Снегирь: Они не прилетают к нам зимовать! Почему мы видим этих птиц только зимой, и куда пернатые пропадают летом?

Скажем так, если вы не видите снегирей, это не значит, что они исчезли. Как твоя бабуля селится в тёплое время года на даче, так и снегири бросают город и переезжают на природу, в хвойный лес. Кстати, садоводам снегири активно портят кровь. Эти птицы большие любители пообедать почками плодовых деревьев. Так что снегири — не только вестники зимы, но и неурожая. Не птица, а сплошное несчастье!