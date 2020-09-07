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Птицы научились открывать бутылки с молоком и пить его

Птицы научились открывать бутылки с молоком и пить его (3 фото)

Автор:
07 сентября 2020 08:32
Сообщество : Исторические факты
Метки: в мире   интересно   молоко   птица   синицы   факты   фото   
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После Первой Мировой войны бутылки с молочными продуктами начали закрывать алюминиевой фольгой. И уже к пятидесятым годам прошлого века вся популяция синиц в Великобритании научилась вскрывать крышки бутылок, которые оставлял молочник, чтобы добраться до сливок.

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Метки: в мире   интересно   молоко   птица   синицы   факты   фото   
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1  комментарий
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TirAn Полчаса назад
Хорошо, что они ещё не научились открывать окна снаружи
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