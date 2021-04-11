И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках

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Поймут этот пост не все! Некоторые даже почувствуют отторжение и получат порцию негативных эмоций. Для остальных (циников, людей с развитой самоиронией) - это настоящий глоток свежего воздуха.
P.S. Подумайте несколько раз перед заходом в данный пост!
P.S. Подумайте несколько раз перед заходом в данный пост!
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ДЕФАБЕРЖИРОВАНИЕ – КАСТРАЦИЯ. Произошло от названия самых известных изделий (пасхальных яиц) знаменитого ювелира Фаберже.