Как сегодня используют бальзам «Звездочка» во Вьетнаме, и почему он так трудно открывается

Издавна во Вьетнаме широко используются для лечения ароматические масла. Вот и в звездочке их аж четыре – мятное, гвоздичное, коричное и эвкалиптовое, а преобладание мятного запаха обеспечивает ментол. Кроме аромата, он отвечает за «холодок», который ощущается на коже при нанесении средства. Ментол также имеет легкое анальгезирующее свойство и применяется в небезызвестном валидоле.

Считается, что во Вьетнаме бальзам использовали, как средство для устранения последствий укусов насекомых, а вот многообразие иных способов применения, придумали жители СССР. Так, от головной боли, следовало нанести мазь на область висков. При первых признаках насморка, слегка натирали область под носом, а для лечения дыхательных путей, бальзам наносили вдоль горла, на спину и бронхи.