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Зюзя, Пер-Ноэль и Йолотомтена: как зовут Деда Мороза в разных странах

Зюзя, Пер-Ноэль и Йолотомтена: как зовут Деда Мороза в разных странах

Автор:
29 декабря 2022 18:32
Метки: дед мороз   интересно   как зовут   новый год   про дедов морозов   справки   факты про новый год   фото   
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Близится один из самых любимых праздников в году. На утренниках уже во всю отгуляли Деды Морозы в красных и синих костюмах. Мы решили найти названия символов праздника, как их зовут в разных странах.


Начнем с одного из известных - Санта-Клаус. Так зовут американского. А вот английского и ирландского величают Фазе Кристмас. Все названия адаптированы под русское произношение.


В Австрии Деда Мороза называется Сильвестр. В соседней Германии новогодний дед - это Вайнахтсман. Голландский предвестник праздника - Синтерклаас.



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В Дании Деда Мороза называют Юлеманден. А в Италии Баббо — Натале. Финского дедулю называют Йолопукке. А во Франции дед Мороз – это Пер-Ноэль.


В Швеции Дед Мороз - это Йолотомтен. В Армении - Дзмер Папи, в Белоруссии дедушку зовут - Зюзя. В Грузии - Товлис Бабуа. В Исландии праздничного деда зовут - Йоуласвейдн. В Казахстане называют - Аяз Ата, а в Карелии — Паккайне, на Кипре - святой Василий.


В Китае Деда Мороза прозвали Шань Дань Лаожен, а в Мексике - Гаспар, Бальтасар и Мельчор. В Монголии у праздничного деда имя - Увлин Унгун, в Польше - Святой Николай, а в Словакии - Ежинек.


Еще интересное имя в Татарстане - Кыш-Бабай, в Узбекистане называют - Корбобо, в Удмуртии - Тол Бабай. В Чехии у дедушки свое имя - Микулаш, в Эстонии - Йыулувана,  в Якутии - Чысхаан,

а в Японии - Сёгацу.

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Метки: дед мороз   интересно   как зовут   новый год   про дедов морозов   справки   факты про новый год   фото   
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2  комментария
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ron 12 минут назад
В Австралии есть свой персонаж - Swagman, Свагмэн, дед с мешком.
Свагмэн одет в коричневый головной убор, синюю фуфайку и длинные мешковатые шорты. Согласно легенде, зимой он со своей верной собакой Динго обитает на скале Улуру, которую австралийские аборигены называют священной. Когда наступает Рождество, Свагмэн садится в гигантскую четырехколесную повозку и, окруженный красным облаком пыли, мчится раздавать дары.
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3k
Trilik 47 минут назад
Все хором: Йолопукке, Йолопукке, переставь из жопы руки; Добрый Дедушка Мороз, подари мне новы мозг!

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