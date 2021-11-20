Фото с российских просторов, которые пропитаны национальным колоритом

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Эти снимки ушли далеко за пределы стереотипов о медведях и водке, возможно, породив новые.
Где-то в южном Бутово
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Наверное, везде есть свои особенности, стереотипы и шутки. В общем, все те вещи, глядя на которые мы думаем: «Такое возможно только в этой стране!» Мы собрали для вас фотографии необычных и привлекающих внимание вещей с российских просторов, которые пропитаны национальным колоритом. Они довольно иронично демонстрируют, как выглядит обычный день в России.
Стопроцентная защита
Киборг Гена и Чебуратор
Нормальный такой магазин
Сурово
Какой Луи Виттон?
Полоса препятствий
Остерегайтесь!
Обычный гараж в России
Пакет нужен?
Просто Мона Лиза в пожарной части
Роскошь и нищета
Мой папа (справа) чинил мою машину с маленьким помощником
Панкуха
Честный дорожный знак
Просто -30°C
Шаурма от Сталина
Действительно тяжелый металл
Кастрюлька пельменей с необычной начинкой
Ты под пристальным наблюдением
Красиво, атмосферно и грустно одновременно
И действительно, ключ висит на ошейнике кошки
Кто-то делает правильный выбор, а кто-то просто бежит
Временное перепрофилирование
Кого только не встретишь в общественном транспорте
Когда «Звезду Смерти» разрушили, им пришлось искать другую работу
Есть женщины в русских селениях
Кажется, дама уйдет из автобуса не с пустыми руками
Радоваться солнцу и наслаждаться солнечными ваннами надо уметь везде
И я бы не видел этого ковида
Суровый консьерж, мимо которого просто так не пройти
Меня никто не увидит, я притворюсь голубем и не буду вызывать подозрений
Оригинальный способ напомнить водителю остановиться
А от русской дизайнерской мысли иностранцы в восторге: они признались, что купили бы себе такую мебель в дом
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