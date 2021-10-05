Албанцам пообещали, что всех без исключения доставят в Рим на самолетах.





На самом деле самолеты брали курс на Тирану. Убежать удалось двум-трем тысячам человек. Среди них был Кледи Каду. 17 летний танцовщик. Сейчас он стал очень известным в Италии человеком. В фильме Даниэле Викари «Сладкий корабль» Кледи вспоминает о событиях того дня:



— Мне до сих пор кажется, что я хочу пить.



Жажда была такой мучительной, что я пил морскую воду, от которой становилось только хуже.



Его спросили: — Что изменилось за 20 лет в Италии по отношению к эмигрантам?



— У итальянцев к ним пропал интерес. Раньше такого равнодушия не было.