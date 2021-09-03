Тем временем в Австралии: в этой стране уже никто не удивляется таким вещам

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Австралия — удивительная страна, хотя бы потому что она расположена в Южном полушарии и жителям Северного полушария кажется, словно в ней «всё наоборот».
Ну, и ни для кого не станет открытием, что в Австралии живут самые гигантские, пугающие и вездесущие насекомые и дикие животные, которые могут заползти, запрыгнуть или залететь к вам в дом и чувствовать там себя вполне комфортно. Чтобы доказать вам, что Австралия на самом деле поразительная страна, мы подготовили для вас подборку этих фотографий.
«У меня было открыто окно и он просто залетел в него»
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Как выглядит лето в Австралии
В городе Брисбен есть общественные станции по ремонту велосипедов
Австралийцы в костюме чаек преследуют полицейских, которые пытаются перекусить
«Я люблю Австралию»
«Этот опоссум отдыхает в мастерской на моей работе»
Умные мусорные баки на солнечных батареях, которые прессуют мусор. Чтобы они заработали нужно лишь нажать ногой на педаль
В Австралии вы всегда должны проверять обувь, прежде чем обуть её
«Я стажер, работающий в Сиднее и офис преподнёс мне этот набор классических австралийских вкусностей»
Так в Австралии выглядят ceксуaльные календари
В некоторых трамваях в Австралии есть места для перевозок досок для серфинга
«Сегодня было на самом деле жарко и этот парень решил искупаться в нашем пруду»
«Для всех скептиков, которые думают, что мы тут все параноики»
«Этот приятель позвонил в мой дверной звонок в 2 часа ночи»
Почему не стоит оставлять свою обувь на улице в Австралии
Какой интересный шарф! Ой, стоп, это же змея!
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Мама! Я кушать хочу, сильно-сильно!
Ну, какие проблемы, сынок? Плыви к пляжу, найди пляжника, который заплыл подальше. Затем, покажи из воды плавник, сделай вокруг пловца три круга, и кушай на здоровье!
Мааам!… Я так сильно-сильно кушать хочу, можно я сразу съем?… Без трёх кругов?…
Как хочешь, сына!… Нравится с говном ешь с говном…