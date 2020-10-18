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Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно?

Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно? (52 фото)

Автор:
18 октября 2020 09:56
Сообщество : Путешествия
Метки: город   интересно   казань   красивые места   путешествия   туристы   фото   
616
52
Здесь я расскажу про главные достопримечательности города, а также вкусные гастрономические и развлекательные заведения по этому маршруту. Программа актуальна и зимой и летом.
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Метки: город   интересно   казань   красивые места   путешествия   туристы   фото   
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440k
Alexey Berestenko 51 минуту назад
На заметку блллогггеру КазанЦу - на ул. Баумана есть прекрасный музей-галерея художника Константина Васильева, жившего в п. Васильево, что под Казанью.

На заметку блллогггеру КазанЦу - на ул. Баумана есть прекрасный музей-галерея художника Константина Васильева, жившего в п. Васильево, что под Казанью.
На заметку блллогггеру КазанЦу - на ул. Баумана есть прекрасный музей-галерея художника Константина Васильева, жившего в п. Васильево, что под Казанью.
На заметку блллогггеру КазанЦу - на ул. Баумана есть прекрасный музей-галерея художника Константина Васильева, жившего в п. Васильево, что под Казанью.
На заметку блллогггеру КазанЦу - на ул. Баумана есть прекрасный музей-галерея художника Константина Васильева, жившего в п. Васильево, что под Казанью.
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8k
Максим 48 минут назад
А самое главное, на машине туда лучше не ехать. Татары гаишники до сих пор собирают дань) Ощущение что заезжая в татарию ты сразу под оброк попал)
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3k
Вячеслав Максим Полчаса назад
Татарские гайцы по сравнению с башкирскими ангелы.
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8k
Максим Вячеслав Полчаса назад
Ну это потому что вы из татарстана) А по мне что казань что уфа, и там и там отслюнивить придётся)
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29k
Азат Баширов Час назад
Мой любимый город
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