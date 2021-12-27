FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4291 пост • 992 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Как сегодня используют бальзам «Звездочка» во Вьетнаме, и почему он так трудно открывается

Как сегодня используют бальзам «Звездочка» во Вьетнаме, и почему он так трудно открывается (3 фото)

Автор:
27 декабря 2021 09:29
Сообщество : Факты
Метки: бальзам   бальзам Звездочка   звездочка   интересно   мазь   фото   
1387
3

Сегодня в аптеках запросто можно найти массу разнообразных средств от насморка и укусов насекомых, от головной боли и даже прыщей, а вот в СССР, со всеми этими напастями граждане справлялись при помощи одного только вьетнамского бальзама «Золотая звезда», в просторечье именуемом «Звездочка».

Свое победное шествие недорогой и такой универсальный бальзам начал по территории Союза в 1975 году. Впрочем, во Вьетнаме, стране-производителе, он распространился уже в 1954-м. У средства характерный, резковатый запах, и оригинальный состав, основанный на традиционных рецептах.

×
×

Издавна во Вьетнаме широко используются для лечения ароматические масла. Вот и в звездочке их аж четыре – мятное, гвоздичное, коричное и эвкалиптовое, а преобладание мятного запаха обеспечивает ментол. Кроме аромата, он отвечает за «холодок», который ощущается на коже при нанесении средства. Ментол также имеет легкое анальгезирующее свойство и применяется в небезызвестном валидоле.

Считается, что во Вьетнаме бальзам использовали, как средство для устранения последствий укусов насекомых, а вот многообразие иных способов применения, придумали жители СССР. Так, от головной боли, следовало нанести мазь на область висков. При первых признаках насморка, слегка натирали область под носом, а для лечения дыхательных путей, бальзам наносили вдоль горла, на спину и бронхи.

Если же с количеством средства перестараться, то кожа краснела и шелушилась. Одной из важных характеристик «Звездочки» был срок ее хранения. Красные плоские баночки-таблетки порой хранились в аптечках годами, практически не теряя запаха и свойств.

Единственное, что огорчало пользователей – совершенно немыслимые усилия, которые требовалось применить, чтобы свинтить крышку. Но, как оказалось, все гениальное просто, герметичность крохотной «жестянки» обеспечивала сохранность бальзама, а открыть банку легко можно было, предварительно покатав ее ребром в пальцах.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: бальзам   бальзам Звездочка   звездочка   интересно   мазь   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
azuver 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
65k
Доктор Джонс 18 минут назад
В стройотряде мазались звёздочкой, ни Дэта, ни Рэдет - ничего ни помогало...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Тоннельный пороховой погреб в бухте Новик Тоннельный пороховой погреб в бухте Новик 16 знакомых вещей, которые вам наверняка не доводилось видеть с такой стороны 16 знакомых вещей, которые вам наверняка не доводилось видеть с такой стороны Заброшенная плотина высотой 262 метра Заброшенная плотина высотой 262 метра Заброшенные орудия МО-1-180 на острове Русский Заброшенные орудия МО-1-180 на острове Русский Как Владимир Даль создавал свой знаменитый словарь Как Владимир Даль создавал свой знаменитый словарь
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

826256



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Cтраховые компании подали коллективное заявление на "главного автоподставщика страны"
3
345
Cтраховые компании подали коллективное заявление на "главного автоподставщика страны"
Артемий Лебедев назвал «долбо***ми» следователей СК, проверяющих его пост о святых мощах
4
458
Артемий Лебедев назвал «долбо***ми» следователей СК, проверяющих его пост о святых мощах
Набирающие популярность в сообществах
Смешные и&nbsp;добрые видео
1
6
Смешные и добрые видео
«Человек-паук: Нет пути домой»: Какие идеи продвигает самый кассовый фильм 2021 года?
1
11
«Человек-паук: Нет пути домой»: Какие идеи продвигает самый кассовый фильм 2021 года?
В мире пылесосов: про умных помощников, которые сделают ваш новый год чище
В мире пылесосов: про умных помощников, которые сделают ваш новый год чище
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально
0
1

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#СССР#фотографии#животные#Россия#новый год#истории#приколы#Разное
#Юмор#история#факты#Ynews#позитив#рождество#познавательно#кино#сарказм#забавно
#интересно#картинки#в мире#страна#подборка#прикольные#красота#комментарии#смешные#коты

На что жалуетесь?

Вернуться