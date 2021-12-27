Чем порадовала и расстроила новогодняя столица 2022 года - Нижний Новгород

В России почти десять лет как существует проект "Новогодняя столица". Первой в списке новогодних столиц была Казань в 2012 году.
А в этом году статус получил Нижний Новгород.
Проект был задуман в том числе и для привлечения туристов в регионы.
Новогодняя столица подготовила большую программу.
Пиарщики создали "легенду" про "Кузницу снежинок". По сути получилась выставка лучших снежинок из "сказочной фабрики" прямо на улицах.
Организаторы обещают, что в новогодние праздники будет работать Нижегородская ярмарка с аттракционами, катком и фуд-кортом.
На ярмарочной площади также будет дед Мороз, которому можно рассказать стишок за подарок вплоть до 9 января. К слову, его резиденция уже открылась.
Местные актеры уличных театров первую неделю Нового года будут устраивать представления для нижегородцев и гостей города, а приглашенными гостями будут Татьяна Навка с шоу "Руслан и Людмила", а также Илья Авербух со своим ледяным шоу "Щелкунчик".
Главный символ праздника - новогодняя ёлка - размещена на площади Горького, там же будет еще одна "горьковская ярмарка"
В общем, Нижний Новгород обещает провести грандиозный праздник. Правда, не все побывавшие на открытие праздника так оптимистично настроены.
Например, одна пользовательница отметила, что разочарована и ожидала от Нижнего Новгорода большего как от новогодней столицы.
Есть и те, кто не столь категоричен и делится потрясающими фотографиями из "новогодней столицы".
Другие комментаторы также показывают, как украшен их город.
Самым актуальным был вопрос про QR-коды.
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А ваш город уже украшен? Чувствуете новогоднее настроение?
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