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Отец-выдумщик оживляет детские рисунки: 17&nbsp;смешных фото

Отец-выдумщик оживляет детские рисунки: 17 смешных фото (17 фото)

Автор:
02 ноября 2021 08:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   животные   забавно   рисунок   умора   фото   фотошоп   
593
17

Порой детский рисунок может рассказать гораздо больше, чем вы готовы увидеть.

Дети видят мир по-своему и изображают его со свойственной им непосредственностью. А родители потом в этих каракулях угадывают уток, собак и зайцев. И вот один отец по имени Том смекнул, что из этого можно сделать отдельное развлечение. Поэтому он решил показать, как могли бы выглядеть животные, если бы рисунки его сыновей Дома и Ала соответствовали действительности. Те ещё монстрики получились!


Очаровательный кабанчик

×

Тюлень


Пони


Утконос


Малиновка


Гуси


Весёлая птица


Кровожадная утка


Лев


Акула


Чайка


Оса


Слон


Зебра


Птенчик


Носорог


А предыдущую подборку работ Тома вы можете найти здесь.


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Метки: Юмор   дети   животные   забавно   рисунок   умора   фото   фотошоп   
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3  комментария
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881
Gayrat Час назад
Блин, вот ведь кунсткамера получилась. Явно 12+
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−39
scanncode scanncode 18 минут назад
Думаю, не стоит оживлять и визуализировать всё, что дети на заборах малюют...
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9k
Alexander Час назад
Зачем я на это посмотрел? Я же сегодня спать не буду....
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