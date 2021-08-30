Порция упоротого черного юмора, которую оценят лишь настоящие циники

Перед вами очередная подборка черного юмора, переходить в которую стоит не всем. Да, юмор достаточно специфичный, но имеющий право на жизнь. Заранее хочется извиниться перед всеми, чьи чувства задел данный пост. Простите меня ради Бога!

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1. Так вот почему мизантропы живут так долго 0 Источник:

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2. И смех и грех 0 Источник:

3. Мотосезон продолжается 0 Источник:

4. Тут черные шутки за 300 подъехали 0 Источник:

5. Плюсуйте, кто сталкивался 0 Источник:

6. Когда ты настоящий оптимист 0 Источник:

7. Ох уж эти анкеты в Тиндере 0 Источник:

8. Просто "времена тяжелые" 0 Источник:

9. Грибники, делитесь своими историями в комментариях 1 Источник:

10. Вас тоже достали эти ограничения? 0 Источник:

11. Когда нанял на работу маркетолога от Бога 1 Источник:

12. А мы продолжаем смеяться над смертью 0 Источник:

13. 1 Источник:

14. На фантазию 0 Источник:

15. Когда юмор вдвойне черный 1 Источник:

16. К - классика (но автор мема мог бы быть более грамотным) 0 Источник:

17. Директологи, что вы курите? 0 Источник:

18. Когда уже нет никакой разницы 0 Источник:

19. Чем отличается мальчик от мужчины 0 Источник: