Тем временем в Австралии: в этой стране уже никто не удивляется таким вещам

Ну, и ни для кого не станет открытием, что в Австралии живут самые гигантские, пугающие и вездесущие насекомые и дикие животные, которые могут заползти, запрыгнуть или залететь к вам в дом и чувствовать там себя вполне комфортно. Чтобы доказать вам, что Австралия на самом деле поразительная страна, мы подготовили для вас подборку этих фотографий.

«У меня было открыто окно и он просто залетел в него»