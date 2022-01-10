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16 любопытных ситуаций, когда люди внезапно столкнулись со своими двойниками

16 любопытных ситуаций, когда люди внезапно столкнулись со своими двойниками (17 фото)

Автор:
10 января 2022 08:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   двойник   забавно   люди   подборка   похожи   фото   
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Иногда людям удаётся найти своих двойников на фотографиях или картинах из прошлого.

Каждый человек уникален, но уверены ли вы, что по нашей планете не ходит кто-нибудь, кто выглядит буквально как ваш близнец? Иногда случаются «сбои в Матрице», когда такие близнецы оказываются в одном месте в одно время.


Сегодня я нашёл своего двойника

×
×

Нашла себя 100 лет назад

Я и мой двоюродный дедушка

Официант в ресторане сказал: «У нас на кухне есть парень, который выглядит так же, как вы… Могу я его привести?»

Бабушка встретила своего двойника

В Вегасе я столкнулся с человеком, который выглядел так же, как я

Двойник с картины

Мой отец нашёл своего двойника во время отпуска

Человек с портрета будто сам удивлён тому, насколько они похожи

Я встретил своего двойника!

Двойники в моём поезде

Моя дочь нашла двойника во время шопинга

Это в глазах двоится?

Во время нашей поездки в Париж мой друг нашёл двойника в Лувре

Встретил незнакомого человека, одетого точно так же, как я, на винодельне в нескольких сотнях километров от места, где я живу

Младший брат ходил на прививку и встретил себя из будущего

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Метки: в мире   двойник   забавно   люди   подборка   похожи   фото   
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