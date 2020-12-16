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Да, наши родители были серьезнее!

Да, наши родители были серьезнее! (31 фото)

Автор:
16 декабря 2020 16:28
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   мои родители и я   нонеча не то что давеча   отцы и дети   смешно   твиттер   флешмоб   юмор   
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Новый флешмоб в твиттере "Мои родители и я в 20+" показывает, что дело плохо. В те годы, когда родители нынешних миллениалов вовсю работали, женились, рожали детей и занимались хозяйством, нынешние юноши и девушки предпочитают косплей, мемы, тусовки и фастфуд. А может, это и к лучшему?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   мои родители и я   нонеча не то что давеча   отцы и дети   смешно   твиттер   флешмоб   юмор   
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11k
робт Час назад
Да, наши родители были серьезнее!
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13k
Генка Полчаса назад
У меня пацан какой-то правильный попался. В школу один раз вызвали в 6-м классе за то, что он бумажным комком бросил в одноклассника, да и дальше по жизни правильный и разумный. 24 ему сейчас.
Я к 6-му классу уже на учете в детской комнате милиции прописался а уж что в студенческие годы чудили, иной раз и вспоминать страшно. Фотоаппаратов цифровых просто в то время не было...
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12k
Ligov 37 минут назад
А уж насколько были серьезны родители наших родителей в том же возрасте! Ну а если копнуть еще глубже, вообще жуть...)
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16k
Марина Час назад
Следующая хрень будет про "Мои прапрапрадеды и я"
Где 15 летние беременные прабабки и трое детей к 20 и первые внуки к 30, а к 50 уже правнуки и смерть от старости. Против современных людей заводящих семьи и детей к 30.
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