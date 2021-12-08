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Пора приодеться: выбираем уродливый свитер на Новый год

Пора приодеться: выбираем уродливый свитер на Новый год (24 фото + 3 гиф)

Автор:
08 декабря 2021 23:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   креатив   новый год   праздники   рождество   уродливые свитеры   фото   
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Новый год не за горами, а значит самое время начать готовиться к его празднованию. И речь сейчас не идет о том, чтобы тренироваться есть 10 дней, растягивая желудок для оливье и селедки под шубой.

И уж тем более не про то, чтобы готовить организм к алкогольной фиесте. Сегодня поговорим о самом тривиальном подарке на новый год - новогоднем свитере.

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Рождественские или новогодние свитеры - не такой популярный подарок у нас в России, но на Западе это распространенный презент.

Из-за этого компании выпускают одежду с "уродскими" новогодними принтами. Например, компания Microsoft вот уже четвертый год выпускает уродливые свитера.

При этом, если в прошлые разы ugly sweaters не выпускались в продажу, а только отправлялись сотрудникам корпорации, то с 2020-ого новогодний мерч компьютерного гиганта может приобрести любой.

В этом году Виндоус решили нанести стилизованный принт игры "сапёр".

Кстати, пользователи тут же нашли ошибку в принте:

Стоит такое удовольствие 75 долларов.

В 2020 году часть выручки было отправлено в благотворительный фонт "Girls who code", а в этом в компании заявили, что направят 100 тысяч долларов организации AbleGamers, которая занимается помощи людям с ограниченными возможностями играть в компьютерные игры.


Есть на просторах интернета и другие забавные свитера, которые хоть и называются "уродливыми", но на самом деле выглядят весьма интересно.

Вишенкой на торте, так сказать апогеем в этом году стал рождественский свитер от британского художника, который стоит 7 000 фунтов. А все потому, что данный свитер украшен драгоценными камнями от Swarovski и бриллиантами.

Также автор свитера Эйдан Либан заявил, что если кто-то заплатит сумму больше, то часть вырученных средств художник направит деньги Национальной службе здравоохранения.

Источник:

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Метки: интересно   креатив   новый год   праздники   рождество   уродливые свитеры   фото   
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