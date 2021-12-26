Церковь, которая стоит одна на вершине 40-метрового каменного столба

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Строение, расположенное на вершине каменного столба высотой 40 метров, — самая удалённая и, возможно, самая высокая церковь в мире.
В течение многих лет загадка окружала Столп Кацхи в Грузии, так как до сих пор остаётся неизвестным, как церковь оказалась на монолитной структуре из известняка и кто её там воздвиг впервые.
Таинственное сооружение рассматривается в местных легендах как «столп жизни» и «символ истинного креста», на котором в Библии был распят Иисус.
Подобно Стоунхенджу или пирамидам, историки до сих пор исследуют, как именно было построено сооружение на вершине возвышающейся к небу колонны.
О священной церкви известно немногое, за исключением того, что она была заброшена, пока в 1944 году альпинист и его команда не поднялись на 40-метровую природную структуру.
Александр Джапаридзе и его команда сообщили об обнаружении останков двух церквей, датируемых пятым и шестым веками.
В те века практиковалась религиозная практика аскетизма — монахи и священники воздерживались от удовольствий в погоне за достижением духовных целей. Но более поздние исследования датируют церковь девятым или десятым веком. Это по-прежнему означает, что самые ранние основания церкви, вероятно, были сооружены более чем 1000 лет назад.
Посетителям запрещено бывать в этом необычном сооружении, так как подъём на структуру считается слишком опасным.
Подобно Стоунхенджу или пирамидам, историки до сих пор исследуют, как именно было построено сооружение на вершине возвышающейся к небу колонны.
О священной церкви известно немногое, за исключением того, что она была заброшена, пока в 1944 году альпинист и его команда не поднялись на 40-метровую природную структуру.
Александр Джапаридзе и его команда сообщили об обнаружении останков двух церквей, датируемых пятым и шестым веками.
В те века практиковалась религиозная практика аскетизма — монахи и священники воздерживались от удовольствий в погоне за достижением духовных целей. Но более поздние исследования датируют церковь девятым или десятым веком. Это по-прежнему означает, что самые ранние основания церкви, вероятно, были сооружены более чем 1000 лет назад.
Посетителям запрещено бывать в этом необычном сооружении, так как подъём на структуру считается слишком опасным.
Таинственная церквушка находится примерно в 200 км от столицы Грузии Тбилиси, но добраться до неё не так просто, ведь часть паломничества совершается пешком и состоит из пешего перехода до подножия каменного столба.
После этого путнику необходимо пройти испытание 20-минутным подъёмом по узкой стальной лестнице — если, конечно же, посетителю разрешат по ней взобраться.
После этого путнику необходимо пройти испытание 20-минутным подъёмом по узкой стальной лестнице — если, конечно же, посетителю разрешат по ней взобраться.
Стоит отметить, что монастырь в нижней части сооружения посвящён Максиму Исповеднику — монаху, родившемуся в 580 году нашей эры.
Лестница же, опирающаяся на 40-метровую колонну, — единственный способ попасть внутрь сооружения. На данный момент монахи — это единственные люди, которым разрешён подъём по отвесной скале к отдалённой церкви.
У основания колонны до сих пор стоит склеп, винный погреб, три кельи отшельника и небольшое укрепление. Более поздние исследования показали, что священные сооружения, как полагают, были построены между девятым и десятым веками.
Лестница же, опирающаяся на 40-метровую колонну, — единственный способ попасть внутрь сооружения. На данный момент монахи — это единственные люди, которым разрешён подъём по отвесной скале к отдалённой церкви.
У основания колонны до сих пор стоит склеп, винный погреб, три кельи отшельника и небольшое укрепление. Более поздние исследования показали, что священные сооружения, как полагают, были построены между девятым и десятым веками.
В 1990-х годах религиозная жизнь на вершине колонны была возрождена, а в 2005 году монастырь был восстановлен.
В течение 20 лет в святой церкви проживал отец Максим Кавтарадзе, всё это время он стремился стать как можно ближе к Богу.
Также за эти два десятилетия он укрепил 1200-летний храм, покидая столп только два дня в неделю.
Запретил же подниматься к церкви обычным путникам патриарх Илия II, духовный лидер Грузинской православной церкви.
«Патриарх издал приказ, согласно которому только монахи могут входить в церковь на вершине колонны, — рассказал CNN глава монастыря Иларион. — Пока он не отменит это распоряжение, нам не разрешается впускать туда посетителей.»
В течение 20 лет в святой церкви проживал отец Максим Кавтарадзе, всё это время он стремился стать как можно ближе к Богу.
Также за эти два десятилетия он укрепил 1200-летний храм, покидая столп только два дня в неделю.
Запретил же подниматься к церкви обычным путникам патриарх Илия II, духовный лидер Грузинской православной церкви.
«Патриарх издал приказ, согласно которому только монахи могут входить в церковь на вершине колонны, — рассказал CNN глава монастыря Иларион. — Пока он не отменит это распоряжение, нам не разрешается впускать туда посетителей.»
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