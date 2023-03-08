Гигантский ястреб в защиту женщин

Собственно, сам парк получил название именно в честь этого героя. Джатаю – полубог в образе ястреба, история которого описана в древнеиндийском эпосе "Рамаяна".

Если коротко, то легенда, описанная в "Рамаяне", сообщает, что однажды некий страшный (10 голов и 20 рук, причём все моментально отрастают, как головы нашего Змея Горыныча) демон Равана украл у принца Рамы его жену Ситу и унёс её на остров Ланка.

На помощь принцу, а точнее Сате, приходит царь птиц — он же Джатаю. После долгой битвы Равана смог отрубить Джатаю крылья и тот упал на каменную вершину.