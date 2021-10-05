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"Сладкий" корабль

"Сладкий" корабль (9 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 10:29
Сообщество : Исторические факты
Метки: в мире   видео   интересно   корабль   люди   сладкий корабль   факты   фото   
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Этим фотографиям уже почти 25 лет и события, которые на них запечатлены можно найти в интернете по словосочетанию «La nave dolce» или «сладкий корабль».

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Метки: в мире   видео   интересно   корабль   люди   сладкий корабль   факты   фото   
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