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15 снимков из России, которые удивили иностранцев

15 снимков из России, которые удивили иностранцев (16 фото)

Автор:
21 декабря 2021 09:36
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   забавно   люди   менталитет   подборка   прикол   фото   
759
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Россия — великая и многогранная страна, найти эквивалент которой было бы очень трудно. Главная неповторимая черта нашей родины, пожалуй, заключается в менталитете и той самой уникальной русской душе, которую часто описывают в литературных произведениях.


Именно поэтому многие вещи, происходящие в России, вызывают удивление иностранцев, а для нас это привычные будни, которые, порой, тоже вызывает массу вопросов.

 

Кто-то просто припарковал свою ласточку

×
×

 

Вот почему в России так много умных людей

 

Наша интерпретация моста Золотые Ворота

 

Обычный снимок, сделанный в начале декабря. Продажа мандарин на Псоу (русско-абхазская граница)

 


 

Зато уши в тепле

 

Русские зимы настолько суровы...

 

Заброшенная метеостанция, остров Колючин. Этот снимок стал победителем фотоконкурса «Дикая природа России»

 

Так вот откуда в автомобилях берутся лошадиные силы

 


 

Место единства рабочих и крестьян

 

Лада — автомобиль, который будет служить вам долгие годы, и даже больше

 

Новый оренбургский тротуар, который прославил город на всю страну

 

Нутрия, удивившая пассажиров московского метро

 


 

«Что думаешь, Михалыч?»

 

Персональный вход для черепашек-ниндзя

 

Праздник к нам приходит!

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Метки: Россия   забавно   люди   менталитет   подборка   прикол   фото   
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18k
Егор Полчаса назад
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Вадим Игнатьев 21 минуту назад
Это точно Россия ? Кокарда больно странная.
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