Почернело в глазах: примеры жёсткого юмора, который оценят не все

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Чёрный юмор - это не для всех. Перед вами подборка экспериментальных мемов и шуток, которая 100% разозлит многих. Но стоит помнить, что это всего лишь сатира. Если вы не фанат такого - проходите мимо.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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