Пользователи Твиттера показали, как они видят Россию

С чего всё началось? О, это долгая история. 14 января один из пользователей Твиттера решил неиронично поинтересоваться, зачем метро в других городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. На данный момент его твит недоступен, но интернет всё помнит. Пост со скриншотом записи вызвал бурные обсуждения, и пользовательница из Москвы Варя (её рисунок вы только что видели), показала, как она видит Россию, хоть и понимает, что это неправильно и смешно.

После необычной карты москвички пользователям Твиттера предложили интерактив