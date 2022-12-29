Зюзя, Пер-Ноэль и Йолотомтена: как зовут Деда Мороза в разных странах

Близится один из самых любимых праздников в году. На утренниках уже во всю отгуляли Деды Морозы в красных и синих костюмах. Мы решили найти названия символов праздника, как их зовут в разных странах.
Начнем с одного из известных - Санта-Клаус. Так зовут американского. А вот английского и ирландского величают Фазе Кристмас. Все названия адаптированы под русское произношение.
В Австрии Деда Мороза называется Сильвестр. В соседней Германии новогодний дед - это Вайнахтсман. Голландский предвестник праздника - Синтерклаас.
В Дании Деда Мороза называют Юлеманден. А в Италии Баббо — Натале. Финского дедулю называют Йолопукке. А во Франции дед Мороз – это Пер-Ноэль.
В Швеции Дед Мороз - это Йолотомтен. В Армении - Дзмер Папи, в Белоруссии дедушку зовут - Зюзя. В Грузии - Товлис Бабуа. В Исландии праздничного деда зовут - Йоуласвейдн. В Казахстане называют - Аяз Ата, а в Карелии — Паккайне, на Кипре - святой Василий.
В Китае Деда Мороза прозвали Шань Дань Лаожен, а в Мексике - Гаспар, Бальтасар и Мельчор. В Монголии у праздничного деда имя - Увлин Унгун, в Польше - Святой Николай, а в Словакии - Ежинек.
Еще интересное имя в Татарстане - Кыш-Бабай, в Узбекистане называют - Корбобо, в Удмуртии - Тол Бабай. В Чехии у дедушки свое имя - Микулаш, в Эстонии - Йыулувана, в Якутии - Чысхаан,
а в Японии - Сёгацу.
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Свагмэн одет в коричневый головной убор, синюю фуфайку и длинные мешковатые шорты. Согласно легенде, зимой он со своей верной собакой Динго обитает на скале Улуру, которую австралийские аборигены называют священной. Когда наступает Рождество, Свагмэн садится в гигантскую четырехколесную повозку и, окруженный красным облаком пыли, мчится раздавать дары.