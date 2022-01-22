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Как проходит обычный день в нашей необъятной стране

Как проходит обычный день в нашей необъятной стране (20 фото)

Автор:
22 января 2022 08:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Жизнь   Россия   забавно   люди   обычный день в России   фото   
604
20

Вы увидите странные, необычные и забавные фотографии с просторов нашей необъятной, которые прекрасно подходят под определение «обычный день в России».

У каждой страны есть свои отличительные черты и свой набор стереотипов о ней. Мы решили собрать для вас фотографии, которые отлично отражают то, что можно назвать «российским колоритом».


Повседневная одежда любого россиянина

×
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Здравствуй, товарищ

Чтобы ушки не замёрзли

Если бы «Матрицу» снимали в бабушкиной квартире: компот из черники или компот из клубники?

Нормальный KFC в Петрозаводске

Хотя зачем идти в KFC в Петрозаводске, если вместо этого можно пойти в Мак Дак?

Российский гриль

Снежный танк

Бессмысленные и беспощадные лестницы

Когда в магазине сказали, что доставка будет стоить 300 рублей

Ну типа

Урожай борщевика

Снежная матрёшка

Русский пират

Где-то сушится бельё

Как думаете, получится?

Ёлка под защитой

Слишком много вопросов

Водяной Чебурашка

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Метки: Жизнь   Россия   забавно   люди   обычный день в России   фото   
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623
WORLD Час назад
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Igor 12 минут назад
Больше баянов. Высмотрим дыры
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623
WORLD Час назад
Тут что не так?

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