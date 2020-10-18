Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно?

Есть такие места, которые достаточно увидеть всего раз — запоминаешь их на всю жизнь. Храм всех религий не похож ни на один собор или храм. Иностранные гости подчеркивают его уникальность и самобытность во всем мире.



Внешне яркий, притягательный, из ярких красок (желтые и зеленые купола), с необычными статуями и фигурами снаружи (храм охраняют настоящие львы). Перед тем, как зайти внутрь храма и начать изучать его внутрянку, рекомендую внимательно и торопясь прогуляться вокруг.



Этот храм вобрал в себя, казалось бы, абсолютно все существующие виды вероисповедания (здесь есть православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, китайская погода и так далее).



В целом на сегодняшний день насчитывается около 16 религий в этом храме. В одном зале ты увидишь мини-версию мечети с Кораном, по соседству все стены будут разрисованы в стиле иудаизм с активном запахом палочек благовоний, в третьем ты почувствуешь себя мужем красивой Клеопатры (потому что здесь исповедуют и древнеегипетскую религию).



Да и самый любопытный факт храма всех религий из его истории: он полностью построен руками людей, без какого-либо спонсорства со стороны государства (построено это чудо было совместными усилиями простых жителей Казани).



В 2017 году храм постигла неприятность и произошло сильное возгорание пожара, но сооружение удалось сохранить в основном объеме. В настоящий момент некоторые залы в горелом состоянии (но ведутся активные работы по его восстановлению).



Посетить хотя бы один раз туристу это место точно стоит, хотя бы потому что такого вы больше не увидите нигде. ;)



С сожаление, в 2013 году Ильдар Ханов ушел из жизни, так и не построив НЛО на берегу реки Волга. Сейчас строительством храма занимается его брат.