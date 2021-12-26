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Когда уже запретят этот убойный и сумасшедший черный юмор?

Когда уже запретят этот убойный и сумасшедший черный юмор? (18 фото)

Автор:
26 декабря 2021 21:52
Метки: Юмор   жесть   прикол   смерть   смех   чернуха   черный юмор   
3326
18
В России постоянно что-то ужесточают и запрещают, но данный юмористическое направление почему-то законодатели обходят стороной. Может быть они сами кайфуют от черного юмора, являясь его ярыми поклонниками? Как считаете?
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Метки: Юмор   жесть   прикол   смерть   смех   чернуха   черный юмор   
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18k
Егор Час назад
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33k
KiploksAKS 52 секунды назад
Что это за баян лепят в каждом посте? Я его уже один раз прочитал.

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577
SHAGREEN 7 минут назад
Да большая часть ничего так. Главное, что в таких постах всегда есть предупреждение о черноте, вопрос: нах заходят моралисты, чисто ради мазахизма?
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272
Max Davidoff 18 минут назад
про Цоя вообще обидно было
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9k
Vacony 46 минут назад
черный юмор очень люблю.. но тут вообще ни разу не смешно нигде ... это со мной или постом что то не так ?
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−53
Евгений Журавлёв Час назад
Баяны, но забавно
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7k
Янус Полуэктович Час назад
Комментарий к фото
это ж какая древность на фото... ещё с IDE разъёмами...
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6k
Ruk Час назад
чернуха наш разум спасёт.
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Richard

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