Гигантский ястреб в защиту женщин

Необычный памятник птице – если быть точнее, то ястребу – можно увидеть в Индии, в природном парке Джатаю. И совершенно уместно написать про этот памятник и сам миф именно сегодня, 8 марта – потому что Джатаю погиб, встав на защиту женщины.
Собственно, сам парк получил название именно в честь этого героя. Джатаю – полубог в образе ястреба, история которого описана в древнеиндийском эпосе "Рамаяна".
Если коротко, то легенда, описанная в "Рамаяне", сообщает, что однажды некий страшный (10 голов и 20 рук, причём все моментально отрастают, как головы нашего Змея Горыныча) демон Равана украл у принца Рамы его жену Ситу и унёс её на остров Ланка.
На помощь принцу, а точнее Сате, приходит царь птиц — он же Джатаю. После долгой битвы Равана смог отрубить Джатаю крылья и тот упал на каменную вершину.
Сита вырвалась из рук Раваны и оказалось рядом с умирающим царём птиц: "О Рама, эта птица из жалости ко мне пыталась освободить меня и теперь, умирая, лежит на земле, разделив со мной мою злую судьбу!" – так, рыдая говорила Сита. На этом, собственно, рассказ про Джетаю заканчивается.
Считается, что та самая вершина, на которую упал поверженный ястреб, находится именно здесь – собственно, именно на ней и появился памятник, с упоминания которого мы начали эту историю.
На этой вершине раньше и очень долгое время находился местный храм, а теперь вот появилась гигантская скульптура.
Сама идея увековечить память Джатаю возникла не так давно – скульптура и природный парк стали доступны для посетителей в марте 2018-го года, так что в этом году здесь отмечают пятилетие открытия.
Работы, кстати, шли довольно долго – с 2011-го года, а руководил и всем процессом достаточно известный в Индии человек, звезда Болливуда, скульптор и кинорежиссёр Раджив Анчал (Rajiv Anchal).
Сама каменная скульптура поражается не только размерами – а это самая большая скульптура в виде птицы в мире! – но и тем, что про неё можно сказать, что это "дом в виде птицы".
Но по порядку: каменный однокрылый ястреб имеет высоту в 21 метр (это плюс высота самой горы в 305 метров над уровнем моря), длину в 61 метр и ширину в 48 метров.
А вот внутри – музей, включающий 6 проекционных залов, где можно узнать о легенде про Джатаю подробней и посмотреть иллюстрации на тему битвы царя птиц с Раваной.
С высоты, на которой находится скульптура, открывается неплохой вид – говорят, можно даже увидеть Аравийское море, ведь само это место находится на южной оконечности материка, в той же стороне, где Шри-Ланка – так действия происходят в одной локации.
Территория природного парка вокруг статуи Джатаю занимает несколько десятков километров и здесь также немало развлечений.
Например, "Центр приключений" включает в себя стену для скалолазания, подвесной мост, пейнтбольную площадку, тир на открытом воздухом для стрельбы из винтовки, пистолета и даже из лука, канатную дорогу с зиплайном и многое другое.
В общем, здесь можно не только пофотографироваться на фоне знаменитой скульптуры, но и заняться активным отдыхом – меньше, чем на весь день, приезжать сюда не имеет смысла.
Кстати, есть также легенда, что сам Рама потом нашёл Джатаю и поэтому каменная вершина хранит его следы. Кроме того, считается, что на скале есть отпечаток клюва огромного ястреба. Конкретных мест с такими следами, судя по всему, здесь никто не знает, но верят в это.
Как впрочем, и в том, что по одной из версий царь птиц сумел уползти с горы и спрятаться с одной из местных пещер. Говорят, были даже планы построить здесь пещерный курорт.
Ну и, если вспомнить про "женский день 8 марта", то стоит отметить ещё один интересный факт.
Сам Раджив Анчал говорил после открытия парка, что он не хотел бы превращения его работы в религиозный памятник. Хотя, наверное, в наше время и его основной посыл может быть раскритикован – но, по его словам, он задумывал скульптуру как понятный всему человечеству символ защиты женщин.
"Джатаю умер, защищая честь женщины", – сказал он в одном из своих комментариев, подчёркивая, что именно этому он и посвятил свою скульптуру.
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