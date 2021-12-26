Как праздновали Рождество в царской России: старинные фотографии

Рождество праздновали вплоть до 1917 года, пока к власти не пришли большевики. Они вообще запретили все рождественские традиции, в том числе и елку. Праздник вернулся лишь в 1930-х годах в виде Нового года, при этом он перенял многие старые рождественские обычаи.

Но до 1917 года Рождество праздновали с большим размахом, и от него не отступили даже во время Первой мировой войны. Мы отыскали редкие архивные фотографии и хотим показать наглядно, как праздновали этот праздник в царской России.