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Этим фотографиям уже почти 25 лет и события, которые на них запечатлены можно найти в интернете по словосочетанию «La nave dolce» или «сладкий корабль».
7 августа 1991 года в албанском порту Дураццо шла рядовая разгрузка кубинского сахара с корабля «ВЛОРА». Неожиданно к нему приблизилась толпа людей, которая в мгновение ока превратилась в лавину.
Она штурмом взяла корабль и его капитану Налиму Милади приказано было брать курс на Италию. Никакие уговоры и угрозы со стороны портовой охраны не помогли.
Не помогли и уверения капитана, что мотор «Влоры»находится в аварийном состоянии. В общей сложности на корабль погрузилось 20 тысяч человек. Среди них были женщины, дети и старики.
Она штурмом взяла корабль и его капитану Налиму Милади приказано было брать курс на Италию. Никакие уговоры и угрозы со стороны портовой охраны не помогли.
Не помогли и уверения капитана, что мотор «Влоры»находится в аварийном состоянии. В общей сложности на корабль погрузилось 20 тысяч человек. Среди них были женщины, дети и старики.
Капитан вынужден был подчиниться. Неисправное судно приблизилось к итальянскому берегу только через сутки. Но в Бриндизи «Влору» отказались принять категорически.
Отчаявшихся пассажиров не хотели принимать и в следующем порту. В Бари. Капитан по рации сообщил, что ситуация на корабле близка к катастрофе. Вода и провизия закончились, судну срочно нужен ремонт. Портовое руководство сдалось. «Влоре» позволили причалить к молу.
Но что делать с такой лавиной голодных, измученных людей?
Отчаявшихся пассажиров не хотели принимать и в следующем порту. В Бари. Капитан по рации сообщил, что ситуация на корабле близка к катастрофе. Вода и провизия закончились, судну срочно нужен ремонт. Портовое руководство сдалось. «Влоре» позволили причалить к молу.
Но что делать с такой лавиной голодных, измученных людей?
Для Италии это событие было из ряда вон выходящим. В декабре этого 1991 года рухнул Советский Союз. А двумя годами раньше торжественно снесли Берлинскую стену. Европа с восторгом приветствовала эти события, не подозревая, что их ждет в скором будущем. И теперь правительству Италии срочно нужно было куда-то определить 20 тысяч нежданных гостей. С трудом местной полиции удалось препроводить толпу на стадион Виктория.
Было решено депортировать всех назад в Албанию.
Когда пассажиры «Влоры» об этом узнали, то начались массовые беспорядки. Местная полиция была не в состоянии справиться с обезумевшей толпой. Но оставлять людей голодными тоже было нельзя. Провизию на стадион бросали с вертолетов. Тогда правительство страны пошло на обман.
Было решено депортировать всех назад в Албанию.
Когда пассажиры «Влоры» об этом узнали, то начались массовые беспорядки. Местная полиция была не в состоянии справиться с обезумевшей толпой. Но оставлять людей голодными тоже было нельзя. Провизию на стадион бросали с вертолетов. Тогда правительство страны пошло на обман.
Албанцам пообещали, что всех без исключения доставят в Рим на самолетах.
На самом деле самолеты брали курс на Тирану. Убежать удалось двум-трем тысячам человек. Среди них был Кледи Каду. 17 летний танцовщик. Сейчас он стал очень известным в Италии человеком. В фильме Даниэле Викари «Сладкий корабль» Кледи вспоминает о событиях того дня:
— Мне до сих пор кажется, что я хочу пить.
Жажда была такой мучительной, что я пил морскую воду, от которой становилось только хуже.
Его спросили: — Что изменилось за 20 лет в Италии по отношению к эмигрантам?
— У итальянцев к ним пропал интерес. Раньше такого равнодушия не было.
На самом деле самолеты брали курс на Тирану. Убежать удалось двум-трем тысячам человек. Среди них был Кледи Каду. 17 летний танцовщик. Сейчас он стал очень известным в Италии человеком. В фильме Даниэле Викари «Сладкий корабль» Кледи вспоминает о событиях того дня:
— Мне до сих пор кажется, что я хочу пить.
Жажда была такой мучительной, что я пил морскую воду, от которой становилось только хуже.
Его спросили: — Что изменилось за 20 лет в Италии по отношению к эмигрантам?
— У итальянцев к ним пропал интерес. Раньше такого равнодушия не было.
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