Зюзя, Пер-Ноэль и Йолотомтена: как зовут Деда Мороза в разных странах

Начнем с одного из известных - Санта-Клаус. Так зовут американского. А вот английского и ирландского величают Фазе Кристмас. Все названия адаптированы под русское произношение.

В Австрии Деда Мороза называется Сильвестр. В соседней Германии новогодний дед - это Вайнахтсман. Голландский предвестник праздника - Синтерклаас.