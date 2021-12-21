15 снимков из России, которые удивили иностранцев

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Россия — великая и многогранная страна, найти эквивалент которой было бы очень трудно. Главная неповторимая черта нашей родины, пожалуй, заключается в менталитете и той самой уникальной русской душе, которую часто описывают в литературных произведениях.
Именно поэтому многие вещи, происходящие в России, вызывают удивление иностранцев, а для нас это привычные будни, которые, порой, тоже вызывает массу вопросов.
Кто-то просто припарковал свою ласточку
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Вот почему в России так много умных людей
Наша интерпретация моста Золотые Ворота
Обычный снимок, сделанный в начале декабря. Продажа мандарин на Псоу (русско-абхазская граница)
Зато уши в тепле
Русские зимы настолько суровы...
Заброшенная метеостанция, остров Колючин. Этот снимок стал победителем фотоконкурса «Дикая природа России»
Так вот откуда в автомобилях берутся лошадиные силы
Место единства рабочих и крестьян
Лада — автомобиль, который будет служить вам долгие годы, и даже больше
Новый оренбургский тротуар, который прославил город на всю страну
Нутрия, удивившая пассажиров московского метро
«Что думаешь, Михалыч?»
Персональный вход для черепашек-ниндзя
Праздник к нам приходит!
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