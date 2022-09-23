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Почернело в глазах: примеры жёсткого юмора, который оценят не все

Почернело в глазах: примеры жёсткого юмора, который оценят не все

Автор:
23 сентября 2022 18:59
Метки: Чёрный юмор   Юмор   насилие   прикол   санкт-петербург   смерть   смех   труп   
4470
17
Чёрный юмор - это не для всех. Перед вами подборка экспериментальных мемов и шуток, которая 100% разозлит многих. Но стоит помнить, что это всего лишь сатира. Если вы не фанат такого - проходите мимо.
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Источник:

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Метки: Чёрный юмор   Юмор   насилие   прикол   санкт-петербург   смерть   смех   труп   
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Егор 2 часа назад
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ACU900 19 минут назад
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ACU900 21 минуту назад
Ну вай фай со стандартом IEEE 802.11n который мы знаем был представлен только в 2009 году. А самолеты во Всемирный торговый центр были доставлины фирмой "Эль Каида корпорешйшен" в 2001-м. Чего общего между этими двумя событиями? И то и другое произошло 11 сентября...
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3k
milenBG 47 минут назад
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эмосурикат прямоползающий 54 минуты назад
лучшая чернушная шутка недели - указ президента
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эмосурикат прямоползающий 54 минуты назад
первые 2 юмором сложно назвать, остальное норм
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Горожанин Час назад
Пост - пример тупого школьника, который решил, что может шутить и рассуждать на серьезные темы. Итог - недоумение... Умный школьник - умеет подумать и промолчать. Но не в этот раз.
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alertol Час назад
5. там дождей меньше
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Richard

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