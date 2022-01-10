16 любопытных ситуаций, когда люди внезапно столкнулись со своими двойниками

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Иногда людям удаётся найти своих двойников на фотографиях или картинах из прошлого.
Каждый человек уникален, но уверены ли вы, что по нашей планете не ходит кто-нибудь, кто выглядит буквально как ваш близнец? Иногда случаются «сбои в Матрице», когда такие близнецы оказываются в одном месте в одно время.
Сегодня я нашёл своего двойника
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Нашла себя 100 лет назад
Я и мой двоюродный дедушка
Официант в ресторане сказал: «У нас на кухне есть парень, который выглядит так же, как вы… Могу я его привести?»
Бабушка встретила своего двойника
В Вегасе я столкнулся с человеком, который выглядел так же, как я
Двойник с картины
Мой отец нашёл своего двойника во время отпуска
Человек с портрета будто сам удивлён тому, насколько они похожи
Я встретил своего двойника!
Двойники в моём поезде
Моя дочь нашла двойника во время шопинга
Это в глазах двоится?
Во время нашей поездки в Париж мой друг нашёл двойника в Лувре
Встретил незнакомого человека, одетого точно так же, как я, на винодельне в нескольких сотнях километров от места, где я живу
Младший брат ходил на прививку и встретил себя из будущего
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