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Фото с российских просторов, которые пропитаны национальным колоритом

Фото с российских просторов, которые пропитаны национальным колоритом (35 фото)

Автор:
20 ноября 2021 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   забавно   колорит   люди   стереотипы   фото   
846
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Эти снимки ушли далеко за пределы стереотипов о медведях и водке, возможно, породив новые.

Где-то в южном Бутово

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Наверное, везде есть свои особенности, стереотипы и шутки. В общем, все те вещи, глядя на которые мы думаем: «Такое возможно только в этой стране!» Мы собрали для вас фотографии необычных и привлекающих внимание вещей с российских просторов, которые пропитаны национальным колоритом. Они довольно иронично демонстрируют, как выглядит обычный день в России.


Стопроцентная защита

Киборг Гена и Чебуратор

Нормальный такой магазин

Сурово

Какой Луи Виттон?

Полоса препятствий

Остерегайтесь!

Обычный гараж в России

Пакет нужен?

Просто Мона Лиза в пожарной части

Роскошь и нищета

Мой папа (справа) чинил мою машину с маленьким помощником

Панкуха

Честный дорожный знак

Просто -30°C

Шаурма от Сталина

Действительно тяжелый металл

Кастрюлька пельменей с необычной начинкой

Ты под пристальным наблюдением

Красиво, атмосферно и грустно одновременно

И действительно, ключ висит на ошейнике кошки

Кто-то делает правильный выбор, а кто-то просто бежит

Временное перепрофилирование

Кого только не встретишь в общественном транспорте

Когда «Звезду Смерти» разрушили, им пришлось искать другую работу

Есть женщины в русских селениях

Кажется, дама уйдет из автобуса не с пустыми руками

Радоваться солнцу и наслаждаться солнечными ваннами надо уметь везде

И я бы не видел этого ковида

Суровый консьерж, мимо которого просто так не пройти

Меня никто не увидит, я притворюсь голубем и не буду вызывать подозрений

Оригинальный способ напомнить водителю остановиться

А от русской дизайнерской мысли иностранцы в восторге: они признались, что купили бы себе такую мебель в дом

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Метки: Россия   Юмор   забавно   колорит   люди   стереотипы   фото   
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booz223 Час назад
Этим баянам недели не исполнилось, фи! и в гараже на "российских" просторах стоит шестёрка с явно не российскими номерами. И подскажи - бегуны и барышня с бокалом - это какой город и что за мост?
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