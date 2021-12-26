Церковь, которая стоит одна на вершине 40-метрового каменного столба

Таинственное сооружение рассматривается в местных легендах как «столп жизни» и «символ истинного креста», на котором в Библии был распят Иисус. Подобно Стоунхенджу или пирамидам, историки до сих пор исследуют, как именно было построено сооружение на вершине возвышающейся к небу колонны. О священной церкви известно немногое, за исключением того, что она была заброшена, пока в 1944 году альпинист и его команда не поднялись на 40-метровую природную структуру. Александр Джапаридзе и его команда сообщили об обнаружении останков двух церквей, датируемых пятым и шестым веками. В те века практиковалась религиозная практика аскетизма — монахи и священники воздерживались от удовольствий в погоне за достижением духовных целей. Но более поздние исследования датируют церковь девятым или десятым веком. Это по-прежнему означает, что самые ранние основания церкви, вероятно, были сооружены более чем 1000 лет назад. Посетителям запрещено бывать в этом необычном сооружении, так как подъём на структуру считается слишком опасным.

2021-12-26T09:40:08+03:00