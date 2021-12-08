Пора приодеться: выбираем уродливый свитер на Новый год

В 2020 году часть выручки было отправлено в благотворительный фонт "Girls who code", а в этом в компании заявили, что направят 100 тысяч долларов организации AbleGamers, которая занимается помощи людям с ограниченными возможностями играть в компьютерные игры.

Есть на просторах интернета и другие забавные свитера, которые хоть и называются "уродливыми", но на самом деле выглядят весьма интересно.