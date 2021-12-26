Как праздновали Рождество в царской России: старинные фотографии

Сегодня главный праздник в России ― это Новый год, однако полтора века назад было все иначе. С особым размахом отмечали именно Рождество, и этот праздник имел по-особенному важное значение.
Рождество праздновали вплоть до 1917 года, пока к власти не пришли большевики. Они вообще запретили все рождественские традиции, в том числе и елку. Праздник вернулся лишь в 1930-х годах в виде Нового года, при этом он перенял многие старые рождественские обычаи.
Но до 1917 года Рождество праздновали с большим размахом, и от него не отступили даже во время Первой мировой войны. Мы отыскали редкие архивные фотографии и хотим показать наглядно, как праздновали этот праздник в царской России.
Царская Россия жила по юлианскому календарю, поэтому Рождество праздновали 25 декабря, как и сейчас принято в католической церкви. Переход на григорианский календарь совершили большевики, отчего праздник сместился на две недели вперед.
После Рождества неизменно были святки ― важное для все жителей России время. Они предшествовали Крещению, и в этот период строго чтили традиции.
В целом во время святок проводились маскарады и праздничные мероприятия, обязательно ходили в гости к близким, посещали церковь. Это было особенное время, которое все славяне в принципе наделяли магической силой.
А все потому, что в святках очень гармонично слились языческие и христианские традиции. С одной стороны, в этот период наша планета уже движется к лету и начинает прибавляться световой день. А с другой ― этот период ознаменован рождением Спасителя, а значит весь мир хаоса постепенно упорядочивается.
Главным атрибутом Рождества была елка. Она всегда была празднично украшена огнями и игрушками, иногда сладостями. Обычно елку украшали втайне от детей, а затем их приглашали полюбоваться рождественским чудом.
Елку чаще всего рубили в лесу. В богатых семьях это делали слуги: они отправлялись в лес и привозили ее в дом. Обычные семьи занимались этим самостоятельно: ехали в лес и выбирали идеальную елочку.
Дерево было непросто доставить к дому: его везли лошади, запряженные санями.
В крупных городах действовали елочные базары, которые практически ничем не отличались от современных: такие же в ряд выстроенные елочки разных размеров и торговцы, предлагающие подыскать деревце.
В XIX веке появилась традиция поздравлять близких открытками. Обычно их рисовали известные художники, эта традиция перекочевала и в советскую эпоху.
Другая традиция, которая перебралась в СССР, ― преподнесение подарков. Обычно в царской России подарки делали детям, и в обязательном порядке города преподносили подарки бедным, сиротам и бездомным. Эту традицию одной из первых воскресили в советскую эпоху, привязав ее к празднованию Нового года.
Рождество несло особый смысл, и его празднование имело большое значение. Так, даже во время Первой мировой войны на фронте отмечали Рождество, для этого в полках были свои священники. Но значение этому празднику придавали не только русские: в 1914 году на Рождество даже было объявлено перемирие прямо во время военных действий.
Источник:
- Всё в нашем мире можно условно разделить на два типа
- 15 снимков из России, которые удивили иностранцев
- Погода решила проверить нервы людей на прочность
- Необычные ёлки, сделанные из того, что попалось под руку
- Им плевать на технику безопасности
Понравилось18