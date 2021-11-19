Пока не запретили: порция упоротого черного юмора

1746
19
Перед вами юмористический пост, который понравится далеко не всем. Насилие, смерть, болезнь, унижение - все это составляющие данной подборки. P.S. Если ваши чувства привыкли оскорбляться, просто не переходите в пост.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках
- Когда захотелось черненького, или порция экспериментального юмора
- Порция упоротого черного юмора, которую оценят лишь настоящие циники
- Кто-то ненавидит, а кто-то обожает: свежая порция очень черного юмора
- Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится
54
Понравилось54
Новости партнёров