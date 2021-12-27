Рождество и Новый год в фотографиях минувших лет

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В Новый год мы не только с надеждой вглядываемся в будущее, но и с ностальгией смотрим на прошлое. Что ни говори, а этот веселый праздник - еще одна жизненная веха, свидетельство быстротечности времени. Что ж, давайте взглянем на архивные фото и вспомним, как встречали зимние праздники полвека и век назад.
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Поздравление раненых с Новым годом и Рождеством в военно-морском госпитале в Кингсите, Шотландия, 1941 год
Рождественская катастрофа: падение надувного санта-Клауса во время ежегодного парада, устраиваемого универмагом Macy's в Нью-Йорке, 1941 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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