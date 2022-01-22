Как проходит обычный день в нашей необъятной стране

604
20
Вы увидите странные, необычные и забавные фотографии с просторов нашей необъятной, которые прекрасно подходят под определение «обычный день в России».
У каждой страны есть свои отличительные черты и свой набор стереотипов о ней. Мы решили собрать для вас фотографии, которые отлично отражают то, что можно назвать «российским колоритом».
Повседневная одежда любого россиянина
×
×
Здравствуй, товарищ
Чтобы ушки не замёрзли
Если бы «Матрицу» снимали в бабушкиной квартире: компот из черники или компот из клубники?
Нормальный KFC в Петрозаводске
Хотя зачем идти в KFC в Петрозаводске, если вместо этого можно пойти в Мак Дак?
Российский гриль
Снежный танк
Бессмысленные и беспощадные лестницы
Когда в магазине сказали, что доставка будет стоить 300 рублей
Ну типа
Урожай борщевика
Снежная матрёшка
Русский пират
Где-то сушится бельё
Как думаете, получится?
Ёлка под защитой
Слишком много вопросов
Водяной Чебурашка
Источник:
Ссылки по теме:
- 19 работ Дмитрия Маркова: скромная красота российских улиц
- 10 балконов, которые могут многое рассказать про их хозяев
- Вещи, которые оказались настолько огромными, что этот мир им явно маловат
- Рыцарские поступки в современном варианте
- 15 снимков из России, которые удивили иностранцев
14
Понравилось14
Новости партнёров