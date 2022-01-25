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Пользователи Твиттера показали, как они видят Россию

Пользователи Твиттера показали, как они видят Россию (15 фото)

Автор:
25 января 2022 09:33
Сообщество : Уголок картографа
Метки: Россия   забавно   карта   рисунок   твиттер   флешмоб   
1912
15

Пользователи Твиттера устроили флешмоб, в котором честно показали, как они видят Россию, не подглядывая в атлас. Вышло довольно забавно и любопытно.

Когда уроки географии остались где-то в прошлом, а путешествовать получается не так часто, как хотелось бы, не так-то легко вспомнить, что и где находится на карте нашей необъятной родины.


Пользователи Твиттера показали, как они видят Россию

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С чего всё началось? О, это долгая история. 14 января один из пользователей Твиттера решил неиронично поинтересоваться, зачем метро в других городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. На данный момент его твит недоступен, но интернет всё помнит. Пост со скриншотом записи вызвал бурные обсуждения, и пользовательница из Москвы Варя (её рисунок вы только что видели), показала, как она видит Россию, хоть и понимает, что это неправильно и смешно.


После необычной карты москвички пользователям Твиттера предложили интерактив

Обитатели этой социальной сети любят участвовать во всяческих флешмобах, и тут тоже мимо не прошли. Жители разных регионов начали рисовать и подписывать свои карты. Мы выбрали некоторые из них, взгляните:


Питерская Россия

Версия из Краснодара

А вот из Красноярска

Болото и горы

Таинственные северные земли

Норильская Россия

Кто-то постарался не на шутку

И ещё пара вариантов напоследок

Тем временем творчество участников флешмоба оценили в компании «

2ГИС»

А как видите Россию вы? Только честно!

Источник:

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Метки: Россия   забавно   карта   рисунок   твиттер   флешмоб   
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120k
arek14 54 минуты назад
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KarabasBarabas 6 минут назад
Хочется взять и .... подарить атлас.
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11k
Krapiv 11 минут назад
а я вот такой каждый рабочий день вижу
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1k
xannar 20 минут назад
На самом деле обидно, что в России столько прекрасных и интересных мест, но я там не побываю потому что безумно далеко и очень дорого, и времени столько нет... Я в МО и кроме Кавказа никуда особо не ездим. Была один раз на Алтае и посмотрела его на 1% только, хотя впечатлений на всю жизнь. но ехать туда больше трёх суток!! пипец, НЕДЕЛЯ отпуска только на дорогу ушла! Так же на Урал ездили (в районе Магнитогорска) на неделю - два дня ехать, два дня в горах, опять два дня ехать ((((
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Vadim 22 минуты назад
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4k
Outcast Полчаса назад
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13k
ss 49 минут назад
Ну... Собственно говоря и не удивительно. Это ведь твиттер... Хотя погодите-ка... Нет. Есть и тупее. Тиктокеры.
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9k
Клёст 53 минуты назад
Ну смеяться тут можно только нервным смехом, потому что такие захудалые, ничтожные, жалкие знания о собственном хозяйстве вызывают тревогу - все Российские богатства сравнительно быстро: ,,как песок сквозь пальцы...,,
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