Дети видят мир по-своему и изображают его со свойственной им непосредственностью. А родители потом в этих каракулях угадывают уток, собак и зайцев. И вот один отец по имени Том смекнул, что из этого можно сделать отдельное развлечение. Поэтому он решил показать, как могли бы выглядеть животные, если бы рисунки его сыновей Дома и Ала соответствовали действительности. Те ещё монстрики получились!





Очаровательный кабанчик