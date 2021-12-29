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Виртуальная прислуга или угроза для жизни: голосовые помощники захватили мир

Виртуальная прислуга или угроза для жизни: голосовые помощники захватили мир (10 фото)

Автор:
29 декабря 2021 23:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   голосовой помощник   интересно   новости   опасность для детей   происшествие   угроза   
1257
10

Если вы думаете, что восстание машин это выдумка, то эта история вас может переубедить.

В США голосового помощника от Amazon десятилетняя девочка спросила: "В каком челендже принять участие?"

На что Алекса предложила девочке засунуть монетку между розеткой и зарядным устройством.

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Девочка с мамой до этого интересовались физическими опытами на ютубе. Вместо очередного эксперимента, ИИ предложил ребенку смертельно опасный "челендж".

Мать ребенка Кристин Ливдал находилась рядом и успела запретить выполнять предложенный эксперимент своей дочке.

На что девочка ответила, что она достаточно умная, чтобы понять что не стоит играться с электричеством.


В данном случае, история закончилась счастливым концом.

Пользователи разделились на два лагеря, одни утверждают, что это еще раз доказывает, что не стоит держать у себя дома такие голосовые помощники, созданные на основе технологии ИИ, другие же утверждают, что за такой техникой наше будущее.

Впрочем, все согласны с тем, что выпускать сырой продукт на рынок - крайне опасное решение.

В случае с другими существующими голосовыми помощниками, подобных предложений не поступало, впрочем, ответы их были довольно пространственными.

В Amazon же заявили, что потрясены инцидентом и уже устранили ошибку. Алекса взяла информацию из предупреждающего видео о том, что не стоит играть с розетками. Но видимо "изучила" материал поверхностно.

А вы как относитесь к док станциям, которые выполняют роль голосовых помощников и делают ваш дом чуточку "умным"?

Источник:

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Метки: Ynews   голосовой помощник   интересно   новости   опасность для детей   происшествие   угроза   
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3k
Александр 2 часа назад
При отсутствии мозга можно и резиновым x%ем убиться...
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16k
albedo Полчаса назад
Искусственный интеллект
========================
Пока у нас программы не могут писать программы.
Так что термин "искусственный интеллект" не более, чем ход маркетологов.
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3k
Outcast Час назад
Голосовые помощники так же близки к ИИ как счётные палочки к процессору.
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12k
ss Час назад
Умному человеку не требуется "умный" дом. А вот индивиду с низким IQ без него никак.
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9k
costa 2 часа назад
Не очень разумно держать в своем доме чужой компьютер с микрофоном. Особенно если у вас есть дети.
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29k
Игорь 2 часа назад
не стоит держать у себя дома такие голосовые помощники, созданные на основе технологии ИИ
===========
Нет никакой технологии ИИ в данный момент. Есть нечто "жалкое подобие левой руки", которое маркетологи с упоением называют ИИ.
Не нужно путать ИИ (курильщика - зачёркнуто) маркетолога и ИИ здорового человека.

На самом деле действительно "не стоит" разводиться на мошеннические рекламные заявления. Но это тема про потреплятство, она не интересна обычным ээээ... потребителям.
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3k
RomaXz 2 часа назад
Так помощник просто выдала последний пост на сайте с челленджами. Так гугл поиск работает.
Пост ни о чём
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18k
Mexanik79 2 часа назад
Ссылка coub.com
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