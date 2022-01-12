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Дизайнер сравнил высоту самых известных статуй мира

Дизайнер сравнил высоту самых известных статуй мира (25 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   высота   интересно   статуя   фото   
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Дизайнер Амир Кедир решил сравнить высоту самых известных статуй в мире, создав для этого потрясающую 3D-анимацию, в которой демонстрируется сборка статуй — от самой маленькой до самой большой. Задержите дыхание и просто насладитесь видеорядом!

Среднестатистический человек — 176 см

Статуя Давида — 5,1 м (Италия)

Мартин Лютер Кинг — 9,1 м (США)

Сфинкс — 20 м (Египет)

Большой Будда, или Тяньтань Будда — 34 м (Китай)

Статуя Адийоги Шива — 33 м (Индия)

Шива Мурдешвара — 37,2 м (Индия)

Статуя Христа-Искупителя — 38 м (Бразилия)

Wat Phothikyan Phut Thak Tham — 39 м (Малайзия)

Кристо-де-ла-Конкордия — 40 м (Боливия)

Маска Ататюрка — 42 м (Турция)

Будда Амитабхи — 42 м (Вьетнам)

Конфуций — 72 м (Китай)

Ruyilun Guanyin — 75 м (Китай)

Бронзовая статуя дизанга — 76 м (Китай)

Guanyin of Mout Xiqiaos — 77 м (Китай)

Родина-мать зовёт — 85 м (Россия)

Большой Будда — 91 м (Таиланд)

Статуя Свободы — 93 м (США)

Дайбуцу Усику — 95 м (Япония)

Родина-Мать — 102 м (Украина)

Статуя Гуаньинь — 105 м (Китай)

Лечжун-Сасачжа — 115 м (Мьянма)

Статуя Единства — 182 м (Индия)

Видео:


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Метки: в мире   видео   высота   интересно   статуя   фото   
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Frank Borman 52 минуты назад
Мужчины меряются размером письки, а страны - высотой статуй.
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11k
котегRUS 48 минут назад
Спасибо!
Познавательный пост!
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