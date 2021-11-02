593
17
Порой детский рисунок может рассказать гораздо больше, чем вы готовы увидеть.
Дети видят мир по-своему и изображают его со свойственной им непосредственностью. А родители потом в этих каракулях угадывают уток, собак и зайцев. И вот один отец по имени Том смекнул, что из этого можно сделать отдельное развлечение. Поэтому он решил показать, как могли бы выглядеть животные, если бы рисунки его сыновей Дома и Ала соответствовали действительности. Те ещё монстрики получились!
Очаровательный кабанчик
×
Тюлень
Пони
Утконос
Малиновка
Гуси
Весёлая птица
Кровожадная утка
Лев
Акула
Чайка
Оса
Слон
Зебра
Птенчик
Носорог
Источник:
Ссылки по теме:
- Мастер фотошопа помещает героев известных мемов на балкон дома
- Плохо выходить на фотографиях могут не только люди, но и животные
- Панорамные снимки способны превратить очаровательных питомцев в неведомых зверушек
- 15 работ самого известного фотошоп-тролля
- 15 неловких семейных фотографий с животными
37
Понравилось37
Новости партнёров