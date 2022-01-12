Дизайнер сравнил высоту самых известных статуй мира

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Дизайнер Амир Кедир решил сравнить высоту самых известных статуй в мире, создав для этого потрясающую 3D-анимацию, в которой демонстрируется сборка статуй — от самой маленькой до самой большой. Задержите дыхание и просто насладитесь видеорядом!
Среднестатистический человек — 176 см
Статуя Давида — 5,1 м (Италия)
Мартин Лютер Кинг — 9,1 м (США)
Сфинкс — 20 м (Египет)
Большой Будда, или Тяньтань Будда — 34 м (Китай)
Статуя Адийоги Шива — 33 м (Индия)
Шива Мурдешвара — 37,2 м (Индия)
Статуя Христа-Искупителя — 38 м (Бразилия)
Wat Phothikyan Phut Thak Tham — 39 м (Малайзия)
Кристо-де-ла-Конкордия — 40 м (Боливия)
Маска Ататюрка — 42 м (Турция)
Будда Амитабхи — 42 м (Вьетнам)
Конфуций — 72 м (Китай)
Ruyilun Guanyin — 75 м (Китай)
Бронзовая статуя дизанга — 76 м (Китай)
Guanyin of Mout Xiqiaos — 77 м (Китай)
Родина-мать зовёт — 85 м (Россия)
Большой Будда — 91 м (Таиланд)
Статуя Свободы — 93 м (США)
Дайбуцу Усику — 95 м (Япония)
Родина-Мать — 102 м (Украина)
Статуя Гуаньинь — 105 м (Китай)
Лечжун-Сасачжа — 115 м (Мьянма)
Статуя Единства — 182 м (Индия)
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