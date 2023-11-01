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"Впервые в жизни попробовала": в Твиттере завирусился новый флешмоб

"Впервые в жизни попробовала": в Твиттере завирусился новый флешмоб

Автор:
01 ноября 2023 13:16
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Твиттер   вирусный контент   пользователи обсуждают   попробовала   прикольно   флешмоб   
2801
10

В Твиттере постоянно поднимают какие-то темы, не всегда они важные, порой просто смешные. Недавно пользовательница с ником "out of curiosity" устроила очередной флешмоб. Её твит набрал 160 тыс. просмотров.

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Метки: Еда   Твиттер   вирусный контент   пользователи обсуждают   попробовала   прикольно   флешмоб   
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24  комментария
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123k
parallax 2 часа назад
Никогда не думал, что копчёная колбаса бывает такая сдадкая и вкусная.
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288
ДедМаздай 3 минуты назад
Ващето это молодой лук!
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38k
russger 8 минут назад
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703
partners74 9 минут назад
потерянное поколение..как так не ЗНАТЬ о таких вкусняшках???
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16k
Андрей 14 минут назад
Печенье "Ведьмины пальцы" тоже неплохо. Песочное тесто, жареный миндаль.
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631
Maxim Russo 15 минут назад
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16k
Элитный тигр Полчаса назад
А я пробовал вот такие грибы - один-в один по вкусу с птичьим молоком, сладкие такие... И готовить не надо, хорошо девушкам под шампусик скармливать, а потом девушек пробовать...
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677
MidMaster Полчаса назад
Девушка опубликовала твит, а в её тексте написано "попробовал". В пору написать кому-то: "Впервые в жизни попробовал секс. Раньше и не подозревал, что у девушек есть *уй ".
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30k
Aqueronte Полчаса назад
А почему в слове негр третья буква перевёрнутая?
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1k
Звёздный странник 51 минуту назад
Может я что-то не понял, но вроде написано: "...пользовательница с ником "out of curiosity"...", "...девушка опубликовала..."
А в содержании твита: "Впервые в жизни попробовал...", "...не подозревал..."
Я ни на что не намекаю, но выводы как-то сами-собой напрашиваются.
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1k
Вир Норин 52 минуты назад
А где шутки про птичье молоко и ферму где их доят :)
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23k
Виталий Касандров 53 минуты назад
Ежатина то же неплохо к чаю.
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3k
Walther 59 минут назад
Никогда не думал, что отдельно взятая социальная сеть заменит спецучет психиатрической клиники.
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421
Максим Час назад
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10k
Борис Карабанов Час назад
Оказывается, лимоны не такие уж и кислые. Зря наговаривают.
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1k
alex Час назад
а грибы-то не простые, а со с маком. точно вставляют
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3k
Дмитрий Час назад
Первый раз попробовал Наполеон, никогда не думал, что Бонапарт такой хрустящий и сладкий.
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14k
Александр Час назад
И что все так ополчились на сигареты??? Курю с детства - никаких проблем со здоровьем! На вкус, как сладкое печенье!
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23k
hebpat 2 часа назад
впервые попробовал древесину и понял почему бобры её так интенсивно грызут
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Сам не пробовал))
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Вот "персики" не любил никогда. Орешки и трубочки с варенной сгущенкой вкус детства!
А так можно и полено - торт Сказка вспомнить.
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Спелая кукурузинка

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