, но и миллион долларов.
Ко всему прочему, селфи Аль-Гозали превратились в интернет-мем, а он в одночасье стал известен во всем мире.
Источник:
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или это реклама эфириума перед его POS?