Настоящий русский Новый год

В 1918 году большевистское правительство решило поменять календарь. Царская Россия жила по юлианскому календарю, а Европа — по григорианскому. Первый был создан в Римской империи и основывался на древнеегипетской астрономии. Григорианский календарь же был более точным, его создали в XVI веке с учетом новейших знаний об устройстве вселенной. Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней и создавала неудобства для ведения международных политических и экономических дел и приводила к забавным казусам в повседневной жизни. Например, по датам на почтовых штемпелях выходило, что телеграмму получили в Европе на несколько дней раньше, чем отправили в России.