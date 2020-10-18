Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно?

Все заведения из списка возобновили работу после карантина. Маршрут основан на моем личном мнении. Его в разных вариантах обкатали уже несколько тысяч туристов. Все вернулись домой радостными и под впечатлением от главных достопримечательностях города… ну и, конечно, с огромными сумками чак-чака. =) А кто-то так влюбился в Казань, что остался здесь жить… Но это все лирика, поэтому давайте перейдем в нашему маршруту. Или как любят говорить у нас в Казани — АЛГА! (вперед).
День 1. Изучаем главные достопримечательности Казани
1. Посетить сердце Казани — Казанский Кремль
Сейчас он выглядит как небольшой городок-крепость. Комплекс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года.
На посещение всего Кремля даже «по-быстрому» может уйти 2-3 часа, сам я сюда выбираюсь несколько раз в году просто погулять.
Перед главным входом через Спасскую башню находится площадь 1 Мая, здесь можно увидеть 8 метровый памятник Мусе Джалилю (татарский поэт-патриот).
В принципе на 4 человека хорошее предложение за 2 часа. По содержанию не проверял…
На территории Кремля много объектов, которые стоит посетить туристу и о них я расскажу вам ниже…
2. Зайти в Мечеть Кул-Шариф
Мечеть названа в честь легендарного Кул Шарифа. Этот человек — один из героев татарского народа, реально существовавший в 16-ом веке.
По маршруту эта мечеть будет первой для посещения. Купола видны далеко за пределами Кремля, поэтому найти ее будет не трудно. Обычно все туристы сначала фоткаются возле мечети, а уже потом решаются войти во внутрь.
Не стоит боятся, мечеть рада каждому гостю. Главное, что нужно сделать здесь — это подняться на балкон, с которого можно наблюдать сказочную красоту купола.
Интересный факт:
Все осветительные приборы изготовлены в Чехии (это то самое знаменитое чешское стекло) по эскизам татарских художников. При ее изготовлении использовано цветное стекло и хрусталь, некоторые лепестки позолочены. А вес огромной люстры, которая висит под куполом — 2,5 тонны.
Я сам больше люблю покупать эксклюзивные сувениры… где их найти — подскажу чуть ниже.
Вход в мечеть бесплатный, но нужно соблюдать внутренние правила:
Женщинам нужно покрыть голову платком;
Мужчинам и женщинам нужно закрыть голые колени и плечи накидками
Все это вам дадут на входе.
3. Загадать желание у Башни Сююмбике
Отклонение её шпиля от вертикали составляет 1,98 м. Высота башни составляет около 58 метров с 7 ярусами, каждое из которых отлично от другого.
Вокруг этой башни уже несколько веков ходят десятки легенд. Одна из них гласит:
После взятия Казани, царь Иван Грозный захотел жениться на царице Казани — Сююмбике, чтобы увести ее в Москву.
Царица согласилось при условии, что царь построит высокую и стройную башню, как и она сама. Хитрюга ))
Поднявшись на самую вершину царица выбросилась из окна, так как не желала быть женой ненавистного царя. В память о любимой царице города башня была названа ее именем.
Вероятнее, это всего лишь легенда… :)
Еще один интересный факт:
С 1730 года на вершине башни был установлен орел, но после 1917 года его заменили мусульманским полумесяцем. Позже и его приказали убрать, и лишь с 1990 года правительство позволило вернуть на место символ.
Что нужно сделать туристам?
Кстати, напишите в комментариях через некоторое время — сбылось ли ваше желание… )
4. Посетить Благовещенский собор
Помимо внутренней красота и духовной ценности самого собора, здесь есть еще и музей истории данного собора.
Я как то был в этом музее, там есть фотографии собора, разные исторические иконы и крестики и многое другое.
Рядом с собором есть уютный парк, где можно отдохнуть на лавочкам влюбленных. Эти лавки летом закрыты от окружающих навесом из цветущих растений… романтическое место моей молодости… ;)
5. Прогуляться по Кремлевской Набережной (р. Казанки)
Новая Кремлевская набережная стала по-европейски красива. В 2015 году она стала просто неузнаваема, словно оказался где-то между Парижем и Венецией. На фото только часть этой красоты… в центре видно «взлетка» для велотранспорта, по сторонам — пешеходные зоны.
Здесь можно просто прогуляться пешком, взять сезонный прокат: летом — велосипеды, ролики, самокаты, веломашинка на 4-х (самая прикольная); зимой — коньки.
Также здесь местная сеть из 7 ресторанов на любой вкус и цвет. Средний чек в разбеге 1000-2000 р.
Из личных воспоминаний:
Когда я учился в КЮИ в 2005-2010 гг., нас (курсантов) часто ставили на старую набережную на различные массовые праздники «охранять столбы». Тогда набережная была из сплошных ровных плит ЖБИ сверху для пешеходов (такой красоты даже близко не было), а также плиты лежали под склоном к реке без всяких заборов, так что каждый 3-й перебравший за ворот пытался нырнуть в р. Казанка.
Через каждые 100 метров стоял наряд из двух курсантов. Мы с другом охраняли столб ближе к Кремлю. В один момент мы увидели мужика, который странно себя вел — курил.. как-то нервно смотрел по сторонам… мы подошли к нему немного дерзко, друг представился и попросил документы… в общем, он оказался майор в гражданке.
Тогда мы быстро слиняли к своему столбу.. по пути ржали сквозь закрытым рот… до майора решили докапаться блин)))
Но это были далекие 2000-е, сейчас же здесь все по-другому…
6. Посетить Галерею Славы Зайцева
Важный факт:
* Галерея занимает 1 место среди всех галерей в России в рейтинге известного туристического сайта TripAdvisor (рейтинг формируется по отзывам туристов).
Рядом с Кремлем советую посетить творческое пространство «Смена», где работает галерея молодого художника.
Его работы напоминают классическую живопись, но сделаны они из подручных материалов: кусочков глянцевых журналов, земли, песка, сухих листьев, мебельных скоб и других подручных материалов.
Давайте я расскажу вам про один проект…
Так вот — этот мишка состоит из 200 тысяч мебельных скоб. Этот проект называется «Железный зоопарк». В галереи есть еще несколько работ в этой технике — горилла, сурикат, заяц и др…
В общем, это будет отдельный музей в виде длинного коридора, где на стенах будут висеть картины животных из металла (мебельные скобы, гвозди, скрепки, проволока и т.п.).
Когда вы зайдете в этот музей, то сначала вы увидите животных с высокой популяцией на Земле. В середине музея (читать — коридора), будут животные, которые сейчас на грани вымирания.
Далее животные, которые уже вымерли «благодаря» человеку.
И когда вы дойдете до тупика, вас там будет ждать… Догадались что?
Зеркало во всю стену…
Кроме художественной составляющей, в картинах еще и заложены не очевидные социальные смыслы.
И немного о другом проекте…
Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно? Пеший туристический маршрут
Если вы посмотрите на эмоции, то можно увидеть стыд — у женщины и гнев (злоба) — у мужчины.
А социальный смысл в том, что Земля на нас (людей) обижается…
Проектов, взрывающих мозг там с десяток. Когда видишь красоту проекта и узнаешь суть его суть думаешь только об одном — как ему это пришло в голову… это ж ГЕНИАЛЬНО!!!
В общем, must-see!
7. Обойти всю улицу Баумана
По нашему маршруту мы пойдем с конца Баумана к ее началу — знаменитым Часам на площади Г. Тукая.
Сама улица живет своей жизнью… здесь вечно полно музыкантов, артистов, бывают зебры-кони (парни в костюмах) и прочие попрощайки… не люблю коней, смотрятся прикольно, но ценники дерут, да и еще цену называют часто после фото.
Поэтому, если вас уговорили сфоткаться, не назвали цену до фото и вас не устроил ценник — смело посылайте их подальше.
Что смотреть на Баумана и куда податься?
Здесь много примечательностей для фото, например, популярный среди туристов памятник казанскому коту. Историю можете почитать в отдельной статье (которая, как обычно, откроется в новой вкладке).
Далее не менее популярная — копия кареты Екатерины 2
Одно из популярных развлечений — Центр виртуальной реальности «The Deep VR»
Такие игры — это действенный способ получить мощную долю адреналина… можно развеяться во время прогулки.
Рядом всегда «дежурят» голубятники, предлагающие фото на память с пышными, как мини-индюки, голубями… советую сохранить деньги на чак-чак, далее подскажу, где его лучше купить.
Рядом с «нулевым меридианом» (компасом, где написаны расстояния до многих столиц Мира) есть вегетарианское кафе «Кулинария». Здесь продается хороший Чак-чак, делают его сами, недорогой по цене, вкусный и всегда есть свежий.
Брать ли чак-чак в сетевых магазинах? С осторожностью — смотрите не только на даты, но и на свежесть самого лакомства, потому что перебить чек с датой выпуска для магазина — как два пальца об асфальт (сам был жертвой черствого чак-чака).
Из знаменитых зданий — Национальный банк в Казани, где хранилось запасы золота страны в годы ВОВ.
Богоявленская колокольня высотой 75 метров. Невероятная архитектура — это мое любимое строение на Баумана… особенно ночью.
Рядом с колокольней часто дежурят местная банда художников… классные ребята, со своими приколами. Своим эксцентризмом выделяется дядя Саша, пишет портреты, шаржи, а когда ему скучно — поднимает настроение публики песнями… :)
На площади Г. Тукая раньше назначали свиданки, фраза «Встретимся у часов» была понятна моментально. Здесь заканчивается казанский Арбат.
8. Прогуляться по Петербургской
На этой улице есть один из популярных в Казани торговый центр — «Кольцо». После его построения свиданки «У часов» переместились на «Встретимся в Кольце»… ну мало ли доджь пойдет. Это было тупо практичней.
В конце пешеходной части улицы есть ТЦ «Республика», где много детских магазинов.
Пешеходная часть улицы — 530 м. В конце пешеходной части ваш ждет фонтан и отсылка к Купол Казанского Собора в Санкт-Петербурге.
Летом здесь много зелени и ярких цветов. А вот так сказочно она выглядит зимой.
9. Отдохнуть в Парке Тысячелетия
В центре парка находится фонтан с Зилантами (казанские дракончики), летом здесь развлекается молодежь и детвора, иногда, а в особую жару — устраивают водные бои.
Что делать зимой? Ну… хоть его и наряжают гирляндами, арками, и даже конусной елкой, особо здесь не задержишься… поэтому можно просто пройти сквозь парк прямо на набережную Кабана…
10. Изучить лучшую набережную России
Здесь можно спокойно прогуляться вдоль озера, покормить уток, поиграть на детской площадке, где можно управлять течением воды. Площадка Made in Germany… я тут сам зависаю минут на 20, когда гуляю с сыном. )
Проект реализован в 2018 году, современный и минимализментич… тьфу ты… (как это слово правильно пишется?) дизайн. Я вообще сам кайфую от этой набережной, и при возможности всегда выбираю прогулку в пару остановок, вместо транспорта.
Сейчас еще обновляют набережную со стороны театра Камала, поэтому она будет еще круче. Если повезет, то можете попасть на интересную лекцию, просмотр фильма или занятия йогой.
А летом — прокатиться на лодке или катамаране по таинственному озеру, на дне озера которого спрятаны золото казанского ханства.
День 2. Туристический маршрут по Казани
12. Погулять по Старо-Татарской слободе
Это часть Казани отреставрирована относительно недавно (в 2000-х годах), в мои школьный годы здесь были старые бараки и места скопления бомжей.
Сейчас же это — полноценный туристический центр с историческими достопримечательностями, красивой архитектурой, ресторанами, музеями и другими развлечениями.
В целом, здесь царит спокойная обстановка, поэтому ничего не помешает вам насладиться знакомством с многовековой культурой татарского народа.
Также здесь находится пешая улица Каюма Насыри, можно прогуляться как по самой улице, так и выйти на другой берег озера Кабан и прогуляться по набережной с зеленой подсветкой.
13. Музей Чая — «Чайный путь»
— Жизнь без татарки, как чай без заварки…
В Казани действительно любят чай, особенно в деревнях.
Был я однажды в татарской деревне, там эбика (бабушка) моего друга приготовила такой чай… до сих пор душистее ничего не пробовал)
Я лучше немного подожду, поем сухофруктов или чак-чак… а потом буду спокойно наслаждаться вкусом.
А вы как любите пить чай? Напишите в комментах. :)
14. Мечеть Аль-Марджани
Вырезка из Wiki:
Мечеть построена в 1766—1770 годах на средства прихожан по личному разрешению Екатерины II, полученному во время её приезда в Казань. Эта была первая каменная мечеть, построенная в Казани после её взятия Иваном Грозным в 1552 году. Здание построено в традициях татарской средневековой архитектуры мечетей с минаретом на крыше и стилевых формах провинциального барокко.
Двухэтажная двухзальная мечеть имеет трёхъярусный минарет. В оформлении фасадов и интерьеров архитектурный декор «петербургского» барокко сочетается с орнаментальными мотивами татарского декоративного искусства. Архитектором предположительно был В. И. Кафтырев.
В советское время была единственной действующей мечетью в Казани. В настоящее время действует. В комплексе зданий вокруг мечети располагается мухтасибат города Казани ДУМ РТ.
В мечети хранится надмогильный камень Мухаммад-гали бека эпохи Казанского ханства.
Три года работал в офисе напротив этой мечети, поэтому к этому месту отношусь с особенным теплом.
Движуха для любителей экстрима — полеты в аэротрубе «NeoFly»
Альтернатива для тех, кто боится прыгнуть с парашютом. Кстати, первоначально аэротруба была создана, как тренажер для парашютистов.
Основной смысл аэротрубы в том, что под большим напором воздуха вы можете летать почти как птица. :)
Сюда можно оправиться всей семьей — это спорт, кайф, экстрим и очень мощные эмоции.
15. Посетить Казанско-Богородицкий мужской монастырь
Первым будет Казанско-Богородицкий мужской монастырь — уникальное место в Казани… именно здесь на 2-м этаже находится икона Казанской Божьей Матери (точнее ее список, т.е. не первоначальный вариант, а наиболее старая и намоленная копия иконы).
Знаю, что некоторые туристы специально едут в Казань в этот храм, чтобы поклониться Святыне.
По-настоящему красивое и великое место, где была обретена Казанская икона Божьей Матери. Реставрационные работы в храме ведутся до сих пор, но каждый желающий может поклониться Святыне.
16. Прогуляться в парке «Черное озеро»
Приятный парк в центре, в котором можно сделать перерыв между прогулками.
Тут тоже можно покормить уток, посидеть у озера, перекусить и выпить чашку кофе в местной кофейне.
А еще в начале парка есть знаменитая «Арка влюбленных». Прикол в том, что если встать по разные стороны в арке и начать шептаться, то звук будет слышен только шепчунам, а прохожим нет. Мило, правда?! :)
17. Сделать селфи в Доме Зинаиды Ушковой
Сейчас в доме находится национальная библиотека, где каждый день проводят экскурсии по парадным залам в стиле ампир.
День 3. Маршрут по самым красивым местам столицы и ее окрестностям
Покормить белок в парке им. Горького
Люблю здесь гулять с семьей.. сначала мы зависаем на детской площадке, далее покупаем морыгу (если лето), и плавно гуляем по просторам парка.
Также тут можно арендовать сезонный инвентарь — велики, ролики, самокаты, коньки и т.п. Много ларьков и едой, а для ценителей высокой кухни — ресторан «LETO».
Раньше здесь был парк аттракционов и любимое место для детей.
Истории из жизни:
В детстве пошли сюда всей семьей… Мы с сестрой хотели прокатиться на «Чертовом колесе», которое для нас действительно оказалось таким, так как в эйфории побежали за билетами и на лавочке в парке забыли наш фотоаппарат «Зенит»…
Пропажу обнаружили наверху, а когда прибежали к лавочке — фотика уже не было.
Мы с печальными моськами возвращаемся с отцу в надежде на помилование, слезы на грани… А он обнял нас и сказал:
— Чё нос повесили?… Да черт с этим фотоаппаратом… главное, что мы классно погуляли. А фотоаппарат новый купим.
Мне тогда еще соринка в глаз попала…
Побывать в Горкинско-Ометьевском лесу
Сейчас же это показательный парк, образец современных технологий в строительстве. Здесь комфортно и мамах с детьми, и детям с мамами, и собачниках, и влюбленным.
Кстати, для первых здесь есть одна из лучших отдельная детская площадка с элементами «лазелок и ползилок».
Новый казанский зоопарк «Река Замбези. Африка»
В 2019 году это полностью реконструировали и сделали невероятный ремонт и расширение территории. Я сам топлю за животных (именно поэтому в этой статье нет рекомендации цирка, хотя здание в виде летающей тарелки само по себе достопримечательность).
Сейчас казанский зоопарк один из крутых зоопарков страны, с благоприятными условиями для жизни животных. Здесь находятся животные, которые были рождены вне воли.
В зоопарке можно в живую увидеть жирафа, слона, львов, горилл, белоголовых сип, даманов, сурикатов, сервал, мирно сосуществующих в одном помещении серые цапли и бегемот, а также страусы и др.
Если вы приехали с детьми и они любят животных, то посмотреть на них в живую — круче всякого развлечения и аттракционов. Таким малым будет просто за счастье сходить в казанский зоопарк. :)
Добраться до Центра семьи «Казан»
В самом здании есть смотровая площадка, а вокруг ЗАГСа недавно построили классный парк и выход к воде.
Зимой здесь функционирует городская ёлка и «Ледовый городок» с различными горками, лабиринтами, и скульптурами.
Храм всех религий
Внешне яркий, притягательный, из ярких красок (желтые и зеленые купола), с необычными статуями и фигурами снаружи (храм охраняют настоящие львы). Перед тем, как зайти внутрь храма и начать изучать его внутрянку, рекомендую внимательно и торопясь прогуляться вокруг.
Этот храм вобрал в себя, казалось бы, абсолютно все существующие виды вероисповедания (здесь есть православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, китайская погода и так далее).
В целом на сегодняшний день насчитывается около 16 религий в этом храме. В одном зале ты увидишь мини-версию мечети с Кораном, по соседству все стены будут разрисованы в стиле иудаизм с активном запахом палочек благовоний, в третьем ты почувствуешь себя мужем красивой Клеопатры (потому что здесь исповедуют и древнеегипетскую религию).
Да и самый любопытный факт храма всех религий из его истории: он полностью построен руками людей, без какого-либо спонсорства со стороны государства (построено это чудо было совместными усилиями простых жителей Казани).
В 2017 году храм постигла неприятность и произошло сильное возгорание пожара, но сооружение удалось сохранить в основном объеме. В настоящий момент некоторые залы в горелом состоянии (но ведутся активные работы по его восстановлению).
Посетить хотя бы один раз туристу это место точно стоит, хотя бы потому что такого вы больше не увидите нигде. ;)
С сожаление, в 2013 году Ильдар Ханов ушел из жизни, так и не построив НЛО на берегу реки Волга. Сейчас строительством храма занимается его брат.
Остров-град Свияжск
Пешком по главной улице остров можно пройти за 15-20 минут.
Кому рекомендую это место? Оно универсально: для родителей с детьми, для компании друзей в выходные дни, для пар (в качестве романтической поездки). Здесь можно просто сидеть на берегу и любоваться на Волгу, гулять и смотреть достопримечательности острова, кататься на лошадях, есть вкусный шашлык, стрелять из лука, дышать свежим воздухом и наслаждаться природой.
Помимо этого, Свияжск — это место, которое наполнено удивительными храмами, соборами (они не вычурные и помпезные, как в городе; здесь они впитали в себя историю и старину и имеют мощнейшую энергетику). Посещать подобные места можно не только религиозным людям, исповедующие православие, но и любому другому человеку (здесь эти храмы интересны и с точки зрения истории).
Добраться сюда можно не только на машине или автобусе, но и на таком романтическом виде транспорте, как теплоход (плыть по Волге на остров очень атмосферно и классно, советую!).
Сам ездил сюда с Танюшкой пару лет назад на теплоходе на целый день, до сих пор помню как мы спали под деревьями в теньке на пляже, когда уже нагулялись и немного устали… :)
Посетить город Великий Болгар
Так вот, та самая мечеть располагается в Болгаре. Это, пожалуй, самое главное и запоминающееся место здесь. Вид и масштабы мечети по-настоящему завораживает. Увидев ее впервые испытываешь ощущение, будто ты становишься персонажем какой-нибудь восточной сказки. Мечеть новая (построена в 2012 году).
Помимо этого, в Болгаре огромное количество интересных музеев: музей хлеба, музей корана, музей болгарской цивилизации, восточный мавзолей, музей «Дом лекаря», музей истории Успенкой церкви, черная палата, ханский дворец, музей письменности. Здесь их ооо-очень много, список можно продолжать очень долго. Поэтому, чтобы обойти все достопримечательности одного дня может и не хватить.
Кому рекомендую? С детьми здесь будет сложновато, потому что придется много ходить, чтобы все посмотреть. А вот компанией друзей, или вдвоем с любимым человеком на выходные сгонять будет очень круто.
Иннополис — город будущего
Он признан ОЭЗ (особо-экономической зоной), на территории которого находится Университет «Иннополис» и ОЭЗ «Иннополис». Основная миссия города – развитие информационных технологий и инновационных высоких технологий.
В настоящее время в городе проживает примерно 3000 человек. Но несмотря на это не внушающую доверия цифру в городе есть все самое необходимое — спортивный комплекс, детский сад, школа, спортивный стадион, университет, магазины и т.д.
Что стоит посмотреть? Посещение технологического парка «Иннополис» — здесь в свободной доступе и посетить его может любой желающий. Складывается ощущение, что попал лет на 50 вперед. А вообще, это то место, где можно просто бродить и гулять, смотреть по сторонам и наслаждаться тем, что видят глаза.
Раифский мужской Богородицкий монастырь
Казанский Раифский монастырь расположен на берегу большого озера, в окружении вековых сосен — красивые живописные места.
Он уникален и в архитектурном плане. Раифа относится к тем редким монастырям, которые восстановлены практически полностью. Его ансамбль считается шедевром архитектуры.
Главная святыня монастыря – икона Грузинской Божьей Матери – и по сей день славится как чудотворная и дарует исцеления просящим.
Источник:
- Куда сходить в Анапе: 17 лучших мест
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