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Снегирь: Они не прилетают к нам зимовать! Почему мы видим этих птиц только зимой, и куда пернатые пропадают летом?

Снегирь: Они не прилетают к нам зимовать! Почему мы видим этих птиц только зимой, и куда пернатые пропадают летом? (8 фото)

Автор:
30 декабря 2021 21:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интересно   птицы   факты   
889
8

Прилёту грачей, вестников весны, рады все. Но никто не напишет картину о прилёте снегирей. Ведь с появлением этих птичек в городских парках ты понимаешь, что зима близко как никогда. Но откуда они прилетают? И зачем возвращаются туда, где будет полнейший дубак?

Любой орнитолог скажет, что факт о прилете снегирей на зиму в родные края — чушь собачья! Как и все нормальные птицы, в самых северных регионах снегири улетают на юг, куда-нибудь в Грецию. А вот в средней полосе Евразии птички обосновались на пмж. Но если это так, куда пернатые пропадают, когда наступает тепло?

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Скажем так, если вы не видите снегирей, это не значит, что они исчезли. Как твоя бабуля селится в тёплое время года на даче, так и снегири бросают город и переезжают на природу, в хвойный лес. Кстати, садоводам снегири активно портят кровь. Эти птицы большие любители пообедать почками плодовых деревьев. Так что снегири — не только вестники зимы, но и неурожая. Не птица, а сплошное несчастье!

Зато с приходом холодов, когда в тайге ловить нечего, птицы прилетают в города. Здесь и еды больше, и воздух теплее. В городских «столовках» птицы налетают на ягоды и яблоки. Их интересуют исключительно семки — мякоть птицы не едят. По одной из гипотез такая диета и сделала птиц красногрудыми. В семенах фруктов содержатся каротиноиды, которые и окрашивают перья снегирей в алые оттенки.

Но яркой шубой могут похвастать только самцы — самкам ее заменяет скромное серо-коричневое пальтишко. Видимо, в семейных отношениях снегирей царит жесткий патриархат с моногамией в придачу.

Даму сердца удалец привлекает песней. Завывания снегирей — отдельная тема для рассуждений. Во время гнездования, то бишь всё лето, птицы молчат как партизаны, чтобы не палить дислокацию своего гнезда. Зато после вылета нахлебников красногрудые отрываются на полную катушку. Возможно, их пение бы взорвало современную поп-культуру: щебет перемежается с визгами, скрипением, невнятными жалобами на жизнь и писком резиновой уточки.

Несмотря на сомнительные вокальные навыки самца, пара образуется на всю жизнь. Снегири делят друг с другом все счастья и горести по воспитанию птенцов. Да делают это так успешно, что с апреля по август из родительского гнезда выходит 5-7 птенцов. Семейная чета успевает заделать сразу две кладки в год!

Жизнь молодого снегиря тяжела и неказиста. Когда ты размером чуть больше воробья, возможностей у тебя в этой жизни не так уж и много. Даже яркая шуба тебе по малолетству не положена — первое время самки и самцы носят одинаковое оперение. Лишь на второй год своей жизни определяясь с гендерными стереотипами.

Итак, за 3-4 года жизни (именно столько срок годности снегиря в дикой природе) тебе предоставляется полный спектр развлечений: от устраивания ягодной резни на ближайшей рябине до задорного ора и прыганья по веткам. Надеемся, ваша жизнь не менее насыщена.

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Метки: интересно   птицы   факты   
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21k
Андрей Иванов 3 часа назад
Линяют в воробьёв
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1k
Леонид 41 минуту назад
В прошлом году случай был, пару дней прилетал самец , потом прилетел с самочкой и пропал, нарисовался через месяц и пропали оба, типа тут кормят, будь тут , как в лесу появилось что есть прилетел и забрал. В этом году ещё не было, из редких постояльцев - пара лазоревок , и поползень ( в этом году не было), к концу зимы щеглы появляются , ну и свиристели.
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19k
Luc72 Час назад
Два лета уже на пилораме подрабатывал, часто летом ездили в лес, и за "валежником", дубами засохшими, и за "нормальными" хвойными на делянки, в каких только чащобах не были, кого только не видели, но снегирей - НИ РАЗУ, ЛЕТОМ.
Может у кого то они и оседлые, но у нас (Средняя Волга), очень сомнительно. Просто они прилетают с намного более суровых мест.
Если иначе, то объясните мне, дураку, чем деревенские редкие деревья лучше, чем в ваших там "чащобах", где они якобы летом прячутся? В лесу намного больше и почек и видов деревьев и т.д.
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