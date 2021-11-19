Высочайшие здания в мире — сравнение размеров с 1901 по 2021 годы

Самым огромным зданием в 1901 году был Сити Холл в городе Филадельфия, США (167 м), и он стал началом эпохи небоскребов в Америке. На строительство следующего у американцев ушло 7 лет, и в 1908 году в Нью-Йорке появился Зингер-билдинг (187 м). Идея понравилась властям, и они за год возвели еще одно громадное сооружение — башню Метлайф (213 м). Дальше небоскребы в «Большом яблоке» стали расти как на дрожжах, были построены такие здания, как Вулворт-билдинг (238 м), Банк Манхэттен Траст (262 м) и Крайслер-билдинг в 1930 году (319 м). Рекордсменом среди них был Эмпайр-стейт-билдинг с рекордной высотой в 443 метра. Выше него были только башни-близнецы Всемирного торгового центра (527 м), но после теракта 2001 года, Эмпайр-стейт-билдинг вновь стал самым высоким небоскребом города Нью-Йорк.