Птицы научились открывать бутылки с молоком и пить его

Все дело в способности передавать накопленное знание. Синицы живут стаями и молодые птицы перенимают навык у опытных. Новое поведение распространялось от пары птиц к сотням особей буквально за несколько недель. А малиновки – одиночки и даже если одна птица научится открывать крышку, она не сможет передать свой опыт