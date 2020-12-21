"Какую фразу можно сказать и во время секса, и когда открываешь подарок": новый флешмоб в Сети

В Твиттере пользователи запустили новогодний флешмоб. Его суть в том, чтобы придумать ситуацию и забавные ответы к ней. Например, нужно написать фразу, которую можно сказать и во время секса, и в момент приема пищи. Получилось интересно!

0 Пользовательница Твиттера с ником "edithpifpaf" задала интересный вопрос подписчикам: "Какую фразу можно сказать во и время секса, и наряжая елку?". Комментаторы начали соревноваться в остроумии. Твит набрал 12 тыс лайков и более 2 тыс ответов.

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1. Какую фразу можно сказать и во время секса, и за новогодним столом? 0 Источник:

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2. Все варианты связаны с сексом 0 Источник:

3. Какую фразу можно сказать и во время секса, и открывая коробку с новогодним подарком? 0 Источник:

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4. Какую фразу можно сказать и во время секса, и в момент увольнения? 0 Источник:

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5. Какую фразу можно сказать и во время секса, и когда звонишь в сервисный центр? 0 Источник:

6. Какую фразу можно сказать и во время секса, и во время переустановки винды? 0 Источник: