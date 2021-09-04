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Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного

Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного (18 фото)

Автор:
04 сентября 2021 09:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   забавно   интересно   люди   магазин   подборка   фото   
1072
18

Поход в магазин за продуктами может показаться крайне скучной обязанностью, но, если

внимательно посмотреть по сторонам, даже в супермаркете можно увидеть много интересного.


Иногда об этом заботятся сами магазины, придумывая массу необычных штук для развлечения покупателей и для их удобства, а порой сюрпризы появляются внезапно и сами по себе! Например, вот такие.


Пришёл в супермаркет и вдруг увидел это

×


Здесь можно выбрать ширину нарезки хлеба, которая вам нравится



Машина, в которой можно измельчить кофейные зёрна


В этом магазине выращивают собственную зелень



Лифт для корзин!



Будущее наступило: робот-уборщик в нашем местном супермаркете


А я недавно видел ещё одного робота, у него в руках был поднос с образцами продукции.


Выращивать грибы прямо в магазине? Вызов принят


И больше не удивляйтесь, когда в этих тележках катают детей

 


Экраны, которые демонстрируют, что лежит в холодильнике


Маленькая дверь для детей рядом с обычной дверью


Неизвестный оставляет на полках супермаркета подарочки, чтобы порадовать случайных людей

 


Привет, если ты нашёл это, значит, теперь это твоё! Надеюсь, твой день станет ярче.


В немецком супермаркете обнаружил хлебный автомат



Понравился консультант в зоомагазине, обязательно приду сюда ещё



В шведском супермаркете покупатель берёт мяч и кладёт в свою корзину — так отслеживают, сколько человек в зале

 



Британские покупатели так отчаянно хотят купить пирог по выгодной цене, что вокруг работника магазина установили баррикаду



Чтобы не заскучать — головоломка на чеке



Забыли пакет? Возьмите здесь, только потом верните

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Метки: в мире   забавно   интересно   люди   магазин   подборка   фото   
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17  комментариев
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19k
Вишенка Крокодилова Час назад
Машина, в которой можно измельчить кофейные зёрна, называется кофемолка.
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2k
a_komolow 2 минуты назад
В магазины нужно ходить только сытым!
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18k
Сталкер 7 минут назад
"Британские покупатели так отчаянно хотят купить пирог по выгодной цене, что вокруг работника магазина установили баррикаду".


??? Аффтар, бредишь. Это просто переучёт товара.
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4k
au3 21 минуту назад
"В шведском супермаркете покупатель берёт мяч и кладёт в свою корзину так отслеживают, сколько человек в зале"

А корзины счету не поддаются?
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2k
Sergius SPb 53 минуты назад
Зашибись, клоун свою собаку в корзину сажает, а после этого клоуна другой свои продукты складывает.
Да и кошакам не место в магазинных залах, как бы мы их не любили.
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1k
Yow 57 минут назад
Слышал краем уха, что выращивание грибов - весьма вредное для здоровья занятие
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4k
VL Час назад
Признаюсь, мне пофигу, что и как лежит-валяется в забугорных магазах... А ещё пофигу перепосты и перепостеры. Минус.
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8k
Izrin Maria 2 часа назад
Если покупатель повадится ходить в определённый супермаркет, то, даже при равных с соседними магазинами ценах, принесёт его владельцам около 100 000 тыс. долларов прибыли.
Это нормально - стремиться привлечь и удержать покупателей!
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333
Мурчелло Zhora 8 минут назад
Можете сразу.если они у васесть.
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29k
ACU900 2 часа назад
Не везде это прокатит. Могут даже полицию и саперов вызывать...
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Мурчелло ACU900 7 минут назад
Брейвика на н х нет
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