Трогательные фотографии нескольких поколений семей на одной фотографии

Такие снимки — настоящие семейные реликвии, поскольку на долго сохраняют в памяти то, что не вечно…
Большая семья — это большое счастье для каждого человека. Когда в одном месте собираются несколько поколений родственников, нужно срочно делать фото на память — это же уникальные кадры, которые у кого угодно вызовут улыбку на лице.
Потом эти снимки увидят самые младшие и осознают, что были в компании своих прапрабабушек или прапрадедушек — а такое мало у кого получается. Давайте посмотрим на несколько трогательных портретов нескольких поколений родственников, которые напомнят нам, что важнее семьи нет ничего.
1. Одно фото — пять поколений!
2. Пять поколений женщин в одной семье
3. Четыре поколения солдат на одном фото
Вторая мировая война / Первая мировая война / Испано-американская война / Гражданская война в США.
4. Четыре поколения на одном снимке
Возраст: 20, 48, 85 и 103 года.
5. Три поколения
6. Три поколения индийской семьи с альбинизмом
7. 206-сантиметровый актёр Хафтор Бьёрнссон со своими отцом и дедушкой
Он — тот самый, кто сыграл Гору в сериале «Игра престолов».
8. Крайне редкое фото семи поколений одной семьи
9. Отцовство
Мой дед (бывший начальник), отец (нынешний начальник) и я на параде.
12. 4 поколения королевской семьи Великобритании
Королева Елизавета II; Чарльз, принц Уэльский; Уильям, герцог Кембриджский; Джордж Кембриджский (сейчас ему 7 лет).
13. Изюминка каждого Рождества — фото пяти поколений моей семьи
Возраст 94, 73, 51, 29 и полтора года.
14. Каждое из поколений со своим гаджетом
15. Копирование поведения своих главных героев начинается с самого детства
Источник:
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