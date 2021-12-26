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Как праздновали Рождество в царской России: старинные фотографии

Как праздновали Рождество в царской России: старинные фотографии (13 фото)

Автор:
26 декабря 2021 09:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: елка   люди   новый год   подборка   праздник   рождество   фото   царская россия   
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Сегодня главный праздник в России ― это Новый год, однако полтора века назад было все иначе. С особым размахом отмечали именно Рождество, и этот праздник имел по-особенному важное значение.

Рождество праздновали вплоть до 1917 года, пока к власти не пришли большевики. Они вообще запретили все рождественские традиции, в том числе и елку. Праздник вернулся лишь в 1930-х годах в виде Нового года, при этом он перенял многие старые рождественские обычаи.

Но до 1917 года Рождество праздновали с большим размахом, и от него не отступили даже во время Первой мировой войны. Мы отыскали редкие архивные фотографии и хотим показать наглядно, как праздновали этот праздник в царской России.

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Царская Россия жила по юлианскому календарю, поэтому Рождество праздновали 25 декабря, как и сейчас принято в католической церкви. Переход на григорианский календарь совершили большевики, отчего праздник сместился на две недели вперед.

После Рождества неизменно были святки ― важное для все жителей России время. Они предшествовали Крещению, и в этот период строго чтили традиции.

В целом во время святок проводились маскарады и праздничные мероприятия, обязательно ходили в гости к близким, посещали церковь. Это было особенное время, которое все славяне в принципе наделяли магической силой.

А все потому, что в святках очень гармонично слились языческие и христианские традиции. С одной стороны, в этот период наша планета уже движется к лету и начинает прибавляться световой день. А с другой ― этот период ознаменован рождением Спасителя, а значит весь мир хаоса постепенно упорядочивается.

Главным атрибутом Рождества была елка. Она всегда была празднично украшена огнями и игрушками, иногда сладостями. Обычно елку украшали втайне от детей, а затем их приглашали полюбоваться рождественским чудом.

Елку чаще всего рубили в лесу. В богатых семьях это делали слуги: они отправлялись в лес и привозили ее в дом. Обычные семьи занимались этим самостоятельно: ехали в лес и выбирали идеальную елочку.

Дерево было непросто доставить к дому: его везли лошади, запряженные санями.

В крупных городах действовали елочные базары, которые практически ничем не отличались от современных: такие же в ряд выстроенные елочки разных размеров и торговцы, предлагающие подыскать деревце.

В XIX веке появилась традиция поздравлять близких открытками. Обычно их рисовали известные художники, эта традиция перекочевала и в советскую эпоху.

Другая традиция, которая перебралась в СССР, ― преподнесение подарков. Обычно в царской России подарки делали детям, и в обязательном порядке города преподносили подарки бедным, сиротам и бездомным. Эту традицию одной из первых воскресили в советскую эпоху, привязав ее к празднованию Нового года.

Рождество несло особый смысл, и его празднование имело большое значение. Так, даже во время Первой мировой войны на фронте отмечали Рождество, для этого в полках были свои священники. Но значение этому празднику придавали не только русские: в 1914 году на Рождество даже было объявлено перемирие прямо во время военных действий.

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Метки: елка   люди   новый год   подборка   праздник   рождество   фото   царская россия   
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Васильевна 2 часа назад
Рождество и все другие церковные праздники сместились на две недели не потому, что Советский союз перешел на другой календарь, а потому, что русская православная церковь на новый календарь не перешла, хотя православные церкви многих других стран перешли. В один момент даже поднимался вопрос перехода церкви на новый календарь, но что-то в последний момент отменилось. Сейчас многие верующие и даже некоторые священники поднимают тему перехода, чтобы в праздновании Рождества и других праздников быть с другими христианами, но это, похоже, дальше поднятия темы не идёт, так как очень много желающих ощущать себя правильными и самобытными, и такой переход может привести к расколу. Но насчет собственной правильности они ошибаются. Рождество, как и многие другие церковные праздники, просто были волевым решением назначены на определенные дни, и не отражают точных дат, а то и месяцев событий.
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