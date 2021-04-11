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И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках

И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках (16 фото)

Автор:
11 апреля 2021 11:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   болезнь   жесть   негр   прикол   смерть   смех   черный юмор   
2088
16
Поймут этот пост не все! Некоторые даже почувствуют отторжение и получат порцию негативных эмоций. Для остальных (циников, людей с развитой самоиронией) - это настоящий глоток свежего воздуха.
P.S. Подумайте несколько раз перед заходом в данный пост!
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Метки: Юмор   болезнь   жесть   негр   прикол   смерть   смех   черный юмор   
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9  комментариев
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3k
roy komarov Полчаса назад
Эх,Оксана!!
В Новосибирске бомжи не поделили бомжиху. А в Питере поделили.
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1k
алексей 15 минут назад
для тех кому лень гуглить

ДЕФАБЕРЖИРОВАНИЕ – КАСТРАЦИЯ. Произошло от названия самых известных изделий (пасхальных яиц) знаменитого ювелира Фаберже.
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163
olegga 16 минут назад
Сгоревшие в пожаре пахнут копчёным.
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41k
doker 17 минут назад
Нормально. Жизнь - это не только бабушкины пирожки.
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9k
Максим 22 минуты назад
Последняя от придурка.
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17k
Andrey 39 минут назад
Комментарий к фото
Судя по всему, Оксана была та еще тварь..
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970
Григорий Бабкин Andrey 20 минут назад
Комментарий к фото
Можно сказать, скотина...
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908
Балконная Ящерица Час назад
Да уж.... в принципе смешно...
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