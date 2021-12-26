Когда уже запретят этот убойный и сумасшедший черный юмор?

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В России постоянно что-то ужесточают и запрещают, но данный юмористическое направление почему-то законодатели обходят стороной. Может быть они сами кайфуют от черного юмора, являясь его ярыми поклонниками? Как считаете?
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