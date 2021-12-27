Рождество и Новый год в фотографиях минувших лет

В Новый год мы не только с надеждой вглядываемся в будущее, но и с ностальгией смотрим на прошлое. Что ни говори, а этот веселый праздник - еще одна жизненная веха, свидетельство быстротечности времени. Что ж, давайте взглянем на архивные фото и вспомним, как встречали зимние праздники полвека и век назад.

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Рождественская открытка: Санта в санях, запряженных индейками, 1909 год 0 Источник:

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Елочный базар в Берлине, 1899 год 0 Источник:

Дети разглядывают игрушки в рождественской витрине, Нью-Йорк, ок.1900 года 0 Источник:

Рождественская почта, 1910 год 0 Источник:

Санта Клаус на маршруте, 1921 год 0 Источник:

Под омелой, 1937 год 0 Источник:

Рождественская вечеринка в бомбоубежище, Лондон, 1940 год 0 Источник:

Поздравление раненых с Новым годом и Рождеством в военно-морском госпитале в Кингсите, Шотландия, 1941 год 0 Источник:

Рождественская катастрофа: падение надувного санта-Клауса во время ежегодного парада, устраиваемого универмагом Macy's в Нью-Йорке, 1941 год 0 Источник:

Елка с рынка Спиталфилдз, Лондон, 1946 год 0 Источник:

Вечер после рождественской распродажи в универмаге Macy's, Нью-Йорк, 1948 год 0 Источник:

Новый год в Йокогаме, Япония, 1950 год 0 Источник:

Хэмфри Богарт с женой Лорен Бэйколл и сыном Стивеном, рождественский вечер 1951 года 0 Источник:

Семейный шоппинг на Рождество, Милан, 1958 год 0 Источник:

Космический Санта, 1960-е годы 0 Источник:

Новогодние модницы, 1960 год 0 Источник:

Джейн Мэнсфилд наряжает елку, 1960 год 0 Источник:

Шоппинг на 5-й авеню, Нью-Йорк, 1962 год 0 Источник:

Санта десантируется в торговый центр Кэролз, Флорида, 1962 год 0 Источник:

Семья Кеннеди утром в Рождество, 1962 год 0 Источник:

Рождественский вечер в Гамбурге, 1965 год 0 Источник: