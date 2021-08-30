Порция упоротого черного юмора, которую оценят лишь настоящие циники

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Перед вами очередная подборка черного юмора, переходить в которую стоит не всем. Да, юмор достаточно специфичный, но имеющий право на жизнь. Заранее хочется извиниться перед всеми, чьи чувства задел данный пост. Простите меня ради Бога!
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Метки: Юмор и смех и грех прикол смерть смех чернота черный юмор
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