"Какую фразу можно сказать и во время секса, и когда открываешь подарок": новый флешмоб в Сети

В Твиттере пользователи запустили новогодний флешмоб. Его суть в том, чтобы придумать ситуацию и забавные ответы к ней. Например, нужно написать фразу, которую можно сказать и во время секса, и в момент приема пищи. Получилось интересно!
Пользовательница Твиттера с ником "edithpifpaf" задала интересный вопрос подписчикам: "Какую фразу можно сказать во и время секса, и наряжая елку?". Комментаторы начали соревноваться в остроумии. Твит набрал 12 тыс лайков и более 2 тыс ответов.
Отдельный пост с этой темой по ссылке
Вопрос оказался таким популярным, что в Твиттере появилось много подобных, тоже очень забавных тем. Давайте посмотрим на другие варианты вопросов и ответов, и в комментариях на Фишках придумаем свои!
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Ждем ваши варианты в комментариях!
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