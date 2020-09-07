Птицы научились открывать бутылки с молоком и пить его

После Первой Мировой войны бутылки с молочными продуктами начали закрывать алюминиевой фольгой. И уже к пятидесятым годам прошлого века вся популяция синиц в Великобритании научилась вскрывать крышки бутылок, которые оставлял молочник, чтобы добраться до сливок.
Многие британцы вынуждены были оставлять на ступеньках специальные пластиковые крышки, чтобы молочник обезопасил бутылки от рейдов синиц, которые даже выучили время, когда молочники объезжали дома клиентов. Синицы научились этому, а малиновки – нет.
Все дело в способности передавать накопленное знание. Синицы живут стаями и молодые птицы перенимают навык у опытных. Новое поведение распространялось от пары птиц к сотням особей буквально за несколько недель. А малиновки – одиночки и даже если одна птица научится открывать крышку, она не сможет передать свой опыт
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