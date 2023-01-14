Настоящий русский Новый год

Старый Новый год пришел в нашу культуру вместе со старым стилем летоисчисления.
В 1918 году большевистское правительство решило поменять календарь. Царская Россия жила по юлианскому календарю, а Европа — по григорианскому. Первый был создан в Римской империи и основывался на древнеегипетской астрономии. Григорианский календарь же был более точным, его создали в XVI веке с учетом новейших знаний об устройстве вселенной. Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней и создавала неудобства для ведения международных политических и экономических дел и приводила к забавным казусам в повседневной жизни. Например, по датам на почтовых штемпелях выходило, что телеграмму получили в Европе на несколько дней раньше, чем отправили в России.
Переход на западноевропейский календарь произошел 14 февраля 1918 года. Согласно декрету, главной целью всего проекта было «установление в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления». Но не согласилось с переходом на новый стиль и не отказалось от юлианского календаря Русское духовенство – по новому календарю иудейская Пасха могла совпадать с православной, а этого не могло быть! Около половины населения страны, по статистике, также собираются в этот день за праздничным столом.
Так появился и необычный праздник — старый Новый год, то есть Новый год по старому стилю, который не был забыт в народе. Этот Новый год праздновала Российская империя, и сегодня его празднуем мы, русские люди. Сегодня этот праздник приобрел новые смыслы – этот праздник наша самоидентификация, ибо все, кто примкнул душой и телом к западным ценностям, отмечают его по новому, католическому календарю.
Источник:
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