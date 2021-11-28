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Смотри на меня! Делай как я!

Смотри на меня! Делай как я! (17 фото)

Автор:
28 ноября 2021 09:24
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   люди   милота   подборка   похожи   фото   
435
17

Предлагаю убедиться в том, насколько же порой животные похожи на своих владельцев. Или наоборот!

Говорят, что домашние питомцы всегда похожи на хозяев — и чем больше смотришь на совместные фотографии людей и животных, тем сильнее в этом убеждаешься! Видимо, владельцы котов, собак и других питомцев проводят со своими пушистыми любимцами так много времени, что постепенно перенимают их мимику и повадки. Да и звери не отстают от людей в любви к копированию! Разберётесь, кто здесь вообще за кем повторяет? Давайте проверим!


Случайные фото всегда самые удачные!

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Мы с котом любим полежать

Близнецы? Нет, просто лучшие друзья!

Да, лежать так и правда очень удобно

 Кажется, они слишком много времени проводят вместе

Хотите узнать, кто мой главный соавтор?

Мой кот помогает писать статью для журнала.

Пошумим?


А это прямо похожесть в третьей степени


Бежим вместе в ногу уже 16 лет!

Что может быть лучше, чем просто поваляться с хозяином?

Сын и кот смотрят телевизор

Насколько пёс может быть похож на своего владельца?

Они уже выглядят как настоящие братья, а не просто как друзья!


Нет, тебе здесь не рады

Простите, вы сёстры?

Когда идеально влился в компанию

Что?

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Метки: животные   забавно   люди   милота   подборка   похожи   фото   
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