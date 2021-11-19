Пока не запретили: порция упоротого черного юмора

Перед вами юмористический пост, который понравится далеко не всем. Насилие, смерть, болезнь, унижение - все это составляющие данной подборки. P.S. Если ваши чувства привыкли оскорбляться, просто не переходите в пост.

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1. "Для друга спрашиваю" 0

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2. Это еще хорошо, если есть силы позвонить 0

3. На все можно посмотреть с разных сторон 0

4. РукаЛицо 0

5. Как? 0

6. И смех и грех 0

7. Любите черный юмор? 0

8. Ага, суп, конечно... 0

9. По мотивам историй из саратовской колонии 0

10. Странные какие-то задачи, не находите? 0

11. Родители на вес золота 0 Источник:

12. Без комментариев 0

13. И к последним новостям 0 Источник:

14. Ох уж эта молодежь 0 Источник:

15. Совпадение? 0

16. Черный юмор во всей красе 0 Источник:

17. Улыбнуло? 0 Источник: