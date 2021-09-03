FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2095 постов • 466 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Тем временем в Австралии: в этой стране уже никто не удивляется таким вещам

Тем временем в Австралии: в этой стране уже никто не удивляется таким вещам (17 фото)

Автор:
03 сентября 2021 09:18
Сообщество : Путешествия
Метки: Австралия   в мире   животные   забавно   люди   подборка   фото   
458
17

Австралия — удивительная страна, хотя бы потому что она расположена в Южном полушарии и жителям Северного полушария кажется, словно в ней «всё наоборот».


Ну, и ни для кого не станет открытием, что в Австралии живут самые гигантские, пугающие и вездесущие насекомые и дикие животные, которые могут заползти, запрыгнуть или залететь к вам в дом и чувствовать там себя вполне комфортно. Чтобы доказать вам, что Австралия на самом деле поразительная страна, мы подготовили для вас подборку этих фотографий.

 

«У меня было открыто окно и он просто залетел в него»

×

 

Как выглядит лето в Австралии

 

В городе Брисбен есть общественные станции по ремонту велосипедов

 

Австралийцы в костюме чаек преследуют полицейских, которые пытаются перекусить

 


 

«Я люблю Австралию»

 

«Этот опоссум отдыхает в мастерской на моей работе»

 

Умные мусорные баки на солнечных батареях, которые прессуют мусор. Чтобы они заработали нужно лишь нажать ногой на педаль

 

В Австралии вы всегда должны проверять обувь, прежде чем обуть её

 


 

«Я стажер, работающий в Сиднее и офис преподнёс мне этот набор классических австралийских вкусностей»

 

Так в Австралии выглядят ceксуaльные календари 

 

В некоторых трамваях в Австралии есть места для перевозок досок для серфинга

 

«Сегодня было на самом деле жарко и этот парень решил искупаться в нашем пруду»

 


 

«Для всех скептиков, которые думают, что мы тут все параноики»

 

«Этот приятель позвонил в мой дверной звонок в 2 часа ночи»

 

Почему не стоит оставлять свою обувь на улице в Австралии

 

Какой интересный шарф! Ой, стоп, это же змея!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Австралия   в мире   животные   забавно   люди   подборка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
651
krokodilov 52 минуты назад
Да пофиг на змею вы ногти у него видели

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Йожык 17 минут назад
Побережье Австралии. Детёныш большой белой акулы пристаёт к мамке:
Мама! Я кушать хочу, сильно-сильно!
Ну, какие проблемы, сынок? Плыви к пляжу, найди пляжника, который заплыл подальше. Затем, покажи из воды плавник, сделай вокруг пловца три круга, и кушай на здоровье!
Мааам!… Я так сильно-сильно кушать хочу, можно я сразу съем?… Без трёх кругов?…
Как хочешь, сына!… Нравится с говном ешь с говном…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Пумба 23 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Трудности - это наши возможности, вот вам наглядный пример Трудности - это наши возможности, вот вам наглядный пример Трогательные фотографии нескольких поколений семей на одной фотографии Трогательные фотографии нескольких поколений семей на одной фотографии Всё в мире относительно и познаётся в сравнении Всё в мире относительно и познаётся в сравнении Забавные фото, которые получились случайно Забавные фото, которые получились случайно Добро пожаловать в Азию Добро пожаловать в Азию Человеческая лень беспредельна и безгранична Человеческая лень беспредельна и безгранична
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1079230



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители
6
108
Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители
Насколько натуральными были соки в СССР
2
314
Насколько натуральными были соки в СССР
Трудности - это наши возможности, вот вам наглядный пример
Трудности - это наши возможности, вот вам наглядный пример
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#факты#картинки#забавно#Россия#1 сентября#школа#позитив
#Юмор#подборка#прикол#интересное#фотографии#кино#новости#комментарии#девушки#сарказм
#интересно#история#СССР#ynews#Разное#сша#приколы#полиция#криминал#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться