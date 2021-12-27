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Чем порадовала и расстроила новогодняя столица 2022 года - Нижний Новгород

Чем порадовала и расстроила новогодняя столица 2022 года - Нижний Новгород (20 фото)

Автор:
27 декабря 2021 20:15
Сообщество : Жить в России
Метки: интересно   казань   нижний новгород   новогодняя столица   новый год   праздник   фото   
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В России почти десять лет как существует проект "Новогодняя столица". Первой в списке новогодних столиц была Казань в 2012 году.

А в этом году статус получил Нижний Новгород.

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Проект был задуман в том числе и для привлечения туристов в регионы.

Новогодняя столица подготовила большую программу.

Пиарщики создали "легенду" про "Кузницу снежинок". По сути получилась выставка лучших снежинок из "сказочной фабрики" прямо на улицах.

Организаторы обещают, что в новогодние праздники будет работать Нижегородская ярмарка с аттракционами, катком и фуд-кортом.

На ярмарочной площади также будет дед Мороз, которому можно рассказать стишок за подарок вплоть до 9 января. К слову, его резиденция уже открылась.

Местные актеры уличных театров первую неделю Нового года будут устраивать представления для нижегородцев и гостей города, а приглашенными гостями будут Татьяна Навка с шоу "Руслан и Людмила", а также Илья Авербух со своим ледяным шоу "Щелкунчик".

Главный символ праздника - новогодняя ёлка - размещена на площади Горького, там же будет еще одна "горьковская ярмарка"

В общем, Нижний Новгород обещает провести грандиозный праздник. Правда, не все побывавшие на открытие праздника так оптимистично настроены.

Например, одна пользовательница отметила, что разочарована и ожидала от Нижнего Новгорода большего как от новогодней столицы.

Есть и те, кто не столь категоричен и делится потрясающими фотографиями из "новогодней столицы".

Другие комментаторы также показывают, как украшен их город.

Самым актуальным был вопрос про QR-коды.

Источник:

А ваш город уже украшен? Чувствуете новогоднее настроение?

Источник:

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Метки: интересно   казань   нижний новгород   новогодняя столица   новый год   праздник   фото   
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5  комментариев
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934
diag 2 часа назад
Всегда есть недовольные чем-то. Я вот вчера в парке 1 мая на коньках вволю накатался, а неделей раньше на Щёлоковском хуторе- на лыжах. И знать не знал, что какая-то "Викка" приезжала и комменты в ВК постит негативные.
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18k
Владимир Владимирович 2 минуты назад
Режим Шольца вообще забил на украшения дюссельдорфа, полный серый немцацкий депресняк
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
А Севастополь отметил зиму обосравшимися чиновниками не сумевшими побороть выпавший на ДВА дня снег. Но к сожалению на елку их не повесили
((
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