Виртуальная прислуга или угроза для жизни: голосовые помощники захватили мир

Если вы думаете, что восстание машин это выдумка, то эта история вас может переубедить.
В США голосового помощника от Amazon десятилетняя девочка спросила: "В каком челендже принять участие?"
На что Алекса предложила девочке засунуть монетку между розеткой и зарядным устройством.
Девочка с мамой до этого интересовались физическими опытами на ютубе. Вместо очередного эксперимента, ИИ предложил ребенку смертельно опасный "челендж".
OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021
Мать ребенка Кристин Ливдал находилась рядом и успела запретить выполнять предложенный эксперимент своей дочке.
На что девочка ответила, что она достаточно умная, чтобы понять что не стоит играться с электричеством.
В данном случае, история закончилась счастливым концом.
Пользователи разделились на два лагеря, одни утверждают, что это еще раз доказывает, что не стоит держать у себя дома такие голосовые помощники, созданные на основе технологии ИИ, другие же утверждают, что за такой техникой наше будущее.
Впрочем, все согласны с тем, что выпускать сырой продукт на рынок - крайне опасное решение.
В случае с другими существующими голосовыми помощниками, подобных предложений не поступало, впрочем, ответы их были довольно пространственными.
В Amazon же заявили, что потрясены инцидентом и уже устранили ошибку. Алекса взяла информацию из предупреждающего видео о том, что не стоит играть с розетками. Но видимо "изучила" материал поверхностно.
А вы как относитесь к док станциям, которые выполняют роль голосовых помощников и делают ваш дом чуточку "умным"?
Источник:
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Пока у нас программы не могут писать программы.
Так что термин "искусственный интеллект" не более, чем ход маркетологов.
Английская вилка
Европейская вилка
Российская
Американская
В Английской и Русской - контакты изолированы и когда ты выткнешь ее чтобы монетка достала до метала - они уже вышли из контакта с сетью, Европейская глубоко утоплена в стену и хрен ты что туда засунешь, но в Американской - да, никаких элементов ТБ и короткое замыкание получить элементарно.
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Нет никакой технологии ИИ в данный момент. Есть нечто "жалкое подобие левой руки", которое маркетологи с упоением называют ИИ.
Не нужно путать ИИ (курильщика - зачёркнуто) маркетолога и ИИ здорового человека.
На самом деле действительно "не стоит" разводиться на мошеннические рекламные заявления. Но это тема про потреплятство, она не интересна обычным ээээ... потребителям.
Пост ни о чём