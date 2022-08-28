Наглядное сравнение самых высоких водопадов мира

В любопытном видеоролике мы можем увидеть, как самые разные водопады сравниваются с известными постройками, которые кажутся нам очень большими. На наглядных примерах мы можем увидеть, насколько большими на самом деле бывают водопады. Даже с учетом того, что на примере будут указаны метры, мы вряд ли сможем представить себе такую высоту. Самый простой способ показать все величие водопадов — поставить рядом известные здания и скульптуры.

Мы рассказывали вам про самые опасные водопады в мире.