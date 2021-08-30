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Порция упоротого черного юмора, которую оценят лишь настоящие циники

Порция упоротого черного юмора, которую оценят лишь настоящие циники (21 фото)

Автор:
30 августа 2021 11:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и смех и грех   прикол   смерть   смех   чернота   черный юмор   
21044
21
Перед вами очередная подборка черного юмора, переходить в которую стоит не всем. Да, юмор достаточно специфичный, но имеющий право на жизнь. Заранее хочется извиниться перед всеми, чьи чувства задел данный пост. Простите меня ради Бога!
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Метки: Юмор   и смех и грех   прикол   смерть   смех   чернота   черный юмор   
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Bayker Час назад
Вспомнился один баян..
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Олег Леонтьев 2 часа назад
Тот случай, когда шутки в комментах смешнее чем пост
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Richard

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