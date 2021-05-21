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Трогательные фотографии нескольких поколений семей на одной фотографии

Трогательные фотографии нескольких поколений семей на одной фотографии (16 фото)

Автор:
21 мая 2021 09:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   возраст   забавно   люди   память   подборка   поколения   фото   
330
16

Такие снимки — настоящие семейные реликвии, поскольку на долго сохраняют в памяти то, что не вечно…

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Метки: в мире   возраст   забавно   люди   память   подборка   поколения   фото   
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3  комментария
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37k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
странно, выглядят как практически ровесники)
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13k
Совранский Час назад
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119
detective Час назад
армянские солдаты, теперь я видел все!
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