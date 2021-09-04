Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного

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Поход в магазин за продуктами может показаться крайне скучной обязанностью, но, если
внимательно посмотреть по сторонам, даже в супермаркете можно увидеть много интересного.
Иногда об этом заботятся сами магазины, придумывая массу необычных штук для развлечения покупателей и для их удобства, а порой сюрпризы появляются внезапно и сами по себе! Например, вот такие.
Пришёл в супермаркет и вдруг увидел это
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Здесь можно выбрать ширину нарезки хлеба, которая вам нравится
Машина, в которой можно измельчить кофейные зёрна
В этом магазине выращивают собственную зелень
Лифт для корзин!
Будущее наступило: робот-уборщик в нашем местном супермаркете
А я недавно видел ещё одного робота, у него в руках был поднос с образцами продукции.
Выращивать грибы прямо в магазине? Вызов принят
Маленькая дверь для детей рядом с обычной дверью
Понравился консультант в зоомагазине, обязательно приду сюда ещё
Чтобы не заскучать — головоломка на чеке
Забыли пакет? Возьмите здесь, только потом верните
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??? Аффтар, бредишь. Это просто переучёт товара.
А корзины счету не поддаются?
Да и кошакам не место в магазинных залах, как бы мы их не любили.
Конечно вредное, когда они вырастут, их тут же сжирают человеки.
Это нормально - стремиться привлечь и удержать покупателей!
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Интересно, сколько же тысяч лет я должен ходить в ближайший Магнит, чтобы принести ему прибыль на 100 млн. долларов ?