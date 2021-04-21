Забавные фото, которые получились случайно

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Очередная подборка забавных фотографий, сделанных в нужном месте и в нужное время.
Что может пойти не так во время фотографирования? Оказывается, что всё! Любой кадр может получиться совсем не таким, как планировали фотограф и модель, если в этот процесс вмешается судьба, которая подготовила людям какую-нибудь подлянку. Но настоящих профессионалов провалы не останавливают — они всё равно успевают нажать на кнопку затвора в нужное время и в нужный момент. А уже потом начинают разбираться с последствиями произошедшего.
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11. Ветер унёс шляпу с моей головы ровно в тот момент, когда мы фотографировались
Нам пришлось наблюдать за тем, как моя шляпа тонет в реке. Покойся с миром, шляпка.
15. Фото, ставшее легендой в моей семье
Снимок, сделанный за секунду до того, как в мою маму попал бейсбольный мяч.
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