Высочайшие здания в мире — сравнение размеров с 1901 по 2021 годы

Замечали ли вы: когда дети играют в пирамидку или строят что-то из кубиков, то им нравится достигать максимума — чем выше сооружение, тем больше восторга.
Взрослые — это большие дети, и чувство максимализма им также присуще. Со времен как люди освоили работу по камню и дереву, они строят высокие здания. Наши далекие предки мастерили бревенчатые башни, где запирали девиц, а европейцы возводили каменные замки. Автор ролика, представленного ниже, смоделировал интересную 3D подборку самых высоких строений в мире, которые были возведены с 1901 года, а также тех, которые только готовятся предстать перед нами.
Самым огромным зданием в 1901 году был Сити Холл в городе Филадельфия, США (167 м), и он стал началом эпохи небоскребов в Америке. На строительство следующего у американцев ушло 7 лет, и в 1908 году в Нью-Йорке появился Зингер-билдинг (187 м). Идея понравилась властям, и они за год возвели еще одно громадное сооружение — башню Метлайф (213 м). Дальше небоскребы в «Большом яблоке» стали расти как на дрожжах, были построены такие здания, как Вулворт-билдинг (238 м), Банк Манхэттен Траст (262 м) и Крайслер-билдинг в 1930 году (319 м). Рекордсменом среди них был Эмпайр-стейт-билдинг с рекордной высотой в 443 метра. Выше него были только башни-близнецы Всемирного торгового центра (527 м), но после теракта 2001 года, Эмпайр-стейт-билдинг вновь стал самым высоким небоскребом города Нью-Йорк.
С 1970-х началась эпоха грандиозных офисных центров в разных городах мира. В Чикаго была возведена башня Sears ( 527 м). В 1998 году отличились власти Куала-Лумпура, которые дали добро на строительство башен Петронас (452 м). Тайбэй 101 — это большой небоскреб в одноименной столице Тайваня, который был выстроен в 2004 году, а его высота составила 508 метров. В 2007 году ОАЭ удивили весь мир 828-метровым небоскребом Бурдж-Халифа. Пока это самое высокое здание в мире.
Но в Саудовской Аравии уже приступили к строительству Бурдж-Джидды. Постройка будет высотой 1008 метров и откроет свои двери в 2021 году. Однако ОАЭ, которые любят быть лидерами и не собираются терять титул страны с самым высоким зданием в мире, решили строить башню Дубай-Крик. Она будет закончена в 2022 году, а ее высота составит головокружительных 1345 метров.
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