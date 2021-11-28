Смотри на меня! Делай как я!

Говорят, что домашние питомцы всегда похожи на хозяев — и чем больше смотришь на совместные фотографии людей и животных, тем сильнее в этом убеждаешься! Видимо, владельцы котов, собак и других питомцев проводят со своими пушистыми любимцами так много времени, что постепенно перенимают их мимику и повадки. Да и звери не отстают от людей в любви к копированию! Разберётесь, кто здесь вообще за кем повторяет? Давайте проверим!

Случайные фото всегда самые удачные!