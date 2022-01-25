Пользователи Твиттера устроили флешмоб, в котором честно показали, как они видят Россию, не подглядывая в атлас. Вышло довольно забавно и любопытно.
Когда уроки географии остались где-то в прошлом, а путешествовать получается не так часто, как хотелось бы, не так-то легко вспомнить, что и где находится на карте нашей необъятной родины.
Пользователи Твиттера показали, как они видят Россию
С чего всё началось? О, это долгая история. 14 января один из пользователей Твиттера решил неиронично поинтересоваться, зачем метро в других городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. На данный момент его твит недоступен, но интернет всё помнит. Пост со скриншотом записи вызвал бурные обсуждения, и пользовательница из Москвы Варя (её рисунок вы только что видели), показала, как она видит Россию, хоть и понимает, что это неправильно и смешно.
После необычной карты москвички пользователям Твиттера предложили интерактив
Обитатели этой социальной сети любят участвовать во всяческих флешмобах, и тут тоже мимо не прошли. Жители разных регионов начали рисовать и подписывать свои карты. Мы выбрали некоторые из них, взгляните:
Питерская Россия
Версия из Краснодара
А вот из Красноярска
Болото и горы
Таинственные северные земли
Норильская Россия
Кто-то постарался не на шутку
И ещё пара вариантов напоследок
Тем временем творчество участников флешмоба оценили в компании «
2ГИС»
А как видите Россию вы? Только честно!
Источник:
- Фото с российских просторов, которые пропитаны национальным колоритом
- Обычный день в России: 17 колоритных фотографий
- "Какую фразу можно сказать и во время секса, и когда открываешь подарок": новый флешмоб в Сети
- Отец-выдумщик оживляет детские рисунки: 17 смешных фото
- Минималистичные рисунки мемных котов
Понравилось30