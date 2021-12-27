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Рождество и Новый год в фотографиях минувших лет

Рождество и Новый год в фотографиях минувших лет (23 фото)

Автор:
27 декабря 2021 12:06
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   новый год   рождество   факты   фото   фотоархив   фотографии   
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В Новый год мы не только с надеждой вглядываемся в будущее, но и с ностальгией смотрим на прошлое. Что ни говори, а этот веселый праздник - еще одна жизненная веха, свидетельство быстротечности времени. Что ж, давайте взглянем на архивные фото и вспомним, как встречали зимние праздники полвека и век назад.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   история   новый год   рождество   факты   фото   фотоархив   фотографии   
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