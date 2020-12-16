Да, наши родители были серьезнее!

Новый флешмоб в твиттере "Мои родители и я в 20+" показывает, что дело плохо. В те годы, когда родители нынешних миллениалов вовсю работали, женились, рожали детей и занимались хозяйством, нынешние юноши и девушки предпочитают косплей, мемы, тусовки и фастфуд. А может, это и к лучшему?

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