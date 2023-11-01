"Впервые в жизни попробовала": в Твиттере завирусился новый флешмоб

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В Твиттере постоянно поднимают какие-то темы, не всегда они важные, порой просто смешные. Недавно пользовательница с ником "out of curiosity" устроила очередной флешмоб. Её твит набрал 160 тыс. просмотров.
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А в содержании твита: "Впервые в жизни попробовал...", "...не подозревал..."
Я ни на что не намекаю, но выводы как-то сами-собой напрашиваются.
А так можно и полено - торт Сказка вспомнить.