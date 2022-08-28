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Наглядное сравнение самых высоких водопадов мира

Наглядное сравнение самых высоких водопадов мира

Автор:
28 августа 2022 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   водопад   интересно   сравнение   фото   
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На фотографиях водопадов очень сложно понять, какой они высоты. На самом деле они гораздо больше, чем мы можем себе представить.

В любопытном видеоролике мы можем увидеть, как самые разные водопады сравниваются с известными постройками, которые кажутся нам очень большими. На наглядных примерах мы можем увидеть, насколько большими на самом деле бывают водопады. Даже с учетом того, что на примере будут указаны метры, мы вряд ли сможем представить себе такую высоту. Самый простой способ показать все величие водопадов — поставить рядом известные здания и скульптуры.

Мы рассказывали вам про самые опасные водопады в мире.

Первый пример, который очень удивляет, — комплекс водопадов Игуасу, который сравнивается с высотой статуи Свободы (это чуть больше 90 метров). На фотографиях она кажется огромной, и сложно представить, что водопад такой же большой!

Сальто Кукенан — водопад, который находится на одной из гор в Венесуэле. Он начинается на высоте более 2000 метров, и он настолько высокий, что сложно будет увидеть все его красоты. Согласно некоторым источникам, именно этот водопад вдохновил сэра Артура Конан Дойля на создание некоторых его произведений. Чтобы сопоставить высоту водопада, используется телебашня Гуанчжоу, высота которой около 600 метров (это примерно 200 этажей).

Но больше всего поражает водопад, который называется Анхель. Это самый высокий свободно падающий водопад в мире, и его высота составляет почти километр! Конечно, чтобы сравнить его с каким-либо зданием, пришлось поставить рядом с ним самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа. Самое интересное, что высота водопада сама по себе не ограничивается этими метрами: у него есть еще и пороги, некоторые из которых достигают 30 метров, и это, по сравнению с основной частью водопада, мелочь, но просто представьте, как завораживающе это смотрится вживую!


Источник:

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Метки: в мире   видео   водопад   интересно   сравнение   фото   
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