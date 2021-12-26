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Церковь, которая стоит одна на вершине 40-метрового каменного столба

Церковь, которая стоит одна на вершине 40-метрового каменного столба (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 декабря 2021 09:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Церковь   в мире   видео   интересно   каменный столб   красота   столб   фото   
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Строение, расположенное на вершине каменного столба высотой 40 метров, — самая удалённая и, возможно, самая высокая церковь в мире.

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Метки: Церковь   в мире   видео   интересно   каменный столб   красота   столб   фото   
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a_komolow Час назад
И как там жить?
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20k
Юрий 7 минут назад
"40 метров, возможно самая высокая церковь в мире." автор, ну ты бы книжки почитал, что-ли... Даже учитывая 40метровую скалу-
Ульмский собор -161 м
Кельнский собор-157 м.
Руанский собор -151м
Петропавловский собор -122м
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