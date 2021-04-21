Забавные фото, которые получились случайно

Что может пойти не так во время фотографирования? Оказывается, что всё! Любой кадр может получиться совсем не таким, как планировали фотограф и модель, если в этот процесс вмешается судьба, которая подготовила людям какую-нибудь подлянку. Но настоящих профессионалов провалы не останавливают — они всё равно успевают нажать на кнопку затвора в нужное время и в нужный момент. А уже потом начинают разбираться с последствиями произошедшего.