Фото с российских просторов, которые пропитаны национальным колоритом

Наверное, везде есть свои особенности, стереотипы и шутки. В общем, все те вещи, глядя на которые мы думаем: «Такое возможно только в этой стране!» Мы собрали для вас фотографии необычных и привлекающих внимание вещей с российских просторов, которые пропитаны национальным колоритом. Они довольно иронично демонстрируют, как выглядит обычный день в России.

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