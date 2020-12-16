Да, наши родители были серьезнее!

Автор:
16 декабря 2020 16:28
Новый флешмоб в твиттере "Мои родители и я в 20+" показывает, что дело плохо. В те годы, когда родители нынешних миллениалов вовсю работали, женились, рожали детей и занимались хозяйством, нынешние юноши и девушки предпочитают косплей, мемы, тусовки и фастфуд. А может, это и к лучшему?
"Мои родители и я в 24 года"
"Мои родители и я в 20 лет"
"Мои родители и я в 20 лет"
"Мои родители и я в 21 год"
"Мои родители и я в 21 год"
"Мои родители и я в 21 год"
"Мои родители и я в 26 лет"
"Мои родители и я в 21 год"
"Мои родители и я в 24 года"
"Мои родители и я в 23 года"
"Мои родители и я в 20 лет"
"Мои родители и я в 24 года"
"Мои родители и я в 24 года"
"Мои родители и я в 26 лет"
"Мои родители и я в 19 лет"
"Мои родители и я в 24 года"
"Мои родители и я в 28 лет"
"Мои родители и я в 22 года"
"Мои родители и я в 24 года"
"Мои родители и я в 22 года"
"Мои родители и я в 24 года"
"Мои родители и я в 25 лет"
"Мои родители и я в 25 лет"
"Мои родители и я в 23 года"
"Мои родители и я в 28 лет"
"Мои родители и я в 28 лет"
"Мои родители и я в 19 лет"
"Мои родители и я в 18 лет"
"Мои родители и я в 25 лет"
"Мои родители и я в 23 года"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
Я к 6-му классу уже на учете в детской комнате милиции прописался а уж что в студенческие годы чудили, иной раз и вспоминать страшно. Фотоаппаратов цифровых просто в то время не было...
Где 15 летние беременные прабабки и трое детей к 20 и первые внуки к 30, а к 50 уже правнуки и смерть от старости. Против современных людей заводящих семьи и детей к 30.