Смотри на меня! Делай как я!

Предлагаю убедиться в том, насколько же порой животные похожи на своих владельцев. Или наоборот!
Говорят, что домашние питомцы всегда похожи на хозяев — и чем больше смотришь на совместные фотографии людей и животных, тем сильнее в этом убеждаешься! Видимо, владельцы котов, собак и других питомцев проводят со своими пушистыми любимцами так много времени, что постепенно перенимают их мимику и повадки. Да и звери не отстают от людей в любви к копированию! Разберётесь, кто здесь вообще за кем повторяет? Давайте проверим!
Случайные фото всегда самые удачные!
Мы с котом любим полежать
Близнецы? Нет, просто лучшие друзья!
Да, лежать так и правда очень удобно
Кажется, они слишком много времени проводят вместе
Хотите узнать, кто мой главный соавтор?
Мой кот помогает писать статью для журнала.
Пошумим?
А это прямо похожесть в третьей степени
Бежим вместе в ногу уже 16 лет!
Что может быть лучше, чем просто поваляться с хозяином?
Сын и кот смотрят телевизор
Насколько пёс может быть похож на своего владельца?
Они уже выглядят как настоящие братья, а не просто как друзья!
Нет, тебе здесь не рады
Простите, вы сёстры?
Когда идеально влился в компанию
Что?
Источник:
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