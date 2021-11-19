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Пока не запретили: порция упоротого черного юмора

Пока не запретили: порция упоротого черного юмора (19 фото)

Автор:
19 ноября 2021 15:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   болезнь   прикол   смерть   смех   тюрьма   черный юмор   
1746
19
Перед вами юмористический пост, который понравится далеко не всем. Насилие, смерть, болезнь, унижение - все это составляющие данной подборки. P.S. Если ваши чувства привыкли оскорбляться, просто не переходите в пост.
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Метки: Юмор   болезнь   прикол   смерть   смех   тюрьма   черный юмор   
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Позитив 10 минут назад
часть боянов, но пока терпимо
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