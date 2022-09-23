Почернело в глазах: примеры жёсткого юмора, который оценят не все

Чёрный юмор - это не для всех. Перед вами подборка экспериментальных мемов и шуток, которая 100% разозлит многих. Но стоит помнить, что это всего лишь сатира. Если вы не фанат такого - проходите мимо.

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1. Настоящему мужчине помощь не нужна 0

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2. Д - домашнее насилие 0

3. Тема старая, а мемы новые 0

4. Никогда об этом не задумывались? 0

5. Шутки про Питер вошли в чат 0

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7. Из наблюдений поклонников чёрного юмора 0 Источник:

8. Врачи знают толк в чёрном юморе 0 Источник:

9. Преступление века раскрыто 0 Источник:

10. Королева умерла уже достаточно давно, но пользователи соцсетей продолжают шутить на данную тему 0

11. Когда всё-таки нашёл свою вторую половинку 0 Источник:

12. И смех и грех 0 Источник:

13. Техника иногда вводит свои коррективы 0

14. Шутки за 300 подъехали 0 Источник:

15. На фантазию 0