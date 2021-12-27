Как сегодня используют бальзам «Звездочка» во Вьетнаме, и почему он так трудно открывается

Сегодня в аптеках запросто можно найти массу разнообразных средств от насморка и укусов насекомых, от головной боли и даже прыщей, а вот в СССР, со всеми этими напастями граждане справлялись при помощи одного только вьетнамского бальзама «Золотая звезда», в просторечье именуемом «Звездочка».
Свое победное шествие недорогой и такой универсальный бальзам начал по территории Союза в 1975 году. Впрочем, во Вьетнаме, стране-производителе, он распространился уже в 1954-м. У средства характерный, резковатый запах, и оригинальный состав, основанный на традиционных рецептах.
Издавна во Вьетнаме широко используются для лечения ароматические масла. Вот и в звездочке их аж четыре – мятное, гвоздичное, коричное и эвкалиптовое, а преобладание мятного запаха обеспечивает ментол. Кроме аромата, он отвечает за «холодок», который ощущается на коже при нанесении средства. Ментол также имеет легкое анальгезирующее свойство и применяется в небезызвестном валидоле.
Считается, что во Вьетнаме бальзам использовали, как средство для устранения последствий укусов насекомых, а вот многообразие иных способов применения, придумали жители СССР. Так, от головной боли, следовало нанести мазь на область висков. При первых признаках насморка, слегка натирали область под носом, а для лечения дыхательных путей, бальзам наносили вдоль горла, на спину и бронхи.
Если же с количеством средства перестараться, то кожа краснела и шелушилась. Одной из важных характеристик «Звездочки» был срок ее хранения. Красные плоские баночки-таблетки порой хранились в аптечках годами, практически не теряя запаха и свойств.
Единственное, что огорчало пользователей – совершенно немыслимые усилия, которые требовалось применить, чтобы свинтить крышку. Но, как оказалось, все гениальное просто, герметичность крохотной «жестянки» обеспечивала сохранность бальзама, а открыть банку легко можно было, предварительно покатав ее ребром в пальцах.
Источник:
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