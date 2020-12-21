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"Какую фразу можно сказать и во время секса, и когда открываешь подарок": новый флешмоб в Сети

"Какую фразу можно сказать и во время секса, и когда открываешь подарок": новый флешмоб в Сети (14 фото)

Автор:
21 декабря 2020 10:55
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   какую фразу можно сказать   новый год   прикол   смешно   твиттер   флешмоб   фото   
982
14
В Твиттере пользователи запустили новогодний флешмоб. Его суть в том, чтобы придумать ситуацию и забавные ответы к ней. Например, нужно написать фразу, которую можно сказать и во время секса, и в момент приема пищи. Получилось интересно!
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Метки: забавно   какую фразу можно сказать   новый год   прикол   смешно   твиттер   флешмоб   фото   
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1k
Radugananebe 41 минуту назад
Это же уже было на Фишках.
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Vlad 20 минут назад
ЕЩЁ!
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